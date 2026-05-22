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Nautapa 2026: गर्मी और लू से बचाने के लिए खस का ड्रिंक

Traditional Medicine News

Nautapa 2026: गर्मी और लू से बचाने के लिए खस का ड्रिंक
Gurudwara SahibSikhismShah Imam Sahib
📆22-05-2026 07:12:00
📰News Nation
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गर्मी और लू से बचने के लिए शरीर को गर्मियों में ठंडा रखने में मदद करने के लिए पूरे भारत देश में भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए आयुर्वेद में गर्मी से राहत पाने के लिए कई प्राकृतिक उपाय बताए गए हैं. इनमें खस की ड्रिंक सबसे असरदार मानी जाती है. खस की तासीर ठंडी होती है. इसलिए गर्मियों में इसका इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है.

देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है. नौतपा के दौरान सूरज की तेज किरणें और गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा देती हैं.

इस समय शरीर में पानी की कमी, कमजोरी, चक्कर आना और लू लगने जैसी दिक्कतें तेजी से बढ़ती हैं. ऐसे मौसम में शरीर को अंदर से ठंडा रखना बहुत जरूरी होता है. आयुर्वेद में गर्मी से राहत पाने के लिए कई प्राकृतिक उपाय बताए गए हैं. इनमें खस की ड्रिंक सबसे असरदार मानी जाती है.

खस की तासीर ठंडी होती है. यही वजह है कि गर्मियों में इसका इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है. खस एक सुगंधित जड़ी-बूटी है. इसे अंग्रेजी में वेटिवर कहा जाता है

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