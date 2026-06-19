Oppo Enco Air 5 ट्रू वायरलेस स्टीरियो इयरफोन्स भारत में जल्द ही लॉन्च होंगे

Oppo भारतीय मार्केट में अपने ऑडियो पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए एक नया डिवाइस जोड़ने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के अपकमिंग वायरलेस ईयरफोन्स Oppo EncoAir 5 ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) इयरफोन्स लॉन्च करने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है।

Oppo भारतीय मार्केट में अपने ऑडियो पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए एक नया डिवाइस जोड़ने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के अपकमिंग वायरलेस ईयरफोन्स Oppo EncoAir 5 ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) इयरफोन्स लॉन्च करने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। इस अपकमिंग ऑडियो वियरेबल को इसके डेब्यू से पहले Amazon पर लिस्ट किया गया है, जहां एक प्रमोशनल बैनर ने भारत में इसके अराइवल को कंफर्म कर दिया है। हालांकि, लिस्टिंग से लॉन्च डेट या स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इससे ये हिंट मिलता है कि इन ईयरबड्स को जल्द ही अनवील किया जा सकता है। ये डेवलपमेंट Oppo द्वारा भारत में Enco Air 5 Pro को पेश करने के कुछ हफ्तों बाद आया है, जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और 54 घंटे तक की बैटरी लाइफ के साथ आते हैं। भारत में Oppo Enco Air 5 के लिए एक डेडिकेटेड Amazon माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। टीजर बैनर इस प्रोडक्ट की पहचान ' Oppo Enco Air 5 True Wireless Noise Cancelling Earbuds' के तौर पर कराता है। इस इमेज से ईयरबड्स और उनके चार्जिंग केस की एक झलक भी मिलती है और एक 'Coming Soon' लेबल कंफर्म करता है कि इसे जल्द ही देश में लॉन्च किया जाएगा। टीजर इमेज में अपकमिंग Oppo Enco Air 5 इयरबड्स को एक राउंडेड चार्जिंग केस के अंदर रखा हुआ दिखाया गया है, जिसके फ्रंट पैनल पर बॉटम एज के पास एक छोटा LED इंडिकेटर दिया गया है। इस ग्रीन लाइट का इस्तेमाल संभवतः चार्जिंग, पेयरिंग या बैटरी स्टेटस दिखाने के लिए किया जाएगा। ईयरबड्स केस के अंदर स्लॉट्स में फिट बैठते हैं और इन कटआउट्स की प्लेसमेंट से संकेत मिलता है कि चार्जिंग कनेक्टर्स हर ईयरबड स्टेम के बॉटम में मौजूद हैं। ये इयरबड्स सिलिकॉन ईयर टिप्स के साथ एक इन-ईयर डिजाइन और स्टेम-स्टाइल कंट्रोल्स के साथ आएंगे। Oppo ने अभी तक इस लिस्टिंग के जरिए स्टैंडर्ड Enco Air 5 मॉडल के किसी भी हार्डवेयर डिटेल या फीचर्स का खुलासा नहीं किया है। इसकी प्राइवेसी डिटेल्स या कलर ऑप्शन्स भी फिलहाल सामने नहीं आए हैं। ये अपकमिंग लॉन्च मई में भारत में लॉन्च हुए Oppo Enco Air 5 Pro के बाद हो रहा है। उन इयरबड्स को 4,999 रुपये में लॉन्च किया गया था और उनमें 12.

4mm डायनामिक ड्राइवर्स, 55dB तक का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और डुअल DAC टेक्नोलॉजी मिलती है। ये Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी, LHDC 5.0 ऑडियो कोडेक सपोर्ट और डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी भी ऑफर करते हैं। दावा किया गया है कि Oppo Enco Air 5 Pro चार्जिंग केस के साथ टोटल 54 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक डिलीवर करता है। उन इयरबड्स को डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP55 की रेटिंग मिली है और वे AI-बैकड ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। कंपनी ने अभी तक ऐसी कोई डिटेल शेयर नहीं की है जो Enco Air 5 और Enco Air 5 Pro के बीच के अंतर को हाइलाइट करती हो





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Oppo Enco Air 5 ट्रू वायरलेस स्टीरियो इयरफोन्स भारत में लॉन्च

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