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NSE के आईपीओ पर रोक लगाने की मांग

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NSE के आईपीओ पर रोक लगाने की मांग
NSEआईपीओबॉम्बे हाईकोर्ट
📆19-06-2026 07:54:00
📰Dainik Jagran
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बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें एनएसई के प्रस्तावित आईपीओ पर रोक लगाने और शेयरहोल्डिंग संरचना से जुड़ी जानकारी का खुलासा करने की मांग की गई है।

NSE के आईपीओ पर रोक लगाने की मांग, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने सेबी को लंबित प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश देने और एनएसई से प्रमोटर समूह, शेयरधारकों और अंतिम लाभकारी मालिकों की जानकारी तथा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का खुलासा करने की मांग की है। हालांकि, एक्सचेंज का कहना है कि उसे विश्वास है कि यह याचिका तथ्यात्मक आधार पर मजबूत नहीं है, और वह इस मामले में आवश्यक कानूनी कदम उठा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने एनएसई में निवेश करने वाले कुछ निवेशकों के लाभकारी स्वामित्व को लेकर सवाल उठाए हैं और एक्सचेंज में विदेशी हिस्सेदारी की नियामकीय जांच की मांग की है। बॉम्बे हाईकोर्ट में पहली सुनवाई 17 जून को हुई थी और अगली सुनवाई 24 जून को निर्धारित की गई है। इस मामले के अलावा, एनएसई ने अपने आईपीओ दस्तावेजों में कई अन्य जोखिम कारकों का भी उल्लेख किया है, जिनमें उसके बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के बारे में चेतावनी दी गई है। एक्सचेंज ने यह भी कहा कि उसकी कुछ तकनीकी प्रणालियां पंजीकृत पेटेंट के तहत संरक्षित नहीं हैं, जिससे प्रतिस्पर्धी कंपनियों द्वारा उनकी नकल किए जाने की आशंका बनी रहती है। NSE ने बताया कि उसने अपने ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर फर्जी सोशल मीडिया खाते चलाने और भ्रामक सामग्री प्रसारित करने वाले अज्ञात व्यक्तियों तथा मध्यस्थों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एक्सचेंज के अनुसार, अप्रैल 2026 में हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए प्रतिवादियों को एनएसई ब्रांड या उससे मिलते-जुलते नाम और चिह्नों के उपयोग से रोक दिया था। इसके अलावा, एनएसई ने कहा कि उसकी बौद्धिक संपदा का दुरुपयोग फिशिंग हमलों, फर्जी ट्रेडिंग योजनाओं और अन्य वित्तीय धोखाधड़ी को बढ़ावा दे सकता है। इससे निवेशकों की शिकायतें बढ़ सकती हैं, नियामकीय जांच का सामना करना पड़ सकता है और कंपनी की ब्रांड छवि को नुकसान पहुंच सकता है.

NSE के आईपीओ पर रोक लगाने की मांग, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने सेबी को लंबित प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश देने और एनएसई से प्रमोटर समूह, शेयरधारकों और अंतिम लाभकारी मालिकों की जानकारी तथा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का खुलासा करने की मांग की है। हालांकि, एक्सचेंज का कहना है कि उसे विश्वास है कि यह याचिका तथ्यात्मक आधार पर मजबूत नहीं है, और वह इस मामले में आवश्यक कानूनी कदम उठा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने एनएसई में निवेश करने वाले कुछ निवेशकों के लाभकारी स्वामित्व को लेकर सवाल उठाए हैं और एक्सचेंज में विदेशी हिस्सेदारी की नियामकीय जांच की मांग की है। बॉम्बे हाईकोर्ट में पहली सुनवाई 17 जून को हुई थी और अगली सुनवाई 24 जून को निर्धारित की गई है। इस मामले के अलावा, एनएसई ने अपने आईपीओ दस्तावेजों में कई अन्य जोखिम कारकों का भी उल्लेख किया है, जिनमें उसके बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के बारे में चेतावनी दी गई है। एक्सचेंज ने यह भी कहा कि उसकी कुछ तकनीकी प्रणालियां पंजीकृत पेटेंट के तहत संरक्षित नहीं हैं, जिससे प्रतिस्पर्धी कंपनियों द्वारा उनकी नकल किए जाने की आशंका बनी रहती है। NSE ने बताया कि उसने अपने ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर फर्जी सोशल मीडिया खाते चलाने और भ्रामक सामग्री प्रसारित करने वाले अज्ञात व्यक्तियों तथा मध्यस्थों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एक्सचेंज के अनुसार, अप्रैल 2026 में हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए प्रतिवादियों को एनएसई ब्रांड या उससे मिलते-जुलते नाम और चिह्नों के उपयोग से रोक दिया था। इसके अलावा, एनएसई ने कहा कि उसकी बौद्धिक संपदा का दुरुपयोग फिशिंग हमलों, फर्जी ट्रेडिंग योजनाओं और अन्य वित्तीय धोखाधड़ी को बढ़ावा दे सकता है। इससे निवेशकों की शिकायतें बढ़ सकती हैं, नियामकीय जांच का सामना करना पड़ सकता है और कंपनी की ब्रांड छवि को नुकसान पहुंच सकता है

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NSE आईपीओ बॉम्बे हाईकोर्ट शेयरहोल्डिंग संरचना केवाईसी खुलासे

 

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