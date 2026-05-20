PM Modi's Gift of Parle Candy Melody Out Of Stock in India After Given to Italian PM

Indian consumers are in a frenzy for the popular Parle Candy Melody, which has skyrocketed in demand after being gifted to the Italian Prime Minister Giorgia Meloni. The demand became so high on multiple quick commerce platforms that the stock has run out and people are now searching and purchasing the candy on their mobile devices.

पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इटली की पीएम को टॉफी मेलोडी गिफ्ट में देने के बाद, बुधवार को कई क्विक कॉमर्स प्‍लेटफॉर्म से यह टॉफी आउट ऑफ स्‍टॉक हो गई। इटली दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को Parle की कैंडी Melody का एक पैकेट गिफ्ट में दिया। फिर मेलोनी ने इस गिफ्ट की तारीफ करते हुए धन्यवाद कहा। कुछ ही देर बाद पीएम मोदी और मेलोनी का वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया।इधर, भारत में भारतीय कंज्‍यूमर्स इस कैंडी को खरीदने के लिए क्विक कॉमर्स प्लेटफार्मों पर टूट पड़े और देखते ही देखते दुकानों से सारी कैंडी गायब हो गई। देश के कई हिस्सों में ब्लिंकइट, Zepto और इंस्टामार्ट पर मेलोडी टॉफ़ी फिलहाल स्टॉक से बाहर है। एक रुपये से भी कम कीमत वाली इस टॉफी के लिए होड़ मच गई।दरअसल, मेलोनी ने बुधवार को एक वीडियो क्लिप पोस्ट की, जिसमें मोदी उन्हें पांच देशों के अपने दौरे के दौरान मशहूर कैरेमल और चॉकलेट की टॉफी गिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो के साथ मेलोनी ने लिखा कि गिफ्ट के लिए धन्यवाद। अब ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रही है।यह क्षण डिनर और कोलोसियम के देर रात के दौरे के बाद आया। मोदी ने पहले लिखा था कि रोम में उतरने के बाद, मुझे प्रधानमंत्री मेलोनी से डिनर पर मिलने और उसके बाद फेमस कोलोसियम का दौरा करने का अवसर मिला। हमने कई विषयों पर अपने विचार शेयर किए। आज की हमारी बातचीत के लिए उत्सुक हूं, जिसमें हम भारत-इटली मित्रता को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा जारी रखेंगे।लेकिन टॉफी वाले वीडियो ने इंटरनेट पर छा गया, जिससे पहले से ही फेमस 'मेलोडी' एक ट्रेंड बन गया। इसके बाद हजारों लोगों ने अपने फोन पर कैंडी खोजने और ऑर्डर करने लगे।गौरतलब है कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी अपने पांच देशों के यूरोपीय दौरे के अंतिम चरण में इटली में हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और इटली अब केवल मित्र राष्ट्र नहीं हैं, बल्कि रणनीतिक साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि भारत और इटली के बीच संबंध अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। हाल के सालों में हमारे संबंध तेजी बढ़े हैं। मोदी और मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली के बीच सहयोग इस जागरूकता को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा दोनों देशों की नवाचार करने, ऊर्जा का प्रबंधन करने और रणनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता से तय होगी.

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