Pakistan Cricket Board's Chief Moeen Ali Khan Nakaavi's Visit to Lahore: What Did He Achieve?

Pakistan Cricket Board's (PCB) Chief Moeen Ali Khan Nakaavi's visit to Lahore has raised more questions than answers. Despite raising hopes of a significant policy shift, his meeting with Bangladesh Cricket Board's (BCB) Acting President Tamin Iqbal did not yield any substantial outcomes. The visit has also sparked debates on whether Pakistan will tour Bangladesh or not, given the current state of bilateral relations.

लाहौर: पाकिस्तान क्रिकेट की नैया को मझधार में छोड़कर मोहसिन नकवी एक बार फिर हवाई यात्रा पर ढाका जा पहुंचे। सस्पेंस तो यह था कि वे एशिया कप 2027 के लिए कोई बड़ा मास्टरप्लान लेकर आएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। पहले टेस्ट के उद्घाटन में उनकी मौजूदगी ने टीम का मनोबल बढ़ाने के बजाय बोर्ड की फिजूलखर्ची को ही उजागर किया। ढाका के गलियारों में सस्पेंस से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि जब पाकिस्तान में घरेलू क्रिकेट और खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला सुलझा नहीं है, तो नकवी विदेशी दौरों पर एसीसी प्रमुख का चोगा ओढ़कर क्या हासिल करना चाहते हैं?

तमीम इकबाल के सामने कागजी शेर साबित हुए नकवी?

तमीम इकबाल, जो फिलहाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में एक कार्यवाहक और अस्थाई भूमिका निभा रहे हैं, उनके साथ नकवी की मुलाकात को काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। हकीकत तो यह है कि इस बैठक से कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला बाहर नहीं आया। जानकार कहते हैं कि नकवी ने एशिया कप के बहाने बांग्लादेश को साधने की कोशिश की, लेकिन तमीम ने उनकी बातों को केवल शिष्टाचार तक ही सीमित रखा। एक मंझे हुए प्रशासक की कमी यहां साफ झलकी, जहां नकवी अपनी बात मनवाने के बजाय केवल मुस्कुराते हुए कैमरों के लिए पोज देते रहे। मोहसिन नकवी के इस दौरे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या टीम इंडिया बांग्लादेश का दौरा करेगी या नहीं।एसीसी बैठक में बस चाय और चर्चाएशियाई क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख के रूप में नकवी ने ढाका में अन्य सदस्य देशों के साथ जो बैठकें कीं, उन्हें हाथी के दांत की तरह देखा जा रहा है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और रेवेन्यू मॉडल जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा तो हुई, लेकिन नकवी किसी भी देश को एक मेज पर लाने में नाकाम रहे। एसीसी के भीतर बढ़ती गुटबाजी को रोकने के बजाय वे खुद ही अलग-थलग नजर आए। यह दौरा इस बात का गवाह बना कि बिना किसी क्रिकेट बैकग्राउंड के केवल राजनीतिक रसूख के दम पर बोर्ड चलाना कितना भारी पड़ सकता है।दौरे का असली सच, पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या मिला





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