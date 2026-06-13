NEET 2026 से पहले NTA द्वारा परीक्षा अधिकारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्र Mira

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने NEET रिअटेंम्पट से पहले परीक्षा अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म पर चार मॉड्यूल वाला 'परीक्षा कर्मयोगी' कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य देश भर में परीक्षा प्रशासन के मानकों को सुव्यवस्थित करना है। प्रशिक्षण में परीक्षा SOPs, निगरानी, सुरक्षा और प्रक्रिया पालन शामिल हैं।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ( NTA ) ने नई शैक्षणिक पद्धति के तहत निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहला कदम उन सभी अधिकारियों और स्टाफ के लिए है जिनके कंधों पर NEET रिअटेंम्पट एग्जाम जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षाओं का आयोजन संचालन करने का बोझ पड़ेगा। iGOT Karmayogi भारत प्लेटफॉर्म पर ' परीक्षा कर्मयोगी : परीक्षा अधिकारियों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम' नामक इस प्रशिक्षण को चार मुख्य मॉड्यूलों में विभाजित किया गया है। मॉड्यूल 1 में परीक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है, जबकि मॉड्यूल 2 परीक्षा से पहले की तैयारी और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स (SOPs) पर केंद्रित है। मॉड्यूल 3 परीक्षा के दौरान सुरक्षा, निगरानी और अनुकूलन की प्रक्रियाओं को समझाता है और अंतिम मॉड्यूल एक त्वरित संदर्भ गाइड के रूप में कार्य करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में परीक्षा प्रशासन के मानकों को एक सर्वसम्मत मानक के रूप में स्थापित करना है। NTA के मुताबिक, यह प्रशिक्षण परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न केंद्रों में परीक्षा उतनी ही व्यवस्थित और तरतीब से आयोजित की जाए। iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म द्वारा इसे ऑनलाइन और आसान से तुलना कर सकने वाला बनाया गया है जो सक्रिय सीखने और मूल्यांकन के लिए है। प्रत्येक अधिकारी को सर्टिफिकेशन पूरा करना होगा। एजेंसी ने कहा कि तकनीकी उपकरणों के उपयोग से पदाधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ उनके द्वारा प्रक्रिया के पालन में सुधार होगा और जवाबदेही मजबूत होगी। NEET रिअटेंम्पट एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा। NTA ने छात्रों को 15 मिनट अतिरिक्त समय दene का भी फैसला किया है। परीक्षा की तैयारी में केंद्र सुपरिंटेंडेंट और इंस्पेक्टर्स की भूमिका अहम है। उन्हें परीक्षा केंद्रों में नियमों का रूढ़िमूलक पालन सुनिश्चित करना होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें परीक्षा के दौरान आने वाली कठिनाइयों को कैसे उa nta और अनुकूलित करते समय प्रभावी ढंग से कार्य करना सिखाया जाएगा। ऐसे में यह निष्पक्षता और पारदर्शिता का मानक स्थापित करने में मददगार होगा। शिक्षा और रोजगार जगत के अनुभवी पत्रकार अमन कुमार द्वारा इस खबर का विश्लेषण किया गया है। वह मुख्य रूप से शैक्षणिक नीतियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी शिक्षा प्रणाली पर लेख लिखते हैं.

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने नई शैक्षणिक पद्धति के तहत निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहला कदम उन सभी अधिकारियों और स्टाफ के लिए है जिनके कंधों पर NEET रिअटेंम्पट एग्जाम जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षाओं का आयोजन संचालन करने का बोझ पड़ेगा। iGOT Karmayogi भारत प्लेटफॉर्म पर 'परीक्षा कर्मयोगी: परीक्षा अधिकारियों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम' नामक इस प्रशिक्षण को चार मुख्य मॉड्यूलों में विभाजित किया गया है। मॉड्यूल 1 में परीक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है, जबकि मॉड्यूल 2 परीक्षा से पहले की तैयारी और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स (SOPs) पर केंद्रित है। मॉड्यूल 3 परीक्षा के दौरान सुरक्षा, निगरानी और अनुकूलन की प्रक्रियाओं को समझाता है और अंतिम मॉड्यूल एक त्वरित संदर्भ गाइड के रूप में कार्य करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में परीक्षा प्रशासन के मानकों को एक सर्वसम्मत मानक के रूप में स्थापित करना है। NTA के मुताबिक, यह प्रशिक्षण परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न केंद्रों में परीक्षा उतनी ही व्यवस्थित और तरतीब से आयोजित की जाए। iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म द्वारा इसे ऑनलाइन और आसान से तुलना कर सकने वाला बनाया गया है जो सक्रिय सीखने और मूल्यांकन के लिए है। प्रत्येक अधिकारी को सर्टिफिकेशन पूरा करना होगा। एजेंसी ने कहा कि तकनीकी उपकरणों के उपयोग से पदाधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ उनके द्वारा प्रक्रिया के पालन में सुधार होगा और जवाबदेही मजबूत होगी। NEET रिअटेंम्पट एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा। NTA ने छात्रों को 15 मिनट अतिरिक्त समय दene का भी फैसला किया है। परीक्षा की तैयारी में केंद्र सुपरिंटेंडेंट और इंस्पेक्टर्स की भूमिका अहम है। उन्हें परीक्षा केंद्रों में नियमों का रूढ़िमूलक पालन सुनिश्चित करना होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें परीक्षा के दौरान आने वाली कठिनाइयों को कैसे उanta और अनुकूलित करते समय प्रभावी ढंग से कार्य करना सिखाया जाएगा। ऐसे में यह निष्पक्षता और पारदर्शिता का मानक स्थापित करने में मददगार होगा। शिक्षा और रोजगार जगत के अनुभवी पत्रकार अमन कुमार द्वारा इस खबर का विश्लेषण किया गया है। वह मुख्य रूप से शैक्षणिक नीतियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी शिक्षा प्रणाली पर लेख लिखते हैं





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NTA NEET 2026 परीक्षा कर्मयोगी Igot Karmayogi ट्रेनिंग कार्यक्रम

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