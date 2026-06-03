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OTT पर इस वीकेंड 12 नई फिल्में और वेब सीरीज दस्तक देने वाली हैं

मनोरंजन News

OTT पर इस वीकेंड 12 नई फिल्में और वेब सीरीज दस्तक देने वाली हैं
OTTOTT पर नई फिल्मेंOTT पर नई वेब सीरीज
📆03-06-2026 11:14:00
📰NBT Hindi News
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हिंदी के दर्शकों के लिए धमाकेदार रहने वाला है। एक के बाद एक 12 नई फिल्में और वेब सीरीज ओटीटी पर दस्तक देने वाली हैं।

OTT पर इस वीकेंड आप थक जाएंगे, लेकिन मनोरंजन का डोज कम नहीं होगा। हिंदी के दर्शकों के लिए धमाकेदार रहने वाला है। एक के बाद एक 12 नई फिल्में और वेब सीरीज ओटीटी पर दस्तक देने वाली हैं। इनमें से 6 हिंदी में हैं। सबसे बड़ी रिलीज रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2: द रिवेंज' है, जिसका फैंस को कई हफ्तों से इंतजार था। दूसरी ओर, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धरणा दुर्गा की नई फिल्म 'मां बहन' सीधे ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। फैंस की चहेती वेब सीरीज 'गुल्लक' अपने सीजन 5 के साथ लौट रही है। इसके अलावा, नसीरुद्दीन शाह और जिम सरभ 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' में जेआरडी टाटा और टाटा इंडस्ट्रीज की अनोखी शुरुआत की कहानी दिखाने वाले हैं। यही नहीं, करिश्मा कपूर की वेब सीरीज 'ब्राउन', शेखर सुमन, परमवीर सिंह चीमा की नई सीरीज 'द पिरामिड स्कीम' भी दस्तक देने वाली है, जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया की पोल खोलती है.

OTT पर इस वीकेंड आप थक जाएंगे, लेकिन मनोरंजन का डोज कम नहीं होगा। हिंदी के दर्शकों के लिए धमाकेदार रहने वाला है। एक के बाद एक 12 नई फिल्में और वेब सीरीज ओटीटी पर दस्तक देने वाली हैं। इनमें से 6 हिंदी में हैं। सबसे बड़ी रिलीज रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2: द रिवेंज' है, जिसका फैंस को कई हफ्तों से इंतजार था। दूसरी ओर, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धरणा दुर्गा की नई फिल्म 'मां बहन' सीधे ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। फैंस की चहेती वेब सीरीज 'गुल्लक' अपने सीजन 5 के साथ लौट रही है। इसके अलावा, नसीरुद्दीन शाह और जिम सरभ 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' में जेआरडी टाटा और टाटा इंडस्ट्रीज की अनोखी शुरुआत की कहानी दिखाने वाले हैं। यही नहीं, करिश्मा कपूर की वेब सीरीज 'ब्राउन', शेखर सुमन, परमवीर सिंह चीमा की नई सीरीज 'द पिरामिड स्कीम' भी दस्तक देने वाली है, जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया की पोल खोलती है

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