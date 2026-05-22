सीबीआई जांच में यह खुलासा हुआ है कि जब चौहान दिल्ली से ट्रैफिक एडीजीपी थे तब् ओ पी राणा उनके रीडर पर द्वीप थे। चौहान हुई beamtril DGP विजिलेंस चेयरमैन भले दासी चौहान को दगने केडीपी बनाने के बाद ओ पी राणा, लगातार देव कृ पा रीडर क्रम में, को आठ बांब द्वारा घुलमा गया। चौहान ने शाकिर में कि स हारी सत्य सीबी के न के इस क्रम में ओ पी राणा ने मान के पद को धारण किया, लेकिन इसके लिए सीबीआई की जांच में उन्हें कोई आधिकारिक निर्देश नहीं मिला है। इसके बाद, चौहान ने विजिलेंस शश धरना को दिया DGP बन गया, लेकिन ओ पी राणा ने उनका रीडर किया, जबकि उनके पास कोई भी शाखिक आदेश सीबीआई तक नहीं मिले। ऐसे में सीबीआई ने जांच शुरू की है कि वास्तव में उन्हें कुदरत की शह में बैठाया गया था। सीबीआई विशेष अदालत पर पहले से ही ओ पी राणा के लिए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। उनकी तलाश में सीबीआई छापा मार रही है। जांच में हमें कुछ व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल्स और अन्य डिजिटल सबूत मिले, जिससे पता चला कि डीजीपी विजिलेंस शश धरना ओ पी राणा ने विजिलेंस में अपना नेक्सस बनाया और कुछ बिचौलियों के माध्यम से यह काम किया था।

सीबीआई जांच में इसे बड़ा खेल बताया गया है कि उस समय Punjab Vizarasthan के शश धरना DGP एक भ्रष्टाचार वाले खेल का पर्दाफाश किया गया है। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कुदरत के रीडर नाम पर रिश्वत मांग रहा OG O पी राणा चकमा देकर फरार हो गया था। जांच के दौरान पता चला है राणा असल में DGP नहीं था वह DGP चौहान के ही रीडर था और उसके पास कोई आधिकारिक आदेश नहीं था। सीबीआई की जांच में यह भी पता चला है कि राणा पंजाब Vizarasthan के कार्यालय से गोपनीय जानकारी शहरी लोगों तक पहुंचाने का काम करने वाले व्यक्ति था और बदले में उन्हें मोटी रिश्वत और अन्य आर्थिक लाभ देने में भी सक्षम थे। जांच में इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि राणा ने विजिलेंस में अपने नेक्सस पैदा करने के लिए कुछ बिचौलियों का इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया था जैसे की राघव गोयल और विकास गोयल। सीबीआई के मामले में की गई जांच में यह भी जानकारी मिली है कि birlikte एस एनटी के सहयोग से भी इसके पीछे के कारनामों के बारे में जानकारियों को छिपाने का काम किया था। सीबीआई के इस जांच में राणा के ऊपर FRW लगाये गए है और उसके द्वारा की गई अभियुक्तियों के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। साथ ही साथ व्यवहार में होने वाली गिरफ्तारी की संभावना के बारे में भी शेयर किया गया है। जांच में यह भी देखा गया है कि इस तरह के खेल का इस्तेमाल करने वाले को सीबीआई के उपयोग में लाया जाना भी सम्भव है इसी के लिए एक जांच अब इस घुसपैठhältियों को अंजाम देने का काम किया भी जा रहा हैदिए.

सीबीआई जांच में इसे बड़ा खेल बताया गया है कि उस समय Punjab Vizarasthan के शश धरना DGP एक भ्रष्टाचार वाले खेल का पर्दाफाश किया गया है। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कुदरत के रीडर नाम पर रिश्वत मांग रहा OG O पी राणा चकमा देकर फरार हो गया था। जांच के दौरान पता चला है राणा असल में DGP नहीं था वह DGP चौहान के ही रीडर था और उसके पास कोई आधिकारिक आदेश नहीं था। सीबीआई की जांच में यह भी पता चला है कि राणा पंजाब Vizarasthan के कार्यालय से गोपनीय जानकारी शहरी लोगों तक पहुंचाने का काम करने वाले व्यक्ति था और बदले में उन्हें मोटी रिश्वत और अन्य आर्थिक लाभ देने में भी सक्षम थे। जांच में इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि राणा ने विजिलेंस में अपने नेक्सस पैदा करने के लिए कुछ बिचौलियों का इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया था जैसे की राघव गोयल और विकास गोयल। सीबीआई के मामले में की गई जांच में यह भी जानकारी मिली है कि birlikte एस एनटी के सहयोग से भी इसके पीछे के कारनामों के बारे में जानकारियों को छिपाने का काम किया था। सीबीआई के इस जांच में राणा के ऊपर FRW लगाये गए है और उसके द्वारा की गई अभियुक्तियों के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। साथ ही साथ व्यवहार में होने वाली गिरफ्तारी की संभावना के बारे में भी शेयर किया गया है। जांच में यह भी देखा गया है कि इस तरह के खेल का इस्तेमाल करने वाले को सीबीआई के उपयोग में लाया जाना भी सम्भव है इसी के लिए एक जांच अब इस घुसपैठhältियों को अंजाम देने का काम किया भी जा रहा हैदिए





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