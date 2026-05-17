OnePlus Pad 4 Review: स्लीक डिजाइन और दमदार बैटरी बैकअप के साथ एक लैपटॉप के लवर्स

OnePlus Pad 4, जो कि एक स्लीक और स्लिम डिवाइस है, अपनी 5.94mm मोटाई और मेटल यूनिबॉडी फिनिश के साथ एक लग्जरी डिवाइस का आइडलीम स्टेमिंग है। इसमें 3.4K 144Hz डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ यह 90% लैपटॉप के कामों को बखूब तरह से निपटा सकता है। इसके अलावा, इसमें 8 स्पीकर्स और एक दमदार बैटरी की दीवानगी रखती है। यदि आप भारी-भरकम लैपटॉप से आजादी चाहते हैं, तो यह टैबलेट एक बेहतरीन विकल्प है।

OnePlus Pad 4 Hindi Review: कंप्यूटर वाले सारे काम कर देता है OnePlus Pad 4, मेरे अनुभव से जानें आपके काम का है या नहीं?

OnePlus Pad 4 अपने 5.94mm स्लीक डिजाइन, 3.4K 144Hz डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ लैपटॉप के 90% कामों को बखूबी निपटा देता है। इसमें मौजूद 8 स्पीकर्स और 13,380mAh की दमदार बैटरी इसे एंटरटेनमेंट और काम दोनों के लिए पावरहाउस बनाती है। यदि आप भारी-भरकम लैपटॉप से आजादी चाहते हैं, तो यह टैबलेट एक बेहतरीन विकल्प है।कल्पना कीजिए, आप किसी कैफे या क्लास में हैं। आपके अगल-बगल वाले लोग अपने भारी-भरकम लैपटॉप के साथ उलझे हुए हैं। सिर्फ लैपटॉप ही भारी-भरकम नहीं हैं, बल्कि उनके चार्जर और केबल ने अलग ही जंजाल फैलाती है। ऐसे में आप अपने बैग से ऐसा स्लीक डिवाइस निकालते हैं, जो लगभग 5 रुपये के सिक्के जितना पतला है लेकिन उसकी ताकत किसी भी कंप्यूटर से कम नहीं है। पिछले एक महीने से मेरा ऐसा ही कुछ अनुभव रहा है OnePlus Pad 4 के साथ। यकीन मानिए कि OnePlus Pad 4 के हाथ में आने के बाद पहले मेरे लैपटॉप का इस्तेमाल कम हुआ और अब तो मैं उसे बैग से बाहर का रास्ता दिखा चुका हूं। मैं मानता हूं कि टैबलेट्स के लैपटॉप या कंप्यूटर हो जाने में फिलहाल कुछ फर्क बाकी है लेकिन OnePlus Pad 4 के साथ मैने पाया कि यह फर्क एक लीकर से भी महीन हो चुका है। स्लीक डिजाइन, जबरदस्त डिस्प्ले और स्पीकर्स के अलावा ताकतवर प्रोसेसर के साथ ये मेरे लैपटॉप के 90% काम बाएं हाथ से कर सकता है। आज अपने अनुभव के आधार पर इसके हर पहलू पर बात करूंगा ताकि आप तय कर सकें कि आपको लैपटॉप खरीदना है या OnePlus Pad 4





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