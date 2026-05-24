Police arrests 25 illegal operators for taking bribes in Kashi Vishwanath Dham

Varanasi Police arrests 25 illegal operators for taking bribes to spare their devotees from the embarrassment of dispays at Kashi Vishwanath Dham.pThe accused pretend to replace the dispays with 'special' ones of their choice.

काशी विश्वनाथ मन्दिर मे स्पर्श दर्शन के नाम पर ठगी करने वाले दलालों को पुलिस ने भेजा सलाखों के पीछे वाराणसी पुलिस ने काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से ठगी करने वाले 25 दलालों को गिरफ्तार किया है। एसीपी ने नए रंगरूटों की इसमें मदद ली है और वाराणसी के एसीपी ने नए रंगरूटों से की कार्रवाई साल्वेड। इस संबंध में वाराणसी कमिश्‍नरेट के दशाश्वमेध सर्किल के एसीपी को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों के आधार पर एसीपी ने एक विशेष ऑपरेशन की योजना बनाई। आज वाराणसी पुलिस ने चौक थाना क्षेत्र से 22 और दशाश्वमेध थाना क्षेत्र से तीन सहित कुल 25 अवैध दलालों को गिरफ्तार किया। एसीपी डॉ.

अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि भोर में पुलिस के नए रंगरूतों, जिनमें महिला सिपाही भी शामिल थीं, को दर्शनार्थी के रूप में श्री काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर तैनात किया गया था। जब अवैध दलाल उन्हें स्पर्श दर्शन का झांसा देकर पैसे मांग रहे थे, तब उनकी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी इस मामले में कई गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। एसीपी ने बताया कि भक्तों से अवैध धन उगाही की शिकायतें पहले भी मिली थीं। इस जागरूकता के लिए मंदिर से लेकर नंदी चौक और मैदागिन तक पुलिस ने दलालों से सावधान रहने के लिए बोर्ड लगाए थे। इस कार्रवाई के बाद कई भक्तों ने बोर्ड पर दिए गए नंबर पर फोन कर अवैध दलालों की सूचना दी थी। इस प्रकार, अब तक कुल 73 अवैध दलालों को गिरफ्तार किया जा चुका है।





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