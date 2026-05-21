Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Vehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts EvacuationsVehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts Evacuations Los Angeles Fire Department Truck Involved in Serious AccidentLos Angeles Fire Department Truck Involved in Serious Accident

PM मोदी ने सफल यात्रा, समझौतों से भारत को निवेश का मौका, व्यापार बढ़ाने का आह्वान

International News

PM मोदी ने सफल यात्रा, समझौतों से भारत को निवेश का मौका, व्यापार बढ़ाने का आह्वान
PM मोदीदेशविदेश
📆21-05-2026 11:59:00
📰Webdunia Hindi
31 sec. here / 29 min. at publisher
📊News: 110% · Publisher: 51%

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल विदेश यात्रा के दौरान, वैश्विक कंपनियों और संप्रभु फंडों ने अलग-अलग सेक्टर्स के लिए कुल 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। PM मोदी ने अपने दौरे के दौरान 5 देशों में यात्रा के दौरान 65 समझौते और साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें तीसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट में भी 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

PM मोदी की वि देश यात्रा रही सफल, कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर, देश में आएगा 3.5 लाख करोड़ का निवेशप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल वि देश यात्रा के दौरान वैश्विक कंपनियों और संप्रभु फंडों (Sovereign Funds) ने अलग-अलग सेक्टर्स के लिए कुल 3.

5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। PM मोदी ने 5 देशों में यात्रा के दौरान 65 समझौते और साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के जरिए निवेशकों को अधिक आकर्षित किया गया है। PM मोदी ने 50 से ज्यादा बड़ी ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इस दौरान, तीसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। PM मोदी ने निवेश को बढ़ावा देने, व्यापार को मजबूत करने और भारत में ग्लोबल व्यापार की दिशा में काम करने का भी आह्वान किया है। मुख्य रूप से छोटे व्यवसायियों को लेकर, PM मोदी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे गैर जरूरी तरीके से सोने की खरीददारी को छोड़ दें और ईंधन की खपत को कम करें

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Webdunia Hindi /  🏆 17. in İN

PM मोदी देश विदेश समझौते विदेशी निवेश (FDI) भारत की यात्रा विश्वमंडल में कंपनियों की सीईओ से मुलाकात ग्लोबल व्यापार कार्यक्रम निवेश आकर्षित करना सहयोग स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप गौप्य खजाने जहाजरानी रक्षा कोविड-19 यात्रा 50 से ज्यादा बड़ी ग्लोबल कंपनियों सबसे बड़ी कंपनियों से मुलाकात इलेक्ट्रोनिक वस्तुएं चीन से आयात वेव व्यावसायिक संगठनों पेट्रोलियम भंडार दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति साझेदारी विदेशी निवेशक

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

आज का एक्सप्लेनर: मेलोनी के पिता ड्रग तस्करी में जेल गए, खुद बारटेंडर रहीं; कैसे बनीं इटली की पहली महिला पीएम, आज मोदी से मुलाकातआज का एक्सप्लेनर: मेलोनी के पिता ड्रग तस्करी में जेल गए, खुद बारटेंडर रहीं; कैसे बनीं इटली की पहली महिला पीएम, आज मोदी से मुलाकातItaly PM Giorgia Meloni Story & Interesting Facts; Follow PM Narendra Modi Italy Visit, India Italy Relations, Deals Latest News On Dainik Bhaskar.
Read more »

PM Modi: पीएम मोदी पर नस्लीय कार्टून बनाने पर विवाद; निशाने पर आया नॉर्वे का अखबार, जानें सबकुछPM Modi: पीएम मोदी पर नस्लीय कार्टून बनाने पर विवाद; निशाने पर आया नॉर्वे का अखबार, जानें सबकुछPM Modi: पीएम मोदी का कार्टून बनाने को लेकर निशाने पर नॉर्वे का अखबार, नस्लीय भेदभाव के लगे आरोप Norwegian newspaper under fire for PM Modi cartoon, alleges racial
Read more »

PM Modi gifted Indian chocolate toffee to Italian PM, raising curiosity over its pricePM Modi gifted Indian chocolate toffee to Italian PM, raising curiosity over its pricePrime Minister Modi gifted Italian Prime Minister Meloni a chocolate toffee as a gift during their meeting. The value of the gift has sparked curiosity as the price of the chocolate toffee cannot be found on Zepto or Blinkist. On Tradedoubler, the share of Parle Industries Ltd, the company that makes Melody toffee, surged 5%.
Read more »

आज का एक्सप्लेनर: 5 देशों से क्या लेकर लौट रहे पीएम मोदी; UAE तेल रिजर्व भरेगा, नीदरलैंड्स से चीन का काउंटर, मेलोनी से भी डीलआज का एक्सप्लेनर: 5 देशों से क्या लेकर लौट रहे पीएम मोदी; UAE तेल रिजर्व भरेगा, नीदरलैंड्स से चीन का काउंटर, मेलोनी से भी डीलPM Narendra Modi Foreign Tour Gains Analysis Explained; Follow PM Modi UAE, Netherlands, Sweden, Norway, Italy Visits, Strategic Deals, Norway Journalist Controversy, Oil Defence Trade Major Investments Details On Dainik Bhaskar.
Read more »

PM Modi Italy Visit: पीएम मोदी के सामने हिंदी में बात करने लगी मेलोनी, पूरी दुनिया में शुरू हो गई चर्चाPM Modi Italy Visit: पीएम मोदी के सामने हिंदी में बात करने लगी मेलोनी, पूरी दुनिया में शुरू हो गई चर्चाPM Modi Italy Visit: पीएम मोदी के सामने हिंदी में बात करने लगी मेलोनी, पूरी दुनिया में शुरू हो गई चर्चा Italian PM Meloni Speaks hindi during PM Modi Italy Visit
Read more »

Shocking moment when PM Modi gifted Italian PM Meloni 'Melody' after dinner, causing a stirShocking moment when PM Modi gifted Italian PM Meloni 'Melody' after dinner, causing a stirItalian Prime Minister Giorgia Meloni was left amused after Prime Minister Narendra Modi presented her with a gift, leading to a social media frenzy and a new partnership between the two nations.
Read more »



Render Time: 2026-05-21 14:59:18