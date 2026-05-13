Punjabi Sikh Killer Gurbreet Singh Executed in UP

Gurbreet Singh, a former Army officer who had retired in 2011 and later became a security guard, was executed in UP after a 26-hour spree of three murders.
2011 में आर्मी से रिटायर, सिक्योरिटी गार्ड लगा, मां के निधन के बाद डिप्रेशन में गया26 घंटे में 3 हत्यााएं करने वाला पंजाब के तरनतारन का साइको किलर गुरप्रीत सिंह उत्तर प्रदेश (UP) में मारा गया। UP पुलिस के मुताबिक टीम आरोपी को क्राइम सीन रीक्रिएट कराने के लिए लेकर गई थी। इसी दौरान उसने पुलिस अफसर की पिस्टल छीन ली और फायरिंग करते हुएगुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी (45) मूल रूप से तरनतारन जिले के गांव तख्तू चक का रहने वाला था। वह भारतीय सेना से साल 2011 में रिटायर हुआ था। इसके बाद उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। गुरप्रीत कौन है, इसको लेकर दैनिक भास्कर की टीम उसके गांव पहुंची। परिवार का कहना है कि गुरप्रीत पिछले कुछ समय से डिप्रेशन का शिकार था। मां की मौत के बाद वह काफी बदल गया था। पहले की तुलना में वह ज्यादा चुप रहने लगा था और अकर अकेले बैठकर सोच में डूबा रहता था। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि गुरप्रीत का स्वभाव अच्छा था। वह शांत रहता था। वहीं, कुछ लोगों का कहना था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उधर, गांव के सरपंच और परिवार के सदस्य बॉडी लेने के लिए UP रवाना हो गए हैं। साइको किलर ने पिस्टल छीनकर पुलिसवालों पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लग गई। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.
2011 में आर्मी से रिटायर, सिक्योरिटी गार्ड लगा, मां के निधन के बाद डिप्रेशन में गया26 घंटे में 3 हत्यााएं करने वाला पंजाब के तरनतारन का साइको किलर गुरप्रीत सिंह उत्तर प्रदेश (UP) में मारा गया। UP पुलिस के मुताबिक टीम आरोपी को क्राइम सीन रीक्रिएट कराने के लिए लेकर गई थी। इसी दौरान उसने पुलिस अफसर की पिस्टल छीन ली और फायरिंग करते हुएगुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी (45) मूल रूप से तरनतारन जिले के गांव तख्तू चक का रहने वाला था। वह भारतीय सेना से साल 2011 में रिटायर हुआ था। इसके बाद उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। गुरप्रीत कौन है, इसको लेकर दैनिक भास्कर की टीम उसके गांव पहुंची। परिवार का कहना है कि गुरप्रीत पिछले कुछ समय से डिप्रेशन का शिकार था। मां की मौत के बाद वह काफी बदल गया था। पहले की तुलना में वह ज्यादा चुप रहने लगा था और अकर अकेले बैठकर सोच में डूबा रहता था। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि गुरप्रीत का स्वभाव अच्छा था। वह शांत रहता था। वहीं, कुछ लोगों का कहना था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उधर, गांव के सरपंच और परिवार के सदस्य बॉडी लेने के लिए UP रवाना हो गए हैं। साइको किलर ने पिस्टल छीनकर पुलिसवालों पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लग गई। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया
Punjabi Sikh Killer Gurbreet Singh Army Officer Retired In 2011 Security Guard Murder Spree UP Execution
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
11 मई का राशिफल: कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी डील में फायदा, मिथुन राशि को बिजनेस में अच्छी खबर और मीन राशि...Aaj Ka Rashifal (Horoscope Today)| Daily Rashifal Monday (11 May 2026), Daily Zodiac Forecast: Singh Rashi, Kanya, Aries, Taurus, Gemini Cancer Libra, And Other Signs
Read more »
कौन हैं प्रज्ञा सिंह? गाजियाबाद जा रही ट्रेन से निकलकर कैसे पहुंच गईं बिहार, अनसुलझे सवालों की कहानीWho is Pragya Singh: मनीष अग्रहरि ने इसी साल फरवरी में प्रज्ञा सिंह के साथ लव मैरिज की थी। दोनों 2 मई को केदारनाथ दर्शन करने गए थे।
Read more »
'नाराज होकर मौसी के घर चली गई थी', केदारनाथ से लौटते वक्त गायब हुईं प्रज्ञा सिंह ने बेगूसराय का खोला राजPraya Singh Missing Case: 29 साल की प्रज्ञा सिंह देहरादून से गाजियाबाद जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस में पति मनीष अग्रहरि के साथ सवार हुई थीं।
Read more »
Punjabi Government: Punjab Achieves Big Success in Education SectorThe Government of Punjab has achieved a big success and has taken the first place in the Primary and Intermediate School Education Sector with a significant improvement in the various parameters of Education. As per the data published by the National Council of Education, Punjab has outperformed Kerala, Maharashtra, and Delhi in the education parameters. In the examination, 82% and 78% secured by Punjab in the Language and Mathematics Exams respectively, outsmarting Kerala and Maharashtra in respective parameters. The Digital Education of Punjab is commendable with the percentages of 80.1% and 88.9% respectively in Connectivity availability and Electricity availability. The Government's strategy and investment in Smart Class Rooms, Teacher Training, and Digital Education has ensured the sustainability of the quality education.
Read more »
Delhi Sikh Oppose Guru Granth Sahib Honour Amendment Act, Warn of ProtestsThe Delhi Sikh community is opposing the 'Guru Granth Sahib Honour Amendment Act 2026' passed by the Punjab government, warning of protests due to the lack of addressing the law's shortcomings. The chairperson of Guru Teg Bahadur Institute of Technology (GTBTI) and a member of Delhi Sikh Gurudwara Committee (DSGC), Ranjeet Kaur, stated that the act was not made to protect the honor of Guru Granth Sahib but to harm the religious sentiments and deceive the Sikh community. She also accused the government of creating the law without consulting Sikh organizations, scholars, and legal experts, indicating a political motive behind it.
Read more »
Punjabi Kings vs Delhi Capitals: अहम मुक़ाबला, लाइव स्कोर, अपडेट शुरू हो रहा है...IPL 2026 के आखिरी और रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला के मैदान पर शंभू शेट्टी स्टेडियम में सुमध्द खेलना शुरू हो रहा है। पंजाब की टीम पिछले कुछ हफ़्ते में बुरी हालात से गुज़र रही है जबकि दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ उम्मीदें खो चुकी हैं। पंजाब के लिए यह मुक़ाबला बहुत अहम है जबकि दिल्ली के लिए यह फिर से शुरुआत करने का मौका है। धर्मशाला के दोनों प्लैटफॉर्म्स और मौसम के बारे में भी जानकारी दी गई है। अगर आप लाइव स्कोर देखाना चाहते हैं तो इस पेज को रिफ्रेश करते रहे।
Read more »