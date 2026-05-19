NEET UG Re-Exam: DM and SPs in Sync to Ensure Safe Passage of 23 Lakh Students

The Ministry of Human Resources Development (MHRD), Government of India, organized a high-level review meeting chaired by the National Convenor, NEET UG Re-examination Affairs, Dr. Dharmendra Pradhan to inspect preparations, security arrangements, and the process of examination. The meeting was held at Vigyan Bhawan, New Delhi, to gather consensus from teachers, officials, central and state-level DM/SPs to ensure safe passage of 23 lakhs students. The Minister directed the officials to provide necessary directions and guidelines to the DM/SPs and education authorities to ensure stringent security measures, technical security, and impartial examination.

NEET UG रि-एग्जाम की तैयारियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की। इस मीटिंग में, उन्होंने परीक्षा में 23 लाख से अधिक उम्मीदवार दोबारा शामिल होने को लेकर देशभर के लाखों छात्रों की नजरें अब 21 जून पर टिकी हैं। पेपर लीक विवाद के बाद रद्द हुई परीक्षा को दोबारा कराने की तैयारियां तेज हो गई है। बैठक में, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी, तकनीकी सुरक्षा और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने साफ कहा कि इस बार परीक्षा पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और कड़ी सुरक्षा के साथ कराई जानी चाहिए। इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी, पीने के पानी, ट्रांसपोर्ट और छात्रों की दूसरी जरूरी सुविधाओं का खास ध्यान रखने को कहा गया। बैठक में, शिक्षा मंत्री ने कहा कि री-NEET परीक्षा सुरक्षित, बिना किसी रुकावट और पूरी तरह फुलप्रूफ तरीके से आयोजित होनी चाहिए। इस बीच, भारत सरकार की कोशिश है कि इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कराई जा सके, ताकि दोबारा कोई गड़बड़ी न हो। इसके लिए, कई तकनीकी और प्रशासनिक उपाय किए गए है, जिससे कि परीक्षा प्रक्रिया को और भरोसेमंद बनाया जा सके। गौरतलब है कि, इस महीने की शुरुआत में NEET परीक्षा रद्द कर दी गई थी, क्योंकि जांच एजेंसियों को व्हाट्सएप और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रश्नपत्र लीक होने के कई सबूत मिले थे। इस कारण, कई छात्रों को निराशा और असमंजस का सामना करना था। अब, परीक्षाएं दोबारा करा दी गई हैं, उन छात्रों के लिए जो पहले परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। अब उन्हें दोबारा एक बेहतर संभावना मिलती है.

NEET UG रि-एग्जाम की तैयारियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की। इस मीटिंग में, उन्होंने परीक्षा में 23 लाख से अधिक उम्मीदवार दोबारा शामिल होने को लेकर देशभर के लाखों छात्रों की नजरें अब 21 जून पर टिकी हैं। पेपर लीक विवाद के बाद रद्द हुई परीक्षा को दोबारा कराने की तैयारियां तेज हो गई है। बैठक में, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी, तकनीकी सुरक्षा और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने साफ कहा कि इस बार परीक्षा पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और कड़ी सुरक्षा के साथ कराई जानी चाहिए। इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी, पीने के पानी, ट्रांसपोर्ट और छात्रों की दूसरी जरूरी सुविधाओं का खास ध्यान रखने को कहा गया। बैठक में, शिक्षा मंत्री ने कहा कि री-NEET परीक्षा सुरक्षित, बिना किसी रुकावट और पूरी तरह फुलप्रूफ तरीके से आयोजित होनी चाहिए। इस बीच, भारत सरकार की कोशिश है कि इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कराई जा सके, ताकि दोबारा कोई गड़बड़ी न हो। इसके लिए, कई तकनीकी और प्रशासनिक उपाय किए गए है, जिससे कि परीक्षा प्रक्रिया को और भरोसेमंद बनाया जा सके। गौरतलब है कि, इस महीने की शुरुआत में NEET परीक्षा रद्द कर दी गई थी, क्योंकि जांच एजेंसियों को व्हाट्सएप और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रश्नपत्र लीक होने के कई सबूत मिले थे। इस कारण, कई छात्रों को निराशा और असमंजस का सामना करना था। अब, परीक्षाएं दोबारा करा दी गई हैं, उन छात्रों के लिए जो पहले परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। अब उन्हें दोबारा एक बेहतर संभावना मिलती है





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NEET UG Re-Examination Preliminary Examination Central Board Of Secondary Education (CBSE) State Board Of Secondary Education (SBE) SSLC Supplementary Examinations Board (SSLC SE

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