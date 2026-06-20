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NEET यूजी 2026 दोबारा परीक्षा: एनटीए ने कड़े सुरक्षा इंजाम, विशेष ट्रेन और बायोमेट्रिक प्रवेश व्यवस्था की

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NEET यूजी 2026 दोबारा परीक्षा: एनटीए ने कड़े सुरक्षा इंजाम, विशेष ट्रेन और बायोमेट्रिक प्रवेश व्यवस्था की
NEET Re Exam 2026NTA Security MeasuresCCTV Cameras In Exam Centers
📆20-06-2026 18:11:00
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नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा के लिए एनटीए ने सतत सुरक्षा उपायों को लागू किया है। देशभर में 21 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में लगभग 22.79 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, जैमर और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे कड़े इंजाम किए गए हैं। वायुसेना द्वारा सुरक्षित परीक्षा सामग्री के परिवहन की व्यवस्था की गई है। सteachers के लिए रेलवे द्वारा 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और कई राज्यों में सरकारी बस यात्रा मुफ्त कर दी गई है। परीक्षा पेन और पेपर मोड में होगी।

नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा के लिए एनटीए ने कड़े सुरक्षा ढांचे और विभिन्न सुविधाओं की vyavastha की है। परीक्षा 21 जून को देशभर में होने वाली है और इसमें लगभग 22.79 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कई कड़े उपाय अपनाए गए हैं। एनटीए ने सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी तरह के अनियमितता या नकल को रोका जा सके। देश में कुल 1.

38 लाख सीसीटीवी कैमर और 51 हजार से ज्यादा जैमर लगाए गए हैं। हर परीक्षा कमरे में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। परीक्षा का सामान सुरक्षित रवाना करने के लिए भारतीय वायुसेना ने लगभग 200 उड़ानें चलाईं, जिससे प्रश्नपत्र 18 विभिन्न स्थानों तक सुरक्षित ढंग से पहुंचाए गए। परीक्षा सामग्री के वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। नीट परीक्षा में धोखाधड़ी और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत अब इस बार जांच की जाएगी। इस नए कानून के तहत दोषी लोगों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा एक उच्च-स्तर की कमेटी ने कई सुझाव दिए थे, जिन पर कार्य शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के भीतर एक विशेष मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, जिसका उद्देश्य डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों को रोकने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। हर परीक्षा केंद्र पर दो लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के महू जैसे कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की चोरी की घटनाओं को देखते हुए अब अधिक सख्ती अपनाई जा रही है। छात्रों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे और राज्य सरकारों ने भी कई उपाय किए हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने 21 जून को 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें पटना, दरभंगा, गया, वाराणसी, रांची और धनबाद जैसे मुख्य मार्गों पर जाएंगी। दिल्ली और तेलंगाना जैसे राज्यों में सरकारी बसों की यात्रा छात्रों के लिए पूरी तरह मुफ्त कर दी गई है। मुंबई में लोकल ट्रेनों को बिना रुकावट के चलाने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी छात्र की यात्रा प्रभावित न हो। एनटीए ने एडमिट कार्ड से जुड़े भ्रम को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिन छात्रों ने नया एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिया है, उन्हें दोबारा डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पुराना एडमिट कार्ड, वह जो 3 मई को जारी किया गया था, अब मान्य नहीं होगा क्योंकि कई छात्रों के परीक्षा केंद्र बदल देने गए हैं। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे नए एडमिट कार्ड का प्रिंट लेकर ही परीक्षा केंद्र जाएं ताकि प्रवेश में कोई बाधा न हो। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजकर पंद्रह मिनट तक पेन और पेपर मोड में होगी

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NEET Re Exam 2026 NTA Security Measures CCTV Cameras In Exam Centers Biometric Verification Special Trains For NEET

 

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