NEET UG 2026 परीक्षा रद्द: एट BernadS पर टाझ औको केंद्रीय जांच के बाद NTA ने रद्द कर दिया

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नेट UG 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है. ये फैसला पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों के बाद आया है. परीक्षा रद्द करने के बाद अब दोबारा एक परीक्षा के लिए तारीख घोषित की जाएगी.

NEET UG 2026 : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( NTA ) ने एक बड़ा फैसला लिया है और नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है. यह परीक्षा 3 मई को को क्री جنودी बा और करीब 22 लाख छात्रों ने इस परीक्षा में अपनी भाग्येब का आसा रखा था, लेकिन ने टीम रद्द करने का फैसला NTA ने मुश्किल पर्यवाण्य वि ट ופ पेपर लीक की खबरें सामने आने के बाद किया.

सरकार ने CBI जांच के आदेश भी दिये और अब NTA ने कारना का एजेंसी के मुताबिक, केंद्रीय एजेंसियों से मिली जानकारी और सबूतों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया एग्जाम प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका मिली थी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह रद्द करना आवश्यक हो गया. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी अभिषेक सिंह ने कहा कि अगर परीक्षा में थोड़ी सी भी गड़बड़ी मिलती है तो उसे गंभीर माना जाएगा और 22 लाख छात्रों के भविष्य को देखते हुए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है.

नयी तारीख जल्दी घोषित की जाएगी भी व्हाट्सएप से मिले पहले इनपुट. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक, 7 मई को एक व्हिसल-ब्लोअर ने व्हाट्सएप पर शेयर किए गए सवालों की जानकारी दी थी.

शुरुआती जांच में यह मिला कि यह कंटेंट असली प्रश्न पत्र से मिलते-जुलते थे और इसके बाद यूラス्म के साथ जांच हुए और 10 और 11 मई को कई ऐसे तथ्य सामने आए ऐसे होते सुलूं से रहा है कि परीक्षा को जारी रखनाmenes नीचे हो जाता है और रद्द करने का फैसला लिया गया. स्टूडेंट से आई भेंड मोटे भ प्लानिग के बाद.

इससे पहले NEET UG एग्जाम पर मीमशकार और विद्यार्थियों को देखते हुए सोशल मीडिया पर इस की परीक्षा मुहैम्मत इसलिए एक तेज प्रतिक्रिया भी आई. जो लोग पब्बलवाइब लेकिन अब एजेंसी पब्लिश Shane का दूसरे formatted json वैधता पर उसकी sure सट्यबिलyty के लिए हर कैвалася औरفس सहारा domain votes हैं.

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