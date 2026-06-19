NEET 2026 के लिए टलीगम पर असयी प्रतिबध पर दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय

NEET 2026 परीक्षा की सुरक्षा के लिए टलीगम पर असयी बन पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, छात्रों और अभभवकों के लिए महत्व

रे-नीत परीक्षा के पष्ठभूम पर शिक्षा मंत्री और केंद्रीय सरकार ने 22 जून 2026 तक टलीगम पर एक असयी प्रतिबध लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें इस सफवेयर के माध्यम से संभावत परीक्षा लक और फर्जी सामग्री के प्रसरण पर रोक लगाने का प्रयत्न किया गया था। इसके लिए टलीगम ने निर्णय के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में कानून के तहत जच व समीक्षा के लिए मोहर लगई, और दोनों पक्ष ने अदालत के समक्ष अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। आगमी फैसले के नतीज को लेकर लाख छात्रों और उनके अभभवकों की सक्रिय निगह भारत में वर्तमान अध्ययन के लिए अनवार परीक्षओं के पतन के दृश में विस्तार से नजर रख रही हैं। कननी विशषकों के अनुसार यह निर्णय निजता और सूचना स्वतंत्रता के बीच एक नज़क संतलन को दर्शता है, जहाँ शिक्षण विभाग के सुरक्षा प्रबंध को वैधता और छात्रों के संवाद के अधिकार के बीच तुलनत्मक समीक्षा की आवश्यकता है। उम्मद है कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला लगभग 10 बजे आने वाला है, और यदि अदालत प्रतिबध को बरकरर रखगी तो सरकार को वैकल्पक माध्यम पर अधिक जोर देना पड़ेगा, जबकि यदि प्रतिबध हटया जाता है तो यह छात्रों के बीच सशसत संचार और सूचना साझा करने के लिए फडरेशन को स्वस्थ विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उतकता के बावजूद, दोनों पक्ष ने यह स्पष्ट किया है कि छात्र डेटा की सुरक्षा और परीक्षा की अखडता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी डिजिटल प्लेटफर्म पर सख प्रबंधन और निगरनी आवश्यक बनी रहेगी। इसके अलावा, यह मामला सार्वजनिक नीति निर्मतओं के लिए एक संकेत के रूप में व्यापारक और शिक्षा से संबंधित प्रक्रयओं को संतलत करने की चुनौती प्रस्तुत करता है, जिससे भविष्य में दमाग स्वभवकता और स्थर शिक्षण वातावरण के बीच एक जैवक संतलन बना रहता है। 2026 के NEET परीक्षा के लिए, शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नई रटन, विशेष ट्रेन, और सुरक्षा प्रवधान दर्शते हैं कि सरकार ने इस कोर्स के दौरान संभवतया होने वाली जोखिम से सावधान रहकर विभिन्न शहर में विशेष ट्रेन चलाई हैं, जिनमें भोपाल, इदर आदि शहर शामिल हैं। इस प्रकार के निर्णय और कानून का वास्तविक प्रभाव समाज और शिक्षा के क्षेत्र में मुकम्मल रूप से पहुँचने के लिए, राज्य सरकार के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल सुरक्षा को बढ़ने के लिए एक समर्पत कार्यबल बनाया जाना अनवार हो गया है। इन सभी घटनकम के बीच स्पष्ट है कि नयी नतयों और विवरण को स्पष्ट रूप से समझने और लागू करने के दौरान छात्रों, शिक्षण कर्मचारयों, और प्रशासनक संस्था सहित सभी हितधरकों के बीच एक स्थर संवाद की आवश्यकता अनवार है।.

रे-नीत परीक्षा के पष्ठभूम पर शिक्षा मंत्री और केंद्रीय सरकार ने 22 जून 2026 तक टलीगम पर एक असयी प्रतिबध लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें इस सफवेयर के माध्यम से संभावत परीक्षा लक और फर्जी सामग्री के प्रसरण पर रोक लगाने का प्रयत्न किया गया था। इसके लिए टलीगम ने निर्णय के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में कानून के तहत जच व समीक्षा के लिए मोहर लगई, और दोनों पक्ष ने अदालत के समक्ष अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। आगमी फैसले के नतीज को लेकर लाख छात्रों और उनके अभभवकों की सक्रिय निगह भारत में वर्तमान अध्ययन के लिए अनवार परीक्षओं के पतन के दृश में विस्तार से नजर रख रही हैं। कननी विशषकों के अनुसार यह निर्णय निजता और सूचना स्वतंत्रता के बीच एक नज़क संतलन को दर्शता है, जहाँ शिक्षण विभाग के सुरक्षा प्रबंध को वैधता और छात्रों के संवाद के अधिकार के बीच तुलनत्मक समीक्षा की आवश्यकता है। उम्मद है कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला लगभग 10 बजे आने वाला है, और यदि अदालत प्रतिबध को बरकरर रखगी तो सरकार को वैकल्पक माध्यम पर अधिक जोर देना पड़ेगा, जबकि यदि प्रतिबध हटया जाता है तो यह छात्रों के बीच सशसत संचार और सूचना साझा करने के लिए फडरेशन को स्वस्थ विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उतकता के बावजूद, दोनों पक्ष ने यह स्पष्ट किया है कि छात्र डेटा की सुरक्षा और परीक्षा की अखडता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी डिजिटल प्लेटफर्म पर सख प्रबंधन और निगरनी आवश्यक बनी रहेगी। इसके अलावा, यह मामला सार्वजनिक नीति निर्मतओं के लिए एक संकेत के रूप में व्यापारक और शिक्षा से संबंधित प्रक्रयओं को संतलत करने की चुनौती प्रस्तुत करता है, जिससे भविष्य में दमाग स्वभवकता और स्थर शिक्षण वातावरण के बीच एक जैवक संतलन बना रहता है। 2026 के NEET परीक्षा के लिए, शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नई रटन, विशेष ट्रेन, और सुरक्षा प्रवधान दर्शते हैं कि सरकार ने इस कोर्स के दौरान संभवतया होने वाली जोखिम से सावधान रहकर विभिन्न शहर में विशेष ट्रेन चलाई हैं, जिनमें भोपाल, इदर आदि शहर शामिल हैं। इस प्रकार के निर्णय और कानून का वास्तविक प्रभाव समाज और शिक्षा के क्षेत्र में मुकम्मल रूप से पहुँचने के लिए, राज्य सरकार के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल सुरक्षा को बढ़ने के लिए एक समर्पत कार्यबल बनाया जाना अनवार हो गया है। इन सभी घटनकम के बीच स्पष्ट है कि नयी नतयों और विवरण को स्पष्ट रूप से समझने और लागू करने के दौरान छात्रों, शिक्षण कर्मचारयों, और प्रशासनक संस्था सहित सभी हितधरकों के बीच एक स्थर संवाद की आवश्यकता अनवार है।





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NEET टलीगम दिल हाई कोर्ट परीक्षा सुरक्षा छत्र

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NEET 2026 Exam: नीट में 7 लेयर की सुरक्षा, पेपर लीक रोकने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही सरकारNEET 2026 Re-Exam Latest Update: 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) तैयारी कर रही है। इस बार नीट में 7 लेयर की सुरक्षा होगी। पेपर लीक रोकन के लिए वायुसेना और पैरामिलिट्री की मदद ली जा रही है।

Read more »

NEET-UG 2026 री-एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगा सुनवाई | Neet Ug 2026 Supreme Court To Hear Plea Against Re Exam In JulyNEET-UG 2026: सुप्रीम कोर्ट जुलाई में NEET-UG 2026 री-टेस्ट के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में री-टेस्ट रद्द करने, डिजिटल परीक्षा प्रणाली लागू करने और NTA सुधारों की मांग उठाई गई है।

Read more »

NEET 2026: 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा रोकने की मांग पर जुलाई में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्टSupreme Court Hearing Defers on NEET: नीट यूजी री-एग्जाम 21 जून को होने वाला है। एनटीए ने लगभग 22 लाख उम्मीदवारों का नीट एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा रद्द और दोबारा कराने के फैसले के खिलाफ वाली याचिका को स्थगित कर दिया है। सुनवाई अब जुलाई में...

Read more »

NEET UG Re-Exam: 21 जून की नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए हाई-लेवल बैठक, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की समीक्षाNEET UG Re-Exam 2026: 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले तैयारियों को लेकर एक हाई-लेवल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की

Read more »

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा- पूरा टेलीग्राम क्यों बैन किया: सरकार का दावा- यह आतंकियों-अपराधियों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म, इसलिए NEET रीएग्जाम से पहले रोक लगाईNEET UG 2026 Exam Paper Leak NTA Telegram India Ban Update; Follow Telegram Misuse, NEET Paper Leak, Central Government Latest News On Dainik Bhaskar.

Read more »

बहराइच में आठ केंद्रों पर होगी NEET प्रवेश परीक्षा, शामिल होंगे 3437 परीक्षार्थी - neet 2026 exam in bahraich 8 centers 3437 candidates readyबहराइच में 21 जून को होने वाली नीट-2026 परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी ने बैठक कर आठ केंद्रों पर 3437 अभ्यर्थियों की परीक्षा को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के निर्देश दिए।

Read more »