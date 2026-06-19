OnePlus Pad 3 Pro: चीन में लॉन्च हुआ OnePlus का सबसे पावरफुल टैबलेट

OnePlus ने अपनी फ्लैगशिप टैबलेट लाइनअप को अपग्रेड करते हुए चीन में अपने सबसे पावरफुल टैबलेट OnePlus Pad 3 Pro को लॉन्च कर दिया है। ये नया टैबलेट पिछलेजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में।

OnePlus ने अपनी फ्लैगशिप टैबलेट लाइनअप को अपग्रेड करते हुए चीन में अपने सबसे पावरफुल टैबलेट OnePlus Pad 3 Pro को लॉन्च कर दिया है। ये नया टैबलेट पिछलेजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर मेंOnePlus Pad 3 Pro को कंपनी के लेटेस्ट फ्लैगशिप टैबलेट के रूप में चीन में लॉन्च कर दिया गया है। ये नया डिवाइस OnePlus Pad 2 Pro का सक्सेसर है जिसे 2025 में लॉन्च किया गया था और ये OnePlus Pad 4 पर बेस्ड है जो इस साल की शुरुआत में भारत और दूसरे मार्केट्स में आया था। इस टैबलेट में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 13.

2 इंच का LCD स्क्रीन दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिए ये Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 16GB तक की RAM मिलती है। OnePlus Pad 3 Pro में 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 13,380mAh की बड़ी बैटरी दी गई है।चीन में OnePlus Pad 3 Pro के बेस वेरिएंट की कीमत CNY 4,400 (लगभग 61,400 रुपये) तय की गई है, जिसमें 12GB RAM और 256GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा ये 12GB + 512GB और 16GB + 512GB RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन्स में भी अवेलेबल है, जिनकी कीमत क्रमशः CNY 4,900 (लगभग 68,500 रुपये) और CNY 5,400 (लगभग 75,500 रुपये) रखी गई है। ये टैबलेट डार्क ब्राउन और लाइट ग्रीन कलर ऑप्शन्स में आता है। फिलहाल इसे चीन में Oppo के ऑनलाइन स्टोर पर लिस्ट कर दिया गया है।OnePlus Pad 3 Pro में 13.2 इंच का LCD स्क्रीन दी गई है, जो 3,392×2,400 पिक्सल रेजोल्यूशन, 7:5 एस्पेक्ट रेशियो और 144Hz तक के एडाप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है। ये स्क्रीन 1,000 nits तक की पीक ब्राइटनेस, 98 परसेंट तक DCI-P3 कलर गैमट कवरेज, 315ppi पिक्सल डेंसिटी और 540Hz तक का टच सैंपलिंग रेट ऑफर करता है। इसके साथ ही यह Dolby Vision और HDR Vivid को भी सपोर्ट करता है। ये OnePlus टैबलेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर पर रन करता है, जिसे Adreno 840 GPU के साथ पेयर किया गया है। इसमें 16GB तक की LPDDR5x RAM और 512GB तक की UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज दी गई है।ग्लोबल मार्केट में आए OnePlus Pad 4 की तरह ही, Pad 3 Pro भी ColorOS 16 पर काम करता है। कैमरे की बात करें तो ये टैबलेट 13-मेगापिक्सल के रियर कैमरे और वीडियो कॉल्स और सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे से लैस है। कंपनी का दावा है कि इसका रियर कैमरा 30fps पर 4K रेजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में Wi-Fi 7, Bluetooth और एक USB Type-C पोर्ट शामिल हैं। मल्टीमीडिया का शानदार एक्सपीरियंस देने के लिए इस टैबलेट में आठ स्पीकर्स और डुअल माइक्रोफोन्स दिए गए हैं। OnePlus Pad 3 Pro में 13,380mAh की बैटरी है जो 67W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसका डायमेंशन 289.71 x 209.76 x 5.94mm है और इसका वजन लगभग 672 ग्राम है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oneplus Oneplus Pad 3 Pro टैबलेट फ्लैगशिप चीन में लॉन्च

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Haier ने लॉन्च किए 43 से 75 इंच के HQLED स्मार्ट टीवी, 2GB रैम और 50W साउंड के साथ Gemini Ai का सपोर्टHQLED P7 Pro Smart TV : हायर ने भारत में नए स्मार्ट टीवी लॉन्च किए हैं। इन्हें 35 से 75 इंच स्क्रीन साइज में लाया गया है। शुरुआती कीमत 35990 रुपये है। इन टीवी में कई एडवांस फीचर्स हैं और 17 जून यानी बुधवार से इन्हें रिटेल स्टोर्स से लिया जा सकता है।

Read more »

पावरफुल Snapdragon प्रोसेसर और 7,400mAh बैटरी वाले OnePlus फोन को मिला नया 16GB रैम वेरिएंट, जानें कीमत - oneplus introduces new 16gb ram and 512gb storage variant of oneplus 15r in indiaOnePlus ने भारत में अपने पावरफुल स्मार्टफोन OnePlus 15R का एक नया रैम वेरिएंट लाइनअप में जोड़ दिया है। पिछले साल के आखिर में दो रैम और स्टोरेज ऑप्शन्स के साथ मार्केट में आए इस फोन को अब एक तीसरे वेरिएंट में पेश किया गया है।

Read more »

औरतों के 'मासिक धर्म' पर कानून,चौंकिए मत पाकिस्तान लगाता है 'पीरियड टैक्स', अवाम के विरोध से हुआ खत्मPakistan Sanitary Pad Period Tax: पाकिस्तान आर्थिक दिक्कतों से बुरी तरह गुजर रहा है। टैक्स के जरिए पैसे जुटाने की चुनौती के फेर में, उसने महिलाओं के 'मासिक धर्म' पर टैक्स लगाया । इसके विरोध में बड़े सामाजिक अभियान और कानूनी चुनौती को देखते हुए सरकार ने 'पीरियड टैक्स 'खत्म करने का फैसला किया...

Read more »

75-इंच तक स्क्रीन साइज में नया Smart TV लॉन्च, Dolby Vision और 50W के स्पीकर भी - haier hqled p7 pro series 43 50 55 65 and 75 google tvs with gemini ai launched in indiaHaier Appliances India ने भारतीय बाजार में अपनी नई HQLED P7 Pro सीरीज स्मार्ट टीवी लॉन्च की है। यह सीरीज 43 से 75 इंच तक के साइज में Google TV, Dolby Vision और 50W स्पीकर जैसे फीचर्स के साथ आती है।

Read more »

OnePlus का 8,000 mAh बैटरी वाला नया 5G फोन, कीमत भी 25 हजार रुपये से कम - oneplus n6 battery and price range revealed ahead of june 30 launch in indiaOnePlus N6 भारत में 30 जून को लॉन्च होगा, जिसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। यह फोन 25,000 रुपये से कम कीमत में आएगा और N सीरीज का पहला डिवाइस होगा।

Read more »

सबसे पतला iPhone Air 2 कब लॉन्च होगा? ड्यूल 48MP कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स! - iphone air 2 key specs and launch timeline dual 48mp cameras a20 pro chipएप्पल का सबसे पतला iPhone Air 2 2027 के स्प्रिंग इवेंट में लॉन्च हो सकता है। इसमें ड्यूल 48MP कैमरा, A20 Pro चिप, बेहतर बैटरी और कूलिंग जैसे कई अपग्रेड मिलने की उम्मीद है।

Read more »