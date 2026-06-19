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NEET UG 2026 री-एग्जाम से पहले जरूरी खबर: अब पुराना एडमिट कार्ड नहीं होगा मान्य

Education News

NEET UG 2026 री-एग्जाम से पहले जरूरी खबर: अब पुराना एडमिट कार्ड नहीं होगा मान्य
NEET UG 2026Admit Card ReminderSafety Advisory
📆19-06-2026 05:27:00
📰News Nation
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NTA ने छात्रों के लिए जरूरी सूचना जारी की है. 21 जून को होने वाले परीक्षा से पहले छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए SMS, ईमेल और व्हाट्सएप रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं. नीट यूजी 2026 री-एग्जाम में शामिल होने वाले लाखों स्टूडेट्ंस के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जरूरी सूचना जारी है. NTA ने 21 जून 2026 को होने वाले NEET-UG री-एग्जाम के लिए अभ्यार्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए SMS, E-Mail और WhatsApp रिमाइंडर मैसेज भेजने शुरू कर दिए गए हैं. खासतौर पर यह सुविधा उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है.

NEET UG री-एग्जाम से पहले जरूरी खबर! अब पुराना एडमिट कार्ड नहीं होगा मान्य, NTA ने जारी किया जरूरी रिमाइंडर नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के लिए NTA ने छात्रों के लिए जरूरी सूचना जारी की है. 21 जून को होने वाले परीक्षा से पहले छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए SMS, ईमेल और व्हाट्सएप रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं.

नीट यूजी 2026 री-एग्जाम में शामिल होने वाले लाखों स्टूडेट्ंस के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जरूरी सूचना जारी है. NTA ने 21 जून 2026 को होने वाले NEET-UG री-एग्जाम के लिए अभ्यार्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए SMS, E-Mail और WhatsApp रिमाइंडर मैसेज भेजने शुरू कर दिए गए हैं. खासतौर पर यह सुविधा उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है. चलिए जानते हैं NTA ने क्या सलाह दी है

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