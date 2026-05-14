Public School in Mathura: Nurse's Daughter Left in Classroom for Two Hours After Upsetting Stomach, Parents Protest

A public school in Mathura has come under fire for allegedly mistreating a student who was upset by stomach issues. The student's mother was called to clean the classroom and was also asked to bring a towel for the teacher. The school administration later apologized and the matter was resolved.

जागरण संवाददाता, मथुरा। पब्लिक स्कूल में मानवता को शर्मसार करने की घटना हुई। तबीयत खराब होने पर नर्सरी की छात्रा ने क्लासरूम में उल्टी कर दी तो उसे उपचार दिलाने के बजाय दो घंटे तक खड़ा रखा गया। मां को घर से बुलाकर क्लासरूम की सफाई के साथ पोंछा भी लगवाया गया। बीमार बेटी की बेबस मां मजबूरी में यह करती रही और अपमान का घूंट पीकर रह गई। छह दिन बाद पति को पूरी घटना बताई। इसके बाद पति के साथ बजरंग दल और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में हंगामा किया। स्कूल प्रशासन ने लिखित में माफी मांग ली है। बाला जी मेमोरियल पब्लिक स्कूल का है मामला। मामला आठ मई को नर्सरी में पढ़ने वाली मासूम की तबीयत बिगड़ने से उल्टी हो गई। मां का आरोप है कि सुबह नौ बजे स्कूल से उसे फोन कर बताया गया कि आ जाओ, बेटी की तबीयत खराब है। जब वह पहुंची तो बेटी क्लासरूम में खड़ी रो रही थी, पास में उल्टी पड़ी थी। आते ही उससे कहा कि बेटी ने उल्टी की है तो साफ करिए। मजबूरी में सफाई के बाद वह बेटी को लेकर लौट आई। गुरुवार सुबह महिला ने पति को पूरी बात बता दी। इसके बाद पति बजरंग दल और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ सुबह 11 बजे स्कूल पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। स्कूल प्रशासन और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस भी हुई। थाना प्रभारी ने स्थिति को संभाला। स्कूल प्रबंधक दिलीप सैनी का कहना है कि स्कूल में चार सौ बच्चे पढ़ते हैं। सबका ख्याल रखा जाता है। उल्टी साफ करवाने के आरोप गलत हैं.

जागरण संवाददाता, मथुरा। पब्लिक स्कूल में मानवता को शर्मसार करने की घटना हुई। तबीयत खराब होने पर नर्सरी की छात्रा ने क्लासरूम में उल्टी कर दी तो उसे उपचार दिलाने के बजाय दो घंटे तक खड़ा रखा गया। मां को घर से बुलाकर क्लासरूम की सफाई के साथ पोंछा भी लगवाया गया। बीमार बेटी की बेबस मां मजबूरी में यह करती रही और अपमान का घूंट पीकर रह गई। छह दिन बाद पति को पूरी घटना बताई। इसके बाद पति के साथ बजरंग दल और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में हंगामा किया। स्कूल प्रशासन ने लिखित में माफी मांग ली है। बाला जी मेमोरियल पब्लिक स्कूल का है मामला। मामला आठ मई को नर्सरी में पढ़ने वाली मासूम की तबीयत बिगड़ने से उल्टी हो गई। मां का आरोप है कि सुबह नौ बजे स्कूल से उसे फोन कर बताया गया कि आ जाओ, बेटी की तबीयत खराब है। जब वह पहुंची तो बेटी क्लासरूम में खड़ी रो रही थी, पास में उल्टी पड़ी थी। आते ही उससे कहा कि बेटी ने उल्टी की है तो साफ करिए। मजबूरी में सफाई के बाद वह बेटी को लेकर लौट आई। गुरुवार सुबह महिला ने पति को पूरी बात बता दी। इसके बाद पति बजरंग दल और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ सुबह 11 बजे स्कूल पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। स्कूल प्रशासन और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस भी हुई। थाना प्रभारी ने स्थिति को संभाला। स्कूल प्रबंधक दिलीप सैनी का कहना है कि स्कूल में चार सौ बच्चे पढ़ते हैं। सबका ख्याल रखा जाता है। उल्टी साफ करवाने के आरोप गलत हैं





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Public School Mathura Upset Stomach Nurse's Daughter School Administration Apology Balaram Memorial Public School

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