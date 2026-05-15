NEET UG 2026 Paper leak: सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है, संगठन संलिप्तता का शक

एंजीसी ने अपने जांच में नया मोड़ दे दिया है. एजेंसी की संदेह है कि नीट का पेपर एनटीए से जुड़े किसी व्यक्ति ने किया है। दोनों के बीच संगठित रैकेट का शक भी है। जांच एजेंसियां अब रैकेट के दूसरे पक्ष की संपत्तियां और लेनदेन की भी जांच कर रही हैं।

NEET UG 2026 Paper leak: सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें शक है कि नीट का पेपर एनटीए से जुड़े किसी व्यक्ति ने किया है। जांच एजेंसियां अब उन Telegram groups और व्हाट्सएप chats की जांच कर रही हैं, जिनके जरिए प्रश्नपत्र शेयर किया गया। एजेंसी deleted chats, metadata, device backups और cloud records की भी फॉरेंसिक जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पेपर किस-किस तक पहुंचा। जांच एजेंसियां इस मामले में bank accounts, suspicious payments और cash transactions की भी जांच कर रही हैं। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पेपर लीक के बदले कितनी रकम ली गई, किन राज्यों में उम्मीदवारों तक पेपर पहुंचाया गया और क्या इसमें coaching centers या middlemen भी शामिल थे। NEET UG Re Exam 2026: कब जारी होंगे नीट यूजी परीक्षा के एडमिट कार्ड .

NEET UG 2026 Paper leak: सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें शक है कि नीट का पेपर एनटीए से जुड़े किसी व्यक्ति ने किया है। जांच एजेंसियां अब उन Telegram groups और व्हाट्सएप chats की जांच कर रही हैं, जिनके जरिए प्रश्नपत्र शेयर किया गया। एजेंसी deleted chats, metadata, device backups और cloud records की भी फॉरेंसिक जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पेपर किस-किस तक पहुंचा। जांच एजेंसियां इस मामले में bank accounts, suspicious payments और cash transactions की भी जांच कर रही हैं। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पेपर लीक के बदले कितनी रकम ली गई, किन राज्यों में उम्मीदवारों तक पेपर पहुंचाया गया और क्या इसमें coaching centers या middlemen भी शामिल थे। NEET UG Re Exam 2026: कब जारी होंगे नीट यूजी परीक्षा के एडमिट कार्ड





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