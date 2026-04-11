OnePlus Ace 6 Ultra जल्द होगा लॉन्च: जानें संभावित स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

OnePlus Ace 6 Ultra के लॉन्च की तैयारी शुरू, जाने संभावित स्पेसिफिकेशन्स, बैटरी और लॉन्च की तारीख। कंपनी ने टीज़र जारी किया, MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट और 165Hz डिस्प्ले की उम्मीद।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus Ace 6, जिसे पिछले साल अक्टूबर में चीन में लॉन्च किया गया था, चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी का एक मिड-रेंज पेशकश था। बाद में, दिसंबर 2025 में OnePlus Ace 6T के आने से इस लाइनअप में एक और फोन जुड़ गया। अब, यह टेक कंपनी चीन में एक नए Ace फोन के लॉन्च को लेकर टीज करना शुरू कर दिया है, जिसे कथित तौर पर OnePlus Ace 6 Ultra के नाम से बाजार में उतारा जाएगा। यह टीज़र कंपनी के एक कार्यकारी द्वारा साझा किया गया था, जिन्होंने इस आगामी स्मार्टफोन के बारे में कोई अन्य

जानकारी नहीं दी। कथित OnePlus Ace 6 Ultra को हाल ही में देश के एक सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर देखा गया था। सूत्रों के अनुसार, यह MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट पर संचालित होगा। OnePlus Ace 6 सीरीज का नया फोन जल्द ही चीन में लॉन्च होगा। X पर एक पोस्ट में, OnePlus China के अध्यक्ष Li Jie Louis ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें एक नए OnePlus Ace सीरीज स्मार्टफोन के लॉन्च का संकेत दिया गया है। साथ ही, यह टीज़र OnePlus के आधिकारिक Weibo पेज पर भी अपलोड किया गया था, जिसके साथ यह वाक्यांश लिखा था: 'OnePlus Ace New Product Month officially begins'। इससे संकेत मिलता है कि Ace सीरीज का आगामी यह फोन इसी महीने के अंत में लॉन्च किया जा सकता है।\इस टेक कंपनी ने अभी तक इस नए स्मार्टफोन के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं दी है, जिसमें इसका नाम, विशिष्टताएँ, सुविधाएँ या लॉन्च तिथि शामिल है। उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में इन सभी विवरणों की घोषणा कर दी जाएगी। Gizmochina की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हालिया रिपोर्टों, लीक और अफवाहों के आधार पर, यह टीज़र कथित OnePlus Ace 6 Ultra से जुड़ा हुआ है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कथित OnePlus Ace 6 Ultra को चीन के MIIT सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर देखा गया है। इससे संकेत मिलता है कि यह फोन अप्रैल में चीन में लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, OnePlus Ace 6 Ultra में फ्लैगशिप ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट लगा होगा, जो 3nm प्रक्रिया पर आधारित है। इसमें एक सपाट डिस्प्ले हो सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz तक होगा। सूत्रों का कहना है कि इस फोन में 8,000mAh की बैटरी होगी, जो 100W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। Ace सीरीज का मौजूदा फ़्लैगशिप फ़ोन OnePlus Ace 6 है, जिसे अक्टूबर 2025 में चीन में लॉन्च किया गया था। इसके बेस 12GB + 256GB RAM और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन की शुरुआती कीमत CNY 2,599 (लगभग 32,300 रुपये) रखी गई थी। इस हैंडसेट में ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 7,800mAh की बैटरी मिलती है। OnePlus Ace सीरीज अपने शक्तिशाली प्रदर्शन और नवीन सुविधाओं के लिए जानी जाती है, और नया Ultra मॉडल इस विरासत को आगे बढ़ाने का वादा करता है।\OnePlus Ace 6 Ultra के बारे में अभी तक बहुत कुछ अज्ञात है, लेकिन उपलब्ध जानकारी इसकी उच्च-स्तरीय सुविधाओं का संकेत देती है। MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट की उपस्थिति, जो 3nm प्रक्रिया पर आधारित है, डिवाइस को उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान करने का वादा करती है। 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ सपाट डिस्प्ले और 8,000mAh की बड़ी बैटरी, जो 100W फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, इसे गेमिंग और मल्टीमीडिया उपयोग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। यह डिवाइस न केवल शक्तिशाली हार्डवेयर से सुसज्जित होगा, बल्कि आधुनिक डिजाइन और यूजर अनुभव को भी प्राथमिकता देगा, जैसा कि OnePlus के अन्य उपकरणों में देखा गया है। चीनी बाजार में लॉन्च के बाद, संभावना है कि यह डिवाइस अन्य वैश्विक बाजारों में भी उपलब्ध होगा, जिससे अधिक उपभोक्ताओं को OnePlus Ace सीरीज के नवीनतम नवाचारों का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। हालांकि, लॉन्च की तारीख, विशिष्टताओं और कीमतों के बारे में आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। OnePlus Ace 6 Ultra के बारे में अधिक विवरण आने वाले हफ्तों में सामने आने की उम्मीद है, जिससे तकनीकी उत्साही और स्मार्टफोन प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। OnePlus Ace 6 Ultra, OnePlus की Ace सीरीज में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है, जो अपने प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नवाचार और प्रदर्शन के मिश्रण का वादा करता है





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Oneplus Oneplus Ace 6 Ultra Mediatek Dimensity 9500 स्मार्टफोन लॉन्च

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