NEET 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड में तकनीकी दिक्कतें, NTA ने दी सफाई

NEET 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्रों को डाउनलोड में परेशानी हो रही है। NTA ने सर्वर लोड और 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कारण बताया है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( NTA ) द्वारा आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने के बाद से देशभर के छात्रों को गंभीर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 21 जून 2026 को होने वाली इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान हजारों छात्रों को सर्वर क्रैश, पेज नॉट रेस्पोंडिंग और सर्वर एरर जैसी त्रुटियों का सामना करना पड़ा। कई छात्र लगातार प्रयास करने के बाद भी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पाए, जिससे उनमें चिंता और तनाव बढ़ गया है। यह समस्या तब और गंभीर हो गई जब एक साथ लाखों उम्मीदवारों ने वेबसाइट पर लॉगिन करने का प्रयास किया, जिससे सर्वर पर अत्यधिक दबाव पड़ा। इसके अलावा, NTA ने इस बार सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) लागू किया है, जिसके तहत छात्रों को लॉगिन करने के बाद अपने बैंक खाता विवरण सत्यापित कराना होता है। इस अतिरिक्त सुरक्षा प्रक्रिया ने भी सर्वर पर लोड को बढ़ा दिया है, जिससे कई छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में असफल रहे हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा से ठीक पहले इस तरह की तकनीकी बाधाएं उनकी तैयारी और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। सोशल मीडिया पर कई छात्रों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और तत्काल समाधान की मांग की है। एनटीए ने इस मामले पर अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। एजेंसी के अनुसार, अब तक लगभग चार लाख छात्र सफलतापूर्वक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन बाकी छात्रों को तकनीकी गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है। एनटीए का कहना है कि सर्वर पर भारी लोड के कारण कुछ छात्रों को लॉगिन में समस्या हो रही है और उनकी तकनीकी टीमें समाधान के लिए लगातार काम कर रही हैं। एजेंसी ने आश्वासन दिया है कि सभी समस्याओं को जल्द ही हल कर लिया जाएगा ताकि हर उम्मीदवार बिना किसी रुकावट के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन छात्रों के हित में लागू किया गया है, ताकि रिफंड प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी हो सके। एनटीए ने यह भी कहा कि इस साल परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, और तकनीकी टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। बावजूद इसके, छात्रों के बीच नाराजगी है क्योंकि उन्हें परीक्षा से ठीक पहले ऐसी तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल NEET 2024 में भी एडमिट कार्ड डाउनलोड के दौरान ऐसी ही समस्याएं आई थीं, जिसके बाद एनटीए ने सिस्टम में सुधार का वादा किया था, लेकिन इस बार भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर NTA की तकनीकी क्षमता और परीक्षा प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लाखों छात्रों की परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना चाहिए। छात्रों का कहना है कि एनटीए को पहले से सर्वर लोड का परीक्षण करना चाहिए था और 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए था। कई छात्रों ने मांग की है कि एनटीए एडमिट कार्ड डाउनलोड की समय सीमा बढ़ाए या वैकल्पिक डाउनलोड सुविधा उपलब्ध कराए। वहीं, कुछ छात्रों का कहना है कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे इस मामले को कानूनी रूप से चुनौती देने पर विचार कर सकते हैं। एनटीए ने भरोसा दिलाया है कि तकनीकी टीमें स्थिति को सुधारने में जुटी हैं और जल्द ही सभी छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में सुविधा होगी। इस बीच, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित अंतराल पर आधिकारिक वेबसाइट पर जांच करते रहें और धैर्य बनाए रखें। यह घटना यह भी दर्शाती है कि भारत में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन में अभी भी कई चुनौतियां हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है ताकि छात्रों को अनावश्यक तनाव का सामना न करना पड़े.

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