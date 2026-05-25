Prateek Yadav Death News : Heartbreaking Video of Daughter Posing Tears for Her Late Father

The news text describes the emotional moments captured in a video where the daughter of the deceased Prateek Yadav poses tears for her late father, consoling her grandfather and expressing her grief. The post-mortem report revealed the cause of death as pulmonary thromboembolism and cardiac respiratory collapse.

Prateek Yadav Death News : प्रतीक यादव के निधन के बाद सोशल मीडिया पर भावुक कर देने वाले वीडियो वायरल। अंतिम संस्कार में बड़ी बेटी प्रथमा ने पोंछे चाचा के आंसू, तो हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के दौरान टूटे दिल का कार्ड लेकर रो पड़ीं मां-बेटी।का निधन 13 मई को 38 साल की उम्र में हो गया था। उन्हें घर से सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फेफड़ों में खून का थक्का जमना ( Pulmonary Thromboembolism ) और इसके चलते कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स बताया गया। प्रतीक यादव का आज तेरहवीं संस्कार है। प्रतीक यादव के निधन से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। ऐसे ही एक वीडियो वायरल है जिसमें प्रतीक यादव की बड़ी बेटी प्रथमा अपने चाचू के आंसू पोंछते हुए मानों कह रही हैं कि चाचू, पापा को रोकर विदा मत कीजिए। प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार में उनके मामा के बेटे चिराग गुप्ता फफक-फफक कर रो रहे थे। तभी प्रतीक यादव की बड़ी बेटी प्रथमा उनके पास गईं और अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ कर चाचा को चुप कराया। यह पल देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए.

Prateek Yadav Death News : प्रतीक यादव के निधन के बाद सोशल मीडिया पर भावुक कर देने वाले वीडियो वायरल। अंतिम संस्कार में बड़ी बेटी प्रथमा ने पोंछे चाचा के आंसू, तो हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के दौरान टूटे दिल का कार्ड लेकर रो पड़ीं मां-बेटी।का निधन 13 मई को 38 साल की उम्र में हो गया था। उन्हें घर से सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फेफड़ों में खून का थक्का जमना (Pulmonary Thromboembolism) और इसके चलते कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स बताया गया। प्रतीक यादव का आज तेरहवीं संस्कार है। प्रतीक यादव के निधन से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। ऐसे ही एक वीडियो वायरल है जिसमें प्रतीक यादव की बड़ी बेटी प्रथमा अपने चाचू के आंसू पोंछते हुए मानों कह रही हैं कि चाचू, पापा को रोकर विदा मत कीजिए। प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार में उनके मामा के बेटे चिराग गुप्ता फफक-फफक कर रो रहे थे। तभी प्रतीक यादव की बड़ी बेटी प्रथमा उनके पास गईं और अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ कर चाचा को चुप कराया। यह पल देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए





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Prateek Yadav Death Video Daughter Father Emotional Moments Post-Mortem Report Pulmonary Thromboembolism Cardiac Respiratory Collapse

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