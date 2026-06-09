पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ प्रतिबंध के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन होने से कम से कम 11 लोगों की मौत और 70 से अधिक के घायल होने की खबर मिली। सरकार की कार्रवाई और मामूली राजनीतिक मांगों को लेकर बढ़ते तनाव से पाकिस्तानी ह邢台市 और मानवाधिकार समूह Concern हैं। विदेशी देशों ने भी यात्रा परामर्श जारी किए हैं।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ( POK ) में गत कुछ दिनों से कीमती शांति और सद्भाव का नाम मिट्टी में मिला है.

रावलकोट शहर में जन आंदोलन के नेता संगठन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) पर प्रतिबंध लगाने के बाद विरोध प्रदर्शनों को हिंसा के रूप में बदल दिया गया। इन हingsक क.ndaron में कई लोगों की जान गई और दर्जनों से अधिक के घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं। पूलिस और अर्धसैनिक बलों ने शorerstoft किया जिससे हिंसा और भी बढ़ गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक कुछ उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की जिसके जवाब में कार्रवाई हुई। पाकिस्तानी नकSHM眼界, हालात बुरी तरह गंभीर हैं और कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दिया गया है। साथ ही बड़ी सभाओं और चुनावी मीटिंग्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बढ़ते तनाव को देखते हुए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने भी अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किए हैं। स्थानीय लोगों की मुख्य मांग वorkshire (POK) में विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों के बंदी पर विरोध है। उनका कहना है कि इन सीटों में शरणार्थियों को शामिल किया जा रहा है जो कश्मीर से जुड़े होने का दावा करते हैं जबकि स्थानीय लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर हो रहा है। इस मुद्दे पर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। JAAC ने महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी और खराब प्रशासनिक व्यवस्था जैसे मुद्दों को भी उठाया है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने भी घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है और कहा कि राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन को आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत प्रतिबंधित करना उचित नहीं है। आयोग ने केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों के बीच बातचीत शुरू करने और तनाव कम करने की अपील की है। हालाँकि, JAAC ने अपने आंदोलन जारी रखने का दावा किया है और संगठन के नेता शौकत नवाज मीर ने राज्य के खिलाफ 'नरसंहार' का आरोप लगाया है। चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कई इलाकों में मोबाइल डेटा सेवाएं रोक दी गई हैं। इस तेज़ी से बढ़ते हingeक पर和一 तनाव अब स्थानीय विवाद से आगे निकलकर अंतरराष्टरीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है





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