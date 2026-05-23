यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। उन्हें महोबा मैं अपने समर्थकों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी के लिए अपशब्द शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। इसपर एडीजी नीरज रावत ने उसी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।

PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना पड़ा भारी! यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ दर्ज हुई FIR (मामला क्या है?

), FIR Lodged Against Ajay Rai: PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्द का इस्तेमाल किए जाने पर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अजय राय ने राज्य के महोबा में अपने समर्थकों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया था।भाजपा नेता एडवोकेट नीरज रावत ने महोबा कोतवाली में अजय राय के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए महोबा कोतवाली पुलिस ने अजय राय और निवर्तमान सचिव बृजराज समेत कुल 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai FIR Lodged Against Ajay Rai PM Narendra Modi Abadar Tihsag Mahooba Advocate Neeraj Rawat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

परमब्रत चटर्जी-स्वास्तिका मुखर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, चुनावी हिंसा भड़काने का आरोप, FIR की मांगकोलकाता के गरियाहाट पुलिस स्टेशन में बंगाली फिल्म जगत के जाने-माने कलाकार परमब्रत चटर्जी और स्वास्तिका मुखर्जी के खिलाफ एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई है. जानिए क्या है मामला.

Read more »

योगी आदित्यनाथ: पीएम मोदी के विजन के अनुरूप, यूपी में खेल इकोसिस्टम विकसित हुआ हैYogaheeadu Nathadath: PM Modi's vision-based, UP in sports ecosystem has developed.

Read more »

समस्तीपुर एनकाउंटर मामले में FIR दर्ज, बिहार पुलिस की तरफ से चली थीं 3 गोलियां - ujiarpur half encounter fir filed suspect prince kumar shotसमस्तीपुर के उजियारपुर में हुए हाफ एनकाउंटर मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पूछताछ के दौरान आरोपी प्रिंस कुमार ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया।

Read more »

समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन के खिलाफ FIR, पूर्व राज्यमंत्री समेत 20 से ज्यादा भी आरोपी, पूरा मामला है क्या? | Fir Against Samajwadi Party Mp Iqra Hasan More Than 20 Accused Including Former Minister SaharanpurFIR Case Update Against MP Iqra Hasan: सांसद इकरा हसन के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मामले में पूर्व राज्यमंत्री समेत 20 से ज्यादा भी आरोपी हैं। पूरा केस जानिए

Read more »

छत्तीसगढ़ में 5 दिन हीटवेव का अलर्ट: 11-12 बजे के बीच एक्सट्रीम लेवल पर UV इंडेक्स, मिनटों में सनबर्न का खतरा, घर से संभलकर निकलेंChhattisgarh heatwave alert, extreme UV rays, sunburn risk, avoid 11 AM-12 PM. Follow Dainik Bhaskar.

Read more »

'लापता लोगों के मामलों में तुरंत FIR दर्ज करें', सुप्रीम कोर्ट का पुलिस को सख्त आदेश - supreme court orders immediate fir for missing persons casesसुप्रीम कोर्ट ने लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के मामलों में पुलिस को तत्काल FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है।

Read more »