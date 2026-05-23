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PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना पड़ा भारी! यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ दर्ज हुई FIR

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PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना पड़ा भारी! यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ दर्ज हुई FIR
Uttar Pradesh Congress President Ajay RaiFIR Lodged Against Ajay RaiPM Narendra Modi
📆23-05-2026 06:56:00
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यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। उन्हें महोबा मैं अपने समर्थकों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी के लिए अपशब्द शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। इसपर एडीजी नीरज रावत ने उसी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।

PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना पड़ा भारी! यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ दर्ज हुई FIR (मामला क्या है?

), FIR Lodged Against Ajay Rai: PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्द का इस्तेमाल किए जाने पर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अजय राय ने राज्य के महोबा में अपने समर्थकों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया था।भाजपा नेता एडवोकेट नीरज रावत ने महोबा कोतवाली में अजय राय के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए महोबा कोतवाली पुलिस ने अजय राय और निवर्तमान सचिव बृजराज समेत कुल 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है

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Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai FIR Lodged Against Ajay Rai PM Narendra Modi Abadar Tihsag Mahooba Advocate Neeraj Rawat

 

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