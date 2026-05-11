National Sevasak Sangh's Role in West Bengal Elections 2026

The National Sevasak Sangh (RSS) has been increasingly coming into focus after BJP's landslide victory in the 2026 West Bengal Assembly elections. While RSS has historically maintained a hands-off approach, its involvement in this election is being questioned, with reports suggesting significant activism in support of BJP and Hindu nationalist causes.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की बड़ी जीत ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। संघ लंबे समय से यह कहता रहा है कि वह चुनावी राजनीति से दूर रहता है, लेकिन बंगाल के नतीजों के बाद यह सवाल ज़ोर पकड़ने लगा है कि क्या इस बार संघ ने पर्दे के पीछे निर्णायक भूमिका निभाई। राज्य के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि बीजेपी के वैचारिक आधार माने जाने वाले संघ ने इस चुनाव में पहले से कहीं ज़्यादा सक्रियता दिखाई। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां संघ ने खुलकर मैदान में उतरने से परहेज़ किया था, वहीं 2026 के चुनाव में उसने अपने सहयोगी संगठनों के साथ ज़मीनी स्तर पर पूरी ताक़त झोंक दी। संघ के एक प्रचारक के हमें बताया कि इस बार के चुनाव में आरएसएस से जुड़े सैकड़ों स्वयंसेवक और कार्यकर्ता एक ही संदेश के साथ गली-गली पहुंचे, यह चुनाव बंगाल के हिंदू समाज के 'अस्तित्व' से जुड़ा है। आलोचकों का कहना है कि चुनाव को अस्तित्व की लड़ाई के रूप में पेश कर धार्मिक ध्रुवीकरण को तेज़ किया गया।.
West Bengal Assembly Elections BJP's Victory National Sevasak Sangh BJP's Cooperation With RSS Political Analysts' Views RSS's Activism Election To Safeguard Hindu Existence
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
मोदी ने 98 साल के कार्यकर्ता के पैर छुए: योगी ने सुवेंदु अधिकारी को गमछा ओढ़ाया; कोलकाता में भाजपा सरकार के ...West Bengal CM Suvendu Adhikari Shapath Grahan Moments Photos Videos Update.
Read more »
माखनलाल सरकार 16 साल की उम्र में RSS से जुड़े: श्यामा प्रसाद के साथी, कश्मीर में तिरंगा आंदोलन में गिरफ्तार...Kolkata BJP worker Makhanlal Sarkar meets PM Modi at West Bengal oath ceremony. Follow latest updates on Dainik Bhaskar.
Read more »
West Bengal Chief Minister Proposes Celebrating West Bengal Day on June 20, 2023West Bengal Chief Minister, Mr. Subhendu Bhuyan, has proposed celebrating West Bengal Day on June 20, 2023. The proposal was made after the state government decided to celebrate the day as a tribute to the historic decision made by the West Bengal legislators on June 20, 1947 to join India.
Read more »
सुवेंदु अधिकारी के बंगाल सीएम की शपथ लेते ही ध्रुव राठी ने बोला हमला, बोले- पहला मुख्यमंत्री जो रिश्वत लेते पकड़ा गयाDhruv Rathee On West Bengal CM Suvendu Adhikari: बंगाल के नए सीएम सुवेंदु अधिकारी पर ध्रुव राठी ने जमकर हमला बोला है। ध्रुव ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं।
Read more »
CSK vs LSG Live Score, आईपीएल 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स का स्क्वाडआईपीएल 2026, CSK vs LSG Today Match Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2026 का मुकाबला खेला जा रहा है।
Read more »
RCB vs MI Live Score: मुंबई इंडियंस को जीत चाहिए हीआईपीएल 2026, RCB vs MI Today Match Live Score: आईपीएल 2026 के 54वें मुकाबले में आरसीबी के सामने मुंबई इंडियंस की चुनौती है।
Read more »