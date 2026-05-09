POCANEWBANGAL POLICE TWEET: KOLKACTA POLICE UNFOLLOWS FROM BMHA, TMC'S NATIONAL CM

The Kolkata Police's official (first Twitter) handle has made a symbolic digital change, unfollowing former CM Mamata Banerjee, TMC National General Secretary Abhishek Banerjee and others. This change indicates a shift in the political climate, with the channel now following PM Modi, Home Minister Amit Shah and PMO, along with the official accounts of MHA and other sources.
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है। भाजपा की भारी जीत के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कोलकाता पुलिस के आधिकारिक एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल में एक प्रतीकात्मक डिजिटल बदलाव आया है। खबरों के मुताबिक, कोलकाता पुलिस ने अब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और कुछ अन्य लोगों को अनफॉलो कर दिया है। पीएम मोदी और अमित शाह को किया फॉलो बदलते राजनीतिक माहौल के साथ तालमेल बिठाने का संकेत देते हुए इस एक्स हैंडल ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पीएमओ के साथ-साथ एमएचए के आधिकारिक अकाउंट्स को फॉलो करना शुरु कर दिया है। यह बदलाव तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय और शहर भर में नेताओं के घरों से अतिरिक्त सुरक्षा हटाए जाने के साथ ही हुआ है.
