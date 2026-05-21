NEET UG Paper Leak: NTA Officials Deny Paper Leak to Parliamentary Committee

The National Testing Agency (NTA) officials denied there was any leak in the NEET UG 2026 examination paper while discussing the issue in front of the parliamentary committee. They said that despite the existence of leaks, the exam was conducted again as a probe is underway into the matter by the CBI.
NEET UG पेपर लीक विवाद पर संसदीय समिति के सामने NTA अधिकारियों ने दावा किया कि परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। विपक्षी सांसदों ने पूछा कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ, तो परीक्षा रद्द की गई और दोबारा क्यों कराई जा रही है। CBI जांच में कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। बैठक में NTA के वरिष्ठ अधिकारियों से विपक्षी सांसदों ने कई तीखे सवाल पूछे। हालांकि, बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की रही, जिसमें NTA अधिकारियों ने कहा कि वे अभी तक NEET पेपर को 'लीक' नहीं मानते। सूत्रों के मुताबिक, NTA के अधिकारियों ने समिति के सामने कहा कि जब तक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहती किपेट NTA के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया था। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की। बैठक में NTA अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी और महानिदेशक अभिषेक सिंह मौजूद रहे.
NEET UG पेपर लीक विवाद पर संसदीय समिति के सामने NTA अधिकारियों ने दावा किया कि परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। विपक्षी सांसदों ने पूछा कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ, तो परीक्षा रद्द की गई और दोबारा क्यों कराई जा रही है। CBI जांच में कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। बैठक में NTA के वरिष्ठ अधिकारियों से विपक्षी सांसदों ने कई तीखे सवाल पूछे। हालांकि, बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की रही, जिसमें NTA अधिकारियों ने कहा कि वे अभी तक NEET पेपर को 'लीक' नहीं मानते। सूत्रों के मुताबिक, NTA के अधिकारियों ने समिति के सामने कहा कि जब तक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहती किपेट NTA के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया था। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की। बैठक में NTA अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी और महानिदेशक अभिषेक सिंह मौजूद रहे
NEET UG Paper Leak Parliamentary Committee NTA Officials CBI Exam Existence Of Leaks Probe Students Rivereal Leaks
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
NEET Paper Leak : चुप बैठने के बजाए ‘व्हिसलब्लोअर’ बने राजस्थान के शशिकांत सुथार, खोले ये चौंकाने वाले राज़ | Neet Ug 2026 Paper Leak Sikar Whistleblower Shashikant Suthar Nta Cbi Probeइस पूरे रैकेट और धांधली को बेनकाब करने वाले मुख्य व्हिसलब्लोअर शशिकांत सुथार ने मीडिया के सामने आकर यह साफ-साफ दावा किया है कि 3 मई को परीक्षा समाप्त होने के ठीक बाद जब उन्होंने एक वायरल पीडीएफ (PDF) फाइल की जांच की, तो उसमें हुबहू सवाल पहले से ही मौजूद...
Read more »
NEET-UG 2026 Paper Leak: कोर्ट में सीबीआई ने छह आरोपियों को किया पेश, दो जून तक न्यायिक हिरासत में भेजेराउज एवेन्यू कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले में छह आरोपियों को सीबीआई ने पेश किया।
Read more »
NEET-UG पेपर लीक: पुणे में आरोपी शिवराज मोटेगांवकर के ‘RCC क्लासेस’ पर चला बुलडोज़र; 3.20 करोड़ का टैक्स बकाया, प्रॉपर्टी सील | Bulldozers Run Over Pune Coaching Centre Neet Paper Leak CaseNEET-UG 2026: पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी शिवराज मोटेगांवकर के पुणे स्थित 'RCC क्लासेस' पर पुणे नगर निगम ने बुलडोज़र एक्शन लिया है। 3.20 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया होने पर संपत्ति सील की गई है।
Read more »
NEET Paper Leak 2026: Faked Divyang Certificate Also Played Important Role In BiharIt reveals the fraudulent practices in medical education due to NEET paper leak. Additional methods of fraud, such as medical admission, are also discussed. A recent case of a student who gained admission through cheating is also mentioned.
Read more »
नीट केस- ₹5-50 लाख में पेपर बेचा, ब्लैंक चेक लिए: गारंटी में छात्रों के डॉक्यूमेंट रखे; आरोपी कोचिंग डायरेक्टर 8 एकड़ में स्कूल-कॉलेज खोलने वाला थाMaharashtra NEET paper leak CBI probe reveals coaching directors shocking school-college plan. Follow Latest Updates.
Read more »
नीट केस- ₹5-50 लाख में पेपर बेचा, ब्लैंक चेक लिए: गारंटी में छात्रों के डॉक्यूमेंट रखे; आरोपी कोचिंग डायरेक्टर 8 एकड़ में स्कूल-कॉलेज खोलने वाला थाMaharashtra NEET paper leak CBI probe reveals coaching directors shocking school-college plan. Follow Latest Updates.
Read more »