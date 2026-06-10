OnePlus ने चीन में OnePlus Turbo 6X और OnePlus Turbo 6X Pro लॉन्च कर दिया है, जिससे MediaTek के लेटेस्ट Dimensity Super सीरीज चिपसेट्स से पावर्ड दो नए स्मार्टफोन्स मार्केट में आ गए हैं।

OnePlus Turbo 6X और OnePlus Turbo 6X Pro को चीन में लॉन्च कर दिया गया है। ये दोनों ही फोन्स MediaTek के लेटेस्ट Dimensity Super सीरीज चिपसेट्स से पावर्ड दो नए स्मार्टफोन्स मार्केट में आ गए हैं। ये नए हैंडसेट्स डिस्प्ले टेक्नोलॉजी , बैटरी कैपेसिटी , कैमरा हार्डवेयर और ड्यूरेबिलिटी रेटिंग के मामले में एक-दूसरे से अलग हैं, जबकि दोनों में 144Hz का रिफ्रेश रेट और बड़ी बैटरी पर फोकस्ड डिजाइन कॉमन हैं। टर्बो 6X में 7,000mAh की बैटरी और LCD पैनल मिलता है, जबकि टर्बो 6X Pro में AMOLED पैनल, 8,000mAh की बैटरी और बेहतर इनग्रेस प्रोटेक्शन दी गई है। OnePlus Turbo 6X के 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत CNY 1,899 (करीब 26,800 रुपये) है। इसके 8GB + 256GB और 12GB + 256GB कॉन्फिग्रेशन्स की कीमत क्रमशः CNY 1,999 (करीब 28,100 रुपये) और CNY 2,299 (करीब 32,300 रुपये) रखी गई है। ये हैंडसेट व्हाइट, ग्रीन क्लाउड और स्टारी ब्लैक कलर ऑप्शन्स में अवेलेबल है। दूसरी तरफ, OnePlus Turbo 6X Pro के 8GB + 128GB मॉडल की कीमत CNY 1,999 (करीब 28,100 रुपये) है, जबकि इसके 8GB + 256GB और 12GB + 256GB वेरिएंट्स की कीमत क्रमशः CNY 2,099 (करीब 29,500 रुपये) और CNY 2,399 (करीब 33,700 रुपये) है। बायर्स प्रो मॉडल के लिए हार्टबीट ऑरेंज और प्रेंसिंग हॉर्स ब्लैक कलर्स चुन सकते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स फिलहाल चीन में प्री-ऑर्डर्स के लिए उपलब्ध हैं और 15 जून से इनकी ऑफिशियल सेल शुरू होगी।OnePlus Turbo 6X में 6.

72 इंच का फुल-HD+ LCD डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 1,000 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। वहीं, OnePlus Turbo 6X Pro में 1.5K रेजोल्यूशन वाला बड़ा 6.78 इंच का सैमसंग AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 6,500 nits की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। दोनों ही फोन्स DC डिमिंग को सपोर्ट करते हैं और इनमें ऐसे टच ऑप्टिमाइजेशन्स शामिल हैं जिन्हें ग्लव्स, गीले हाथों और ऑइली फिंगर्स के साथ भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।OnePlus Turbo 6X का स्टैंडर्ड मॉडल MediaTek Dimensity 7360 Super चिपसेट से लैस है, जबकि प्रो वेरिएंट में MediaTek Dimensity 7400 Super प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। दोनों स्मार्टफोन 12GB तक की RAM और 256GB तक के ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आते हैं। OnePlus Turbo 6X में अलग से 2TB तक का TF कार्ड एक्सपांशन मिलता है, जबकि प्रो मॉडल में एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है। OnePlus Turbo 6X सीरीज Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 के साथ शिप होती है। प्रो वेरिएंट में मिलने वाले AI टूल्स में AI ट्रांसलेशन, AI राइटिंग असिस्टेंस और AI-पावर्ड वॉइस नोट जनरेशन शामिल हैं। ये डिवाइस प्रोडक्टिविटी-फोकस्ड सॉफ्टवेयर फीचर्स और गेमिंग एन्हांसमेंट्स को भी सपोर्ट करता है। फोटोग्राफी की बात करें तो, OnePlus Turbo 6X में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा है, जिसके साथ 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर दिया गया है। इसमें फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा भी है। वहीं, OnePlus Turbo 6X Pro में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। कैमरा सॉफ्टवेयर फीचर्स में लाइव फोटो सपोर्ट, पोर्ट्रेट टूल्स और फिल्म से इंस्पायर्ड फिल्टर्स शामिल हैं। OnePlus Turbo 6X में 7,000mAh की बैटरी दी गई है जो 45W फास्ट चार्जिंग, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और एक्सटर्नल डिवाइस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस बीच, OnePlus Turbo 6X Pro में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ और भी बड़ी 8000mAh की बैटरी दी गई है। सिक्योरिटी के लिए बेस टर्बो 6X मॉडल में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस के लिए IP64 की रेटिंग मिलती है। वहीं, टर्बो 6X Pro इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑफर करता है और इसमें डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP66, IP68, IP69 और IP69K सर्टिफिकेशन्स दिए गए हैं। प्रो मॉडल ने सात मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी पास किए हैं और इसमें कस्टम गेम कमांड्स, साइलेंट गेम लॉन्च ऑप्शंस और इन-बिल्ट वॉइस चेंजर जैसी गेमिंग टूल्स शामिल हैं





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