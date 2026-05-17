PM Modi pays tribute to Netherlands' engineering and water management techniques

Prime Minister Narendra Modi paid tribute to the engineering and water management techniques of Netherlands during his visit and expressed his admiration for the country's love and respect.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड दौरे के दौरान ऑफस्लोडाइक डैम का निरीक्षण किया और इसकी इंजीनियरिंग व जल प्रबंधन तकनीक की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया नीदरलैंड से सीख सकती है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा संपन्न कर स्वीडन रवाना हो गए हैं। पीएम ने नीदरलैंड का अभूतपूर्व प्यार और सम्मान देने के लिए आभार व्यक्त किया। अपने नीदरलैंड दौरे के दौरान पीएम मोदी ने ऑफस्लोडाइक डैम का दौरा किया और इसकी इंजीनियरिंग की जमकर तारीफ की। उन्होंने इस बांध में इस्तेमाल की गई तकनीक को सीखने योग्य बताया। पीएम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के पीएम रॉब येतन ने रविवार को ऑफस्लोडाइक डैम का दौरा किया। इसके बाद पीएम मोदी के एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा कि जल संसाधनों के क्षेत्र में नीदरलैंड ने अग्रणी कार्य किया है और पूरी दुनिया इनसे सीख सकती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑफस्लोडाइक डैम का दौरा कर उसकी प्रमुख विशेषताओं को समझा, और इसके लिए उन्होंने डच प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत आधुनिक तकनीक को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए अपनाने पर काम कर रहा है.
PM Modi, Roon Deal: India-Netherlands ties upgraded to strategic partnership level
Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Roon Jetteun met in The Hague and signed agreements on strengthening bilateral cooperation in areas ranging from trade to defense, technology, water management, clean energy, health care, and education.
