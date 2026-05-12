Odia-Andhra Border Dispute: Confusion Over Census Survey in Gadapati and Jangam Districts

The long-standing border dispute between Odisha and Andhra Pradesh has now extended to Gadapati and Jangam districts, leading to confusion over the census survey in a village. The incident has raised questions about administrative coordination and planning.

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच अब ओडिशा के दो जिलों गजपति और गंजाम के बीच भी सीमांकन को लेकर भ्रम की स्थिति सामने आई है। जनगणना सर्वे के दौरान ऐसा मामला उजागर हुआ, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गजपति जिले के रायगढ़ ब्लॉक अंतर्गत गंगाबाड़ पंचायत के गुडुखुड़ी गांव में पहले ही गजपति प्रशासन की ओर से जनगणना सर्वे कराया जा चुका था। घरों की दीवारों पर सर्वे नंबर और चिह्न भी अंकित कर दिए गए थे। गांव में पहले से सर्वे पूरा होने के निशान इसी बीच सोमवार को गंजाम जिले के पात्रपुर ब्लॉक की बुराताल पंचायत के लिए नियुक्त अधिकारी उसी गांव में जनगणना कार्य करने पहुंचे। लेकिन गांव में पहले से सर्वे पूरा होने के निशान देखकर अधिकारी असमंजस में पड़ गए और बिना सर्वे किए वापस लौट गए। इस घटना के बाद गजपति और गंजाम जिलों के बीच सीमा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। एक गांव, तीन दावे स्थिति इतनी उलझी हुई है कि जिस गांव को गजपति जिले में गुडुखुड़ी कहा जाता है, उसी गांव को गंजाम जिले में गुडिखला और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में गुडिपदर नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि गांव की स्थिति लंबे समय से विवादित बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश के अधिकारी भी इसी गांव में जनगणना कार्य के लिए पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि गांव पर तीनों क्षेत्रों का दावा है और यहां अलग-अलग योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। हालांकि राजस्व रिकॉर्ड में गांव को गजपति जिले का हिस्सा माना गया है, लेकिन अन्य पक्ष भी अपने दावे मजबूत करने में जुटे हुए हैं। जनगणना सर्वे के दौरान सामने आई इस घटना ने प्रशासनिक सीमांकन और समन्वय पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच अब ओडिशा के दो जिलों गजपति और गंजाम के बीच भी सीमांकन को लेकर भ्रम की स्थिति सामने आई है। जनगणना सर्वे के दौरान ऐसा मामला उजागर हुआ, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गजपति जिले के रायगढ़ ब्लॉक अंतर्गत गंगाबाड़ पंचायत के गुडुखुड़ी गांव में पहले ही गजपति प्रशासन की ओर से जनगणना सर्वे कराया जा चुका था। घरों की दीवारों पर सर्वे नंबर और चिह्न भी अंकित कर दिए गए थे। गांव में पहले से सर्वे पूरा होने के निशान इसी बीच सोमवार को गंजाम जिले के पात्रपुर ब्लॉक की बुराताल पंचायत के लिए नियुक्त अधिकारी उसी गांव में जनगणना कार्य करने पहुंचे। लेकिन गांव में पहले से सर्वे पूरा होने के निशान देखकर अधिकारी असमंजस में पड़ गए और बिना सर्वे किए वापस लौट गए। इस घटना के बाद गजपति और गंजाम जिलों के बीच सीमा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। एक गांव, तीन दावे स्थिति इतनी उलझी हुई है कि जिस गांव को गजपति जिले में गुडुखुड़ी कहा जाता है, उसी गांव को गंजाम जिले में गुडिखला और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में गुडिपदर नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि गांव की स्थिति लंबे समय से विवादित बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश के अधिकारी भी इसी गांव में जनगणना कार्य के लिए पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि गांव पर तीनों क्षेत्रों का दावा है और यहां अलग-अलग योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। हालांकि राजस्व रिकॉर्ड में गांव को गजपति जिले का हिस्सा माना गया है, लेकिन अन्य पक्ष भी अपने दावे मजबूत करने में जुटे हुए हैं। जनगणना सर्वे के दौरान सामने आई इस घटना ने प्रशासनिक सीमांकन और समन्वय पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Odisha Andhra Pradesh Border Dispute Census Survey Confusion Administrative Coordination

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

जनगणना 2027 में बिलासपुर ने रचा इतिहास, दिव्यांग कर्मचारी के जज्बे को कलेक्टर ने किया सलाम, जानें प्रेरणादायक कहानीCensus 2027: बिलासपुर में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं आवास गणना कार्य में जिला प्रदेशभर में अग्रणी बनकर उभरा है।

Read more »

हरियाणा के कई जिलो में बारिश का यलो अलर्ट: 60KM प्रतिघंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, फरीदाबाद सबसे गर्म; 45...Haryana weather forecast: Expect scattered light to moderate rain, thunderstorms, and strong winds across districts. Follow Dainik Bhaskar Latest Updates.

Read more »

हिमाचल में तेज बारिश और तूफान: कांगड़ा में पेड़ उखड़ने से बिजली गुल, अगले 5 दिन बरसेंगे बादल; आज चार जिलों में...Himachal Pradesh weather alert for Kangra and four districts. Follow latest updates on heavy rain, hailstorm, and 50 kmph winds.

Read more »

उत्तराखंड दिनभर, 10 बड़ी खबरें: बीवी की PHOTO पर थूकने वाला पति शराबी, नाराज होकर बिहार भागी प्रज्ञा; पानी ...Uttarakhand Dinbhar Top 10 News: Har Ki Pauri viral video controversy, Pragya Singh found safe, rain in 9 districts and latest Uttarakhand updates.

Read more »

हरियाणा के 6 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट: 70 KM रफ्तार से चलेंगी हवाएं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव;...Haryana weather alert 6 districts 70 Kmph winds, orange alert rain, temperature drop. प्रदेश के अधिकतम तापमान में औसतन 2.

Read more »

यूपी के 38 जिलों में बारिश का अलर्ट: पूर्वांचल के जिलों में 40 के करीब पहुंचा पारा, बांदा रहा सबसे गर्मUttar Pradesh (UP) heatwave alert 2026. Follow UP weather updates, hottest cities, and rain alerts in 38 districts on Dainik Bhaskar.

Read more »