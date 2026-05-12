Policeman’s work brings regret: Another murder, this time in Ha 'ipur, raises questions about police work.

The killing of Avinash alias Aatool in Ha'ipur has put the police’s work under a cloud.

जागरण संवाददाता, हापुड़। अतुल हत्याकांड ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि गाजियाबाद और हापुड़ पुलिस समय रहते मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करती, तो शायद अतुल की जान बचाई जा सकती थी। दोनों पक्षों के बीच चल रहा विवाद पहले ही पुलिस तक पहुंच चुका था, लेकिन सीमा विवाद के चलते शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। सूत्रों के अनुसार, मृतक अतुल और हत्यारोपित मंजीत के बीच हत्या से कुछ घंटे पहले जिला गाजियाबाद के भोजपुर क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह में कहासुनी और विवाद हुआ था। घटना के बाद दोनों पक्षों ने अपने-अपने स्तर पुलिस से शिकायत की थी। आरोप है कि गाजियाबाद के थाना भोजपुर और हापुड़ के थाना पिलखुवा पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और क्षेत्राधिकार का विवाद बताकर कार्रवाई टालती रही। अगर उसी समय आरोपित पक्ष के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते या दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया जाता, तो मामला हत्या तक नहीं पहुंचता। अब घटना के बाद लोगों में पुलिस के प्रति भारी नाराजगी दिखाई दे रही है। क्षेत्र में चर्चा है कि पुलिस की लापरवाही और समय पर कार्रवाई न होना इस हत्या की बड़ी वजह बनी। गाजियाबाद की पंचशील सोसाइटी में छिपा मंजीत मामले में मंगलवार देर रात उस समय हलचल तेज हो गई जब पुलिस को सूचना मिली। हालांकि देर रात तक आरोपित पुलिस गिरफ्त से बाहर बताया गया। उधर, अतुल के स्वजन ने मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

जागरण संवाददाता, हापुड़। अतुल हत्याकांड ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि गाजियाबाद और हापुड़ पुलिस समय रहते मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करती, तो शायद अतुल की जान बचाई जा सकती थी। दोनों पक्षों के बीच चल रहा विवाद पहले ही पुलिस तक पहुंच चुका था, लेकिन सीमा विवाद के चलते शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। सूत्रों के अनुसार, मृतक अतुल और हत्यारोपित मंजीत के बीच हत्या से कुछ घंटे पहले जिला गाजियाबाद के भोजपुर क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह में कहासुनी और विवाद हुआ था। घटना के बाद दोनों पक्षों ने अपने-अपने स्तर पुलिस से शिकायत की थी। आरोप है कि गाजियाबाद के थाना भोजपुर और हापुड़ के थाना पिलखुवा पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और क्षेत्राधिकार का विवाद बताकर कार्रवाई टालती रही। अगर उसी समय आरोपित पक्ष के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते या दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया जाता, तो मामला हत्या तक नहीं पहुंचता। अब घटना के बाद लोगों में पुलिस के प्रति भारी नाराजगी दिखाई दे रही है। क्षेत्र में चर्चा है कि पुलिस की लापरवाही और समय पर कार्रवाई न होना इस हत्या की बड़ी वजह बनी। गाजियाबाद की पंचशील सोसाइटी में छिपा मंजीत मामले में मंगलवार देर रात उस समय हलचल तेज हो गई जब पुलिस को सूचना मिली। हालांकि देर रात तक आरोपित पुलिस गिरफ्त से बाहर बताया गया। उधर, अतुल के स्वजन ने मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं





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