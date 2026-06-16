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PM मोदी ने कहा, दुनिया को सिर्फ लेन-देन वाले रिश्ते से आगे बढ़कर एकजुटता और बराबरी पर आधारित साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए

राजनीति News

PM मोदी ने कहा, दुनिया को सिर्फ लेन-देन वाले रिश्ते से आगे बढ़कर एकजुटता और बराबरी पर आधारित साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी7 शिखर सम्मेलनवैश्विक दक्षिण
📆16-06-2026 18:13:00
📰Amar Ujala
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी7 देशों से कहा कि वैश्विक दक्षिण को दुनिया से सिर्फ मदद नहीं बल्कि साझेदारी चाहिए। जी7 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन मंगलवार को आउटरीच सत्र में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया को सिर्फ लेन-देन वाले रिश्ते से आगे बढ़कर एकजुटता और बराबरी पर आधारित साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।

फ्रांस में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' का संदेश रखते हुए कहा कि वैश्विक अस्थिरता और संघर्षों के दौर में सभी देशों को मिलकर मानवता के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि सभी लोगों की खुशहाली और समावेशी विकास सुनिश्चित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी7 देशों से कहा कि वैश्विक दक्षिण को दुनिया से सिर्फ मदद नहीं बल्कि साझेदारी चाहिए। जी7 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन मंगलवार को आउटरीच सत्र में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया को सिर्फ लेन-देन वाले रिश्ते से आगे बढ़कर एकजुटता और बराबरी पर आधारित साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने आउटरीच सत्र में कहा, ऐसी दुनिया में जो पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी और एक-दूसरे पर निर्भर होती जा रही है, यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन, साझेदारियां तभी सफल हो सकती हैं जब वे भरोसे पर टिकी हों। आपसी भरोसा आज सबसे अहम रणनीतिक संपत्ति है। लेकिन दुख की बात है कि आज दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है...

बल्कि भरोसे की कमी है और हमारी साझेदारियों का भविष्य इसी भरोसे को फिर से कायम करने पर निर्भर करता है

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी7 शिखर सम्मेलन वैश्विक दक्षिण साझेदारी

 

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