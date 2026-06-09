PM मोदी ने राजस्थान में 46,300 करोड़ रुपये के 24 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, जल लिंक पर समझौता

जयपुर में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 24 बड़े विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें पार्वती-कालीसिंध-चंबल जल लिंक योजना के लिए मध्य प्रदेश के साथ समझौता भी शामिल है, जिससे जल सुरक्षा, निवेश और रोजगार में नई संभावनाएं खुलेंगी।

राज्य के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 46,300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 24 बड़े विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम जयपुर में आयोजित एक विशेष समारोह में अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ सम्पन्न हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री ने मौजूदा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को तेज़ करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं को जनता के सामने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर इस विशेष कार्यक्रम को आयोजित किया और केंद्र तथा राज्य दोनों पक्षों की सहयोगी भावना को उजागर किया। प्रधानमंत्री ने 11,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली नौ परियोजनाओं का औपचारिक उद्घाटन किया, जिनमें सात परियोजनाएं केंद्र सरकार की और दो राज्य सरकार की हैं। इसके साथ ही 35,300 करोड़ रुपये से अधिक खर्चीली पंद्रह नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, जिनका मुख्य लक्ष्य सड़क, रेलवे, बिजली और जल संसाधन जैसी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देना है। इन परियोजनाओं में सबसे प्रमुख है पार्वती-कालीसिंध-चंबल जल लिंक योजना , जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के जल संकट को स्थायी समाधान की ओर ले जाएगी। इस समझौते के तहत दोनो राज्य के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे जल बंटवारे में पारदर्शिता और सहयोग की नई दिशा स्थापित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, यह परियोजना न केवल जल सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि कृषि उत्पादन, उद्योग विकास और युवा श्रमिकों के लिए नई नौकरियां भी सृजित करेगी। जल संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त आह्वान किया, जिसमें उन्होंने पानी की हर बूंद के सही उपयोग और वर्षा जल संचयन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा, विभिन्न राज्यों में जन भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण के सफल मॉडल तैयार किए जा रहे हैं और राजस्थान भी इस दिशा में अग्रणी रहेगा। इसके अलावा, उन्होंने भाजपा सरकार के केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सुशासन और वादों की पूर्ति को रेखांकित किया, जिससे जनता का भरोसा और बढ़ रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल सहित कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति से इसे राष्ट्रीय महत्व का मंच मिला। इन 24 परियोजनाओं का सफल कार्यान्वयन राजस्थान के विकास, जल प्रबंधन और रोजगार सृजन में आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

राज्य के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 46,300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 24 बड़े विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम जयपुर में आयोजित एक विशेष समारोह में अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ सम्पन्न हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री ने मौजूदा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को तेज़ करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं को जनता के सामने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर इस विशेष कार्यक्रम को आयोजित किया और केंद्र तथा राज्य दोनों पक्षों की सहयोगी भावना को उजागर किया। प्रधानमंत्री ने 11,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली नौ परियोजनाओं का औपचारिक उद्घाटन किया, जिनमें सात परियोजनाएं केंद्र सरकार की और दो राज्य सरकार की हैं। इसके साथ ही 35,300 करोड़ रुपये से अधिक खर्चीली पंद्रह नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, जिनका मुख्य लक्ष्य सड़क, रेलवे, बिजली और जल संसाधन जैसी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देना है। इन परियोजनाओं में सबसे प्रमुख है पार्वती-कालीसिंध-चंबल जल लिंक योजना, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के जल संकट को स्थायी समाधान की ओर ले जाएगी। इस समझौते के तहत दोनो राज्य के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे जल बंटवारे में पारदर्शिता और सहयोग की नई दिशा स्थापित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, यह परियोजना न केवल जल सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि कृषि उत्पादन, उद्योग विकास और युवा श्रमिकों के लिए नई नौकरियां भी सृजित करेगी। जल संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त आह्वान किया, जिसमें उन्होंने पानी की हर बूंद के सही उपयोग और वर्षा जल संचयन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा, विभिन्न राज्यों में जन भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण के सफल मॉडल तैयार किए जा रहे हैं और राजस्थान भी इस दिशा में अग्रणी रहेगा। इसके अलावा, उन्होंने भाजपा सरकार के केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सुशासन और वादों की पूर्ति को रेखांकित किया, जिससे जनता का भरोसा और बढ़ रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल सहित कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति से इसे राष्ट्रीय महत्व का मंच मिला। इन 24 परियोजनाओं का सफल कार्यान्वयन राजस्थान के विकास, जल प्रबंधन और रोजगार सृजन में आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा





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राजस्थान विकास जल लिंक योजना PM मोदी उद्घाटन निवेश और रोजगार जल संरक्षण

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