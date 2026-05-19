Police Advisory Committee Meeting Held To Discuss Peaceful And Harmonious Observance Of Religious Purities In The District

The Police Advisory Committee Meeting Has A Vast Discussion On The Peaceful, Dignified And Organized Arrangement Of Various Religious Festivals That Would Take Place In The District Between 27 May 2023 And 26 June 2023
बैठक में 27 मई को ईदुज्जुहा, 17 जून को महाराणा प्रताप जयंती तथा 26 जून को मोहर्रम सहित अन्य धार्मिक आयोजनों के शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं व्यवस्थित आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।आगामी धार्मिक पर्वों एवं आयोजनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी कलेक्टर अनिल कुमार राठौर एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी की संयुक्त अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम सिवनी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी सहित शांति समिति के सदस्य, विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबी, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक में धर्मावलंबियों द्वारा अवगत कराया गया कि 21 से 23 मई के बीच उर्स का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आयोजित संदल एवं अन्य कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु कानून व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रभारी कलेक्टर ने जिले में सभी धार्मिक आयोजन आपसी भाईचारे, सामाजिक समरसता एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होना यहां की गौरवशाली परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य सभी समुदायों के सहयोग से पर्वों को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थलों पर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध रहे तथा भीड़ वाले क्षेत्रों में आवश्यक बैरिकेडिंग एवं यातायात प्रबंधन की समुचित व्यवस्था की जाएए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था एवं एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सभी धर्मावलंबियों एवं समिति सदस्यों से प्रशासन का सहयोग करने तथा जिले की सामाजिक सौहार्द की परंपरा को बनाए रखने की अपील भी की.
बैठक में 27 मई को ईदुज्जुहा, 17 जून को महाराणा प्रताप जयंती तथा 26 जून को मोहर्रम सहित अन्य धार्मिक आयोजनों के शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं व्यवस्थित आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।आगामी धार्मिक पर्वों एवं आयोजनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी कलेक्टर अनिल कुमार राठौर एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी की संयुक्त अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम सिवनी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी सहित शांति समिति के सदस्य, विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबी, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक में धर्मावलंबियों द्वारा अवगत कराया गया कि 21 से 23 मई के बीच उर्स का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आयोजित संदल एवं अन्य कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु कानून व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रभारी कलेक्टर ने जिले में सभी धार्मिक आयोजन आपसी भाईचारे, सामाजिक समरसता एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होना यहां की गौरवशाली परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य सभी समुदायों के सहयोग से पर्वों को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थलों पर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध रहे तथा भीड़ वाले क्षेत्रों में आवश्यक बैरिकेडिंग एवं यातायात प्रबंधन की समुचित व्यवस्था की जाएए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था एवं एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सभी धर्मावलंबियों एवं समिति सदस्यों से प्रशासन का सहयोग करने तथा जिले की सामाजिक सौहार्द की परंपरा को बनाए रखने की अपील भी की
Religious Festivals Peaceful And Harmonious Observance Police Advisory Committee Meeting District Peaceful And Dignified Organized Arrangement
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MADHUBANI POLICE TRANSFER LIST: 187 POLICEMEN TRANSFERRED DUE TO ADMINISTRATIVE REORGANIZATIONThe change in police leadership is a step taken by the Madhubani Greater Police Commissioner to enhance efficiency in police investigation and paramedic response, according to Madhubani police department statement.
Read more »
फतेहाबाद में पुलिसकर्मी की मौत के बाद हिसार-रेंज में अलर्ट: ADGP के दोपहर में नाके न लगाने के निर्देश; बोले-45 प्लस वालों की न लगाएं ड्यूटीHisar Range ADGPs new advisory for police safety amid heatwave concerns. Follow Dainik Bhaskar Latest Updates.
Read more »
Donald Trump To Hold Major Meeting On Iran On May 19 Including Foreign Intelligence AgenciesA high-level meeting is scheduled to be held at the White House on May 19, with President Donald Trump and his top national security advisors discussing military options and plans for further conflict with Iran. This meeting may include officers from foreign intelligence agencies like MI6 and DGSE, indicating a potential escalation of tensions with Iran.
Read more »
हीट वेव में भी नहीं टूटी आस्था: करनाल की शिव महापुराण कथा में लाखों श्रद्धालु पहुंचे,धूप में तपती प्लेटियों पर बैठे है लोगKarnal Shiv Mahapuran Katha sees massive turnout despite intense heatwave. Follow latest updates on this religious gathering.
Read more »
West Bengal government halts religious-based assistance schemesThe cabinet, led by West Bengal Chief Minister Suvendu Uikey, has decided to discontinue assistance schemes based on religion in West Bengal. This decision comes in a sequence of major decisions taken by the state government since its formation.
Read more »
Bihar Rail Users Association Meeting: BaBanka-Gaia And Asansol-ZhaZha Meemu Trains Soon StartBihar Rail Users Association (BRAU) and Asansol mandal's officers held a meeting on 18 May. The meeting discussed the long-overdue demands of the passengers, primarily to start the new service of BaBanka-Gaia to Jacydi, Kuil and Navaada. The BRAU team also discussed the need of running the new service of Asansol to Hazza,
Read more »