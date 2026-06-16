PM मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान मिला, 33वां विदेशी सम्मान

स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)' देकर सम्मानित किया। यह मोदी जी का 33वां विदेशी सर्वोच्च सम्मान है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च राजकीय सम्मान ' द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)' मिला है। यह सम्मान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने दिया। पीएम मोदी अभी विदेश यात्रा पर हैं और उन्होंने इस सम्मान को प्राप्त किया। यह मोदी जी को दिया जाने वाला 33वां विदेशी सर्वोच्च सम्मान है। 'd ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)' स्लोवाक गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान है जो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। यह सम्मान स्लोवाकिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास में असाधारण योगदान, देश की विदेश नीति के हितों व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा के लिए उत्कृष्ट समर्थन के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि यह भारत के लिए गर्व का एक और शानदार पल है। उन्होंने लिखा कि यह 33वां सम्मान उनकी उस राजनैतिक सूझबूझ का प्रमाण है जिसने दुनिया भर में दोस्ती के पुल बनाए हैं और एक वैश्विक नेता के तौर पर भारत का कद बढ़ाया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)' मिला है। यह सम्मान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने दिया। पीएम मोदी अभी विदेश यात्रा पर हैं और उन्होंने इस सम्मान को प्राप्त किया। यह मोदी जी को दिया जाने वाला 33वां विदेशी सर्वोच्च सम्मान है। 'd ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)' स्लोवाक गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान है जो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। यह सम्मान स्लोवाकिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास में असाधारण योगदान, देश की विदेश नीति के हितों व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा के लिए उत्कृष्ट समर्थन के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि यह भारत के लिए गर्व का एक और शानदार पल है। उन्होंने लिखा कि यह 33वां सम्मान उनकी उस राजनैतिक सूझबूझ का प्रमाण है जिसने दुनिया भर में दोस्ती के पुल बनाए हैं और एक वैश्विक नेता के तौर पर भारत का कद बढ़ाया है





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PM मोदी स्लोवाकिया द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस विदेशी सम्मान राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chhattisgarh News: CM साय ने दिखाया बड़ा दिल, NHM कर्मियों को मिलेगा 33 दिनों की हड़ताल अवधि का पूरा वेतन | Nhm Employees Will Receive Full Salary For 33 Day Strike PeriodChhattisgarh NHM Employees: सीएम साय ने एनएचएम कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की “रीढ़ की हड्डी” बताते हुए कहा कि प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है

Read more »

PM मोदी स्लोवाकिया पहुंचे, ब्रेड-नमक से स्वागत हुआ: यहां पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा; आज राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री से मिलेंगेPM Modi Slovakia Visit First Time in 33 Years. Follow PM Modi Slovakia Visit Updates, President Pellegrini Meeting, PM Fico Meeting Latest News On Dainik Bhaskar.

Read more »

हिमाचल प्रदेश में कल से शुरू होगा जनगणना-2027 का पहला चरण, घर-घर पहुंचकर जुटाई जाएगी 33 सवालों की जानकारी | Census 2027 First Phase Begins Himachal Pradesh House Listing Housing Censusजनगणना के दौरान आवास, परिवार की संरचना, बिजली, पानी, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े 33 सवाल पूछे जाएंगे।

Read more »

प्रधानमंत्री मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान, अब तक 33 देशों ने किया सम्मानितस्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)' से सम्मानित किया। इसके साथ पीएम मोदी को अब तक 33 देशों से अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। यह सम्मान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रदान किया और यह उन विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

Read more »

बीकानेर में किडनी मामले के बाद 33 प्रकार की दवाओं पर रोक, छह प्रसूताओं की Kidney हो गई थी फेल - bikaner pbm hospital kidney failure 33 medicines under probeबीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसव के बाद छह प्रसूताओं की किडनी खराब होने के मामले में 33 दवाओं, इंजेक्शन और खून के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने तक इन दवाओं का उपयोग रोक दिया गया है, जबकि दो प्रसूताएं अभी भी वेंटिलेटर पर हैं।

Read more »

G7 समिट आज से, PM मोदी स्लोवाकिया से फ्रांस लौटेंगे: US प्रेसिडेंट ट्रम्प भी पहुंचे; नेताओं के बीच ईरान और यूक्रेन पर चर्चा हो सकती हैPM Narendra Modi France Slovakia Visit G7 Summit Photos Update

Read more »