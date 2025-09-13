PM मोदी मणिपुर दौरे पर, इंफाल और चुड़ाचंदपुर में परियोजनाओं का शिलान्यास

मणिपुर में मई 2023 में हुई हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार मणिपुर जा रहे हैं. वे इंफाल और चुड़ाचंदपुर में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और जनसभा भी संबोधित करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा करने वाले हैं. मई 2023 में हुई हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार मणिपुर जा रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान, इंफाल और चुड़ाचांदपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे. बता दें, इंफाल में मैतई समुदाय का दबदबा है तो चुड़ाचंदपुर कुकी बहुल इलाका है. मणिपुर हिंसा की ये खबर भी पढ़ें- Manipur Violence: मणिपुर में अगले छह महीने के लिए फिर से राष्ट्रपति शासन, संसद में पारित हुआ प्रस्ताव सरकार देगी ये संदेश.

प्रधानमंत्री मोदी चुड़ाचांदपुर में 7300 करोड़ तो इंफाल में 3600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. इससे पीएम मोदी संदेश देंगे कि केंद्र सरकार दोनों ही समुदायों के साथ एक जैसा व्यवहार कर रही है और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो रहा है. मणिपुर हिंसा की ये खबर भी पढ़ें- Manipur Violence: मणिपुर में हिंसक प्रदर्शन के बीच 5 दिनों के लिए बंद किया गया इंटरनेट, बिष्णुपुर में लगा कर्फ्यू. दोनों समुदायों को साधने की कोशिश करेंगे. पीएम कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा लंबे वक्त बाद हो रहा है. पीएम मोदी के इस दौरे से मणिपुर में शांति स्थापित करने की राह आसान हो सकती है. विपक्ष ने वैसे भी पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर कई टिप्पणियां की हैं लेकिन अब उनकी टिप्पणियां धरी की धरी रह जाएंगी. पीएम मोदी मणिपुर के बाद असम, पश्चिम बंगाल और बिहार जाएंगे. मणिपुर हिंसा की ये खबर भी पढ़ें- Manipur Violence: मणिपुर में जातीय हिंसा को पूरे हुए दो साल, राष्ट्रपति शासन के बीच कांग्रेस ने की ये मांग.मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू. मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद तीन मई 2023 से मैतई और कुकी समुदायों में हिंसा शुरू हो गई थी, जो अब तक जारी ही है. हालात को काबू में करने के लिए राज्य में इसी साल फरवरी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था. इसके बाद दोनों समुदायों के अलग-अलग और साथ में कई दौर की बात हुई, जिसके बाद शांति स्थापित की जा सकी है. मणिपुर हिंसा की ये खबर भी पढ़ें- Manipur Violence: मणिपुर में फिर भड़की हिंसा की आग, डीसी ऑफिस पर भयंकर हमला, पत्थर फेंकते दिखे उपद्रवी





