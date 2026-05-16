NEET Paper Leak Case: Professor Mangeshwari Mhandare Arrested in 2026 NEET Paper Leak Case

The Central Bureau of Investigation (CBI) has made a significant breakthrough in the NEET 2026 paper leak case. The investigation agency has arrested Professor Mangeshwari Mhandare, a biology professor, and has arrested her for questioning. The arrest was made based on the interrogation of Mangeshwari Waghmare, who was arrested on May 14. The CBI has also arrested the alleged mastermind of the case, PV Kulkarni, who is a chemist lecturer and has been linked to the National Testing Agency (NTA) for a long time. The investigation team is now investigating the entire network to dismantle it.

NEET Paper Leak Case: नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है. जांच एजेंसी ने बायोलॉजी की प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार कर लिया है.

मनीषा वाघमारे से पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी हुई है. नीट यूजी 2026 परीक्षा के पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है. जांच एजेंसी ने इस पूरे रैकेट में शामिल बायोलॉजी की प्रोफेसर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार कर लिया है. मनीषा मंधारे की यह गिरफ्तारी इस मामले में पहले पकड़ी गई आरोपी मनीषा वाघमारे से पूछताछ के बाद की गई है.

सीबीआई के पुख्ता सूत्रों ने इस बड़ी कार्रवाई की पुष्टि की है. इस बेहद संवेदनशील और हाई प्रोफाइल मामले में केंद्रीय एजेंसी अब तक कुल 9 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है. सीबीआई की टीम इस पूरे रैकेट की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए लगातार छापेमारी और पूछताछ कर रही है. इस नई गिरफ्तारी के बाद से पेपर लीक माफियाओं और इससे जुड़े कोचिंग सेंटरों में भारी हड़कंप मच गया है.

सीबीआई को मनीषा मंधारे के बारे में सुराग आसानी से नहीं मिला था. जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि 14 मई को गिरफ्तार की गई आरोपी मनीषा वाघमारे से जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तब उसने मनीषा मंधारे के नाम का खुलासा किया. इसके बाद जब सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया तो इस पूरे खेल में मनीषा मंधारे की भी मुख्य भूमिका सामने आई.

जांच में यह बात साफ हुई है कि यह दोनों मिलकर पेपर लीक के इस अवैध कारोबार को चला रही थीं. सीबीआई ने अब मनीषा मंधारे के मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक खातों की गहन जांच शुरू कर दी है ताकि पैसों के लेनदेन का पता लगाया जा सके. इस पूरे पेपर लीक कांड का कथित मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी है, जिसे सीबीआई पहले ही लातूर से गिरफ्तार कर चुकी है. कुलकर्णी पेशे से एक केमिस्ट्री लेक्चरर है.

वह काफी लंबे समय से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की परीक्षा संचालन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था. इसी का फायदा उठाकर उसकी पहुंच नीट परीक्षा के असली प्रश्नपत्रों तक बेहद आसानी से हो गई थी. कुलकर्णी ने अपने इस पद और पहुंच का गलत इस्तेमाल किया और परीक्षा से पहले ही पूरा पेपर बाहर लीक कर दिया.

सीबीआई की जांच में यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मास्टरमाइंड कुलकर्णी ने महाराष्ट्र के पुणे में स्थित अपने ही घर पर कुछ चुनिंदा छात्रों के लिए एक स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई थी. इस सीक्रेट क्लास में वह छात्रों को नीट परीक्षा में आने वाले सवाल, उनके विकल्प और सही जवाब बोलकर लिखवाता था. छात्र इन सभी सवालों को अपनी निजी नोटबुक में नोट करते थे.

बाद में जांच टीम को छात्रों की नोटबुक से जो सवाल मिले, वे 3 मई को आयोजित हुई असली नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र से पूरी तरह मैच कर रहे थे. इस पूरे महाघोटाले का भंडाफोड़ तब हुआ जब महाराष्ट्र के लातूर में कुछ सजग माता-पिता ने स्थानीय स्तर पर एक शिकायत दर्ज कराई थी.

इन पेरेंट्स का आरोप था कि एक खास कोचिंग संस्थान के मॉक टेस्ट में जो 42 सवाल पूछे गए थे, वे नीट परीक्षा के असली पेपर से हूबहू मिल रहे थे. इसके बाद स्थानीय पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की थी. मामले के तार कई शहरों से जुड़े होने के कारण बाद में इसकी कमान सीबीआई को सौंप दी गई, जो अब इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने में लगी है.

इधर, NTA में 2 नए संयुक्त निदेशकों की नियुक्ति हुई है. केंद्र सरकार ने नियुक्तियों को मंजूरी दी है. आकाश जैन को NTA के नए जॉइंट डायरेक्टर के रूप में जिम्मेदारी दी गई है. वहीं आदित्य राजेंद्र भोजगढ़िया को भी बड़ा जिम्मा सौंपा गया है.

आदित्य भोजगढिया की 16 मई 2028 तक तैनाती तय हुई है. दोनों अधिकारियों की नियुक्ति लेटरल शिफ्ट के आधार पर हुई है. बता दें कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने ये आधिकारिक आदेश जारी किया है





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NEET Paper Leak Case Professor Mangeshwari Mhandare Central Bureau Of Investigation (CBI) PV Kulkarni National Testing Agency (NTA)

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NEET-UG 2026 पेपर लीक केस में CBI की बड़ी कार्रवाई, 2 और आरोपी गिरफ्तार- Major CBI Action NEET UG 2026 Paper Leak Case Two More Arrests MaharashtraNEET UG Paper Leak: सीबीआई ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच तेज कर दी है. महाराष्ट्र के अहिल्यानगर और पुणे से दो नए आरोपियों को पकड़ा गया है. देश

Read more »

NEET UG Paper Leak 2026: Dharmendra Pradhan High Level Meeting on NEET Re-ExamCBI arrests two more in NEET-UG 2026 paper leak case, as central education minister Dharmendra Pradhan holds high-level meeting on NEET re-exam amid controversy.

Read more »

NEET Paper Leak का मास्टमाइंड महाराष्ट्र से गिरफ्तार, नीट के प्रश्नपत्र तैयार करने वाली कमेटी में था शामिल - neet paper leak mastermind pv kulkarni arrested in maharashtraसीबीआई ने नीट पेपर लीक के सरगना पीवी कुलकर्णी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। वह प्रश्नपत्र तैयार करने वाली समिति का सदस्य था और मनीषा बाघमारे के जरिए पेपर लीक किया था।

Read more »

NEET UG 2026 Paper leak: सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है, संगठन संलिप्तता का शकएंजीसी ने अपने जांच में नया मोड़ दे दिया है. एजेंसी की संदेह है कि नीट का पेपर एनटीए से जुड़े किसी व्यक्ति ने किया है। दोनों के बीच संगठित रैकेट का शक भी है। जांच एजेंसियां अब रैकेट के दूसरे पक्ष की संपत्तियां और लेनदेन की भी जांच कर रही हैं।

Read more »

सीक्रेट क्लास, हाथ से लिखे हुए नोट; नीट पेपर लीक मामले के 'सरगना' पीवी कुलकर्णी ने कैसे आउट किया प्रश्नपत्र?NEET Paper Leak Case:

Read more »

NEET Paper Leak: पैसे लेकर 'सीक्रेट क्लास' में लिखवाए प्रश्न-उत्तर, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की पूरी पटकथाNEET Paper Leak: Students Made to Write Answers in Secret Classes, CBI Investigation Exam Scam Script - NEET पेपर लीक: पैसे लेकर 'सीक्रेट क्लास' में लिखवाए प्रश्न-उत्तर, पढे़ें छात्रों

Read more »