Patan’s Atal Path Service Lane Closes for 13 Days, Alternative Routes Advised for Monsoon-Preparation Sewage Project

The Atal Path Service Lane in Patna will be closed from May 18 to May 30 for monsoon-preparation sewage project work in the Patliputra area. Vehicles will not be allowed on the Atal Path Service Lane during this period. The closure is necessary for the completion of essential construction work for the monsoon-preparation sewage network, to prevent flooding and garbage accumulation during the rainy season.

पटना में अटल पथ की सर्विस लेन आज से 30 मई तक बंद, वैकल्पिक मार्गों का करें प्रयोग मानसून से पहले दीघा-कंकड़बाग सीवरेज परियोजना के कार्य हेतु पटना के पाटलिपुत्र इलाके में 18 से 30 मई तक यातायात में अस्थायी बदलाव किया गया है।अटल पथ की सर्विस लेन पर वाहनों का प्रवेश वर्जित।मानसून से पहले दीघा-कंकड़बाग सीवरेज परियोजना के आवश्यक निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पाटलिपुत्र इलाके में 18 मई (सोमवार) से 30 मई तक यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया गया है। इस दौरान पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित बियाडा गेट से राजीव नगर अंडरपास तक सामान्य वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही राजीव नगर अंडरपास से एएन कॉलेज तक अटल पथ की सर्विस लेन में भी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) द्वारा कराए जा रहे इस निर्माण कार्य का उद्देश्य मानसून से पहले सीवरेज नेटवर्क को दुरुस्त करना है, ताकि वर्षा के दिनों में जलजमाव और गंदगी की समस्या से लोगों को राहत मिल सके।अधिकारियों के अनुसार कार्य को युद्धस्तर पर कराया जा रहा है। बुडको के प्रबंध निदेशक अनिमेष कुमार पराशर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा हो तथा आमलोगों को न्यूनतम परेशानी हो। यातायात प्रतिबंध के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को वैकल्पिक रास्ते से होकर जाना होगा। सामान्य वाहनों को बियाडा रोड होते हुए अटल पथ की ओर मोड़ा जाएगा।यातयात पुलिस भी मौके पर तैनात रहेगी और यातायात संचालन की निगरानी करेगी। बुडको ने स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें तथा यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें।अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव 13 दिनों के लिए लागू रहेगा और जनहित में आवश्यक है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यातायात व्यवस्था पूर्ववत कर दी जाएगी। परियोजना क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में लोगों को जाम से बचने के लिए समय से पहले घर से निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है.

पटना में अटल पथ की सर्विस लेन आज से 30 मई तक बंद, वैकल्पिक मार्गों का करें प्रयोग मानसून से पहले दीघा-कंकड़बाग सीवरेज परियोजना के कार्य हेतु पटना के पाटलिपुत्र इलाके में 18 से 30 मई तक यातायात में अस्थायी बदलाव किया गया है।अटल पथ की सर्विस लेन पर वाहनों का प्रवेश वर्जित।मानसून से पहले दीघा-कंकड़बाग सीवरेज परियोजना के आवश्यक निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पाटलिपुत्र इलाके में 18 मई (सोमवार) से 30 मई तक यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया गया है। इस दौरान पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित बियाडा गेट से राजीव नगर अंडरपास तक सामान्य वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही राजीव नगर अंडरपास से एएन कॉलेज तक अटल पथ की सर्विस लेन में भी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) द्वारा कराए जा रहे इस निर्माण कार्य का उद्देश्य मानसून से पहले सीवरेज नेटवर्क को दुरुस्त करना है, ताकि वर्षा के दिनों में जलजमाव और गंदगी की समस्या से लोगों को राहत मिल सके।अधिकारियों के अनुसार कार्य को युद्धस्तर पर कराया जा रहा है। बुडको के प्रबंध निदेशक अनिमेष कुमार पराशर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा हो तथा आमलोगों को न्यूनतम परेशानी हो। यातायात प्रतिबंध के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को वैकल्पिक रास्ते से होकर जाना होगा। सामान्य वाहनों को बियाडा रोड होते हुए अटल पथ की ओर मोड़ा जाएगा।यातयात पुलिस भी मौके पर तैनात रहेगी और यातायात संचालन की निगरानी करेगी। बुडको ने स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें तथा यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें।अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव 13 दिनों के लिए लागू रहेगा और जनहित में आवश्यक है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यातायात व्यवस्था पूर्ववत कर दी जाएगी। परियोजना क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में लोगों को जाम से बचने के लिए समय से पहले घर से निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Patan Atal Path Service Lane Monsoon-Preparation Sewage Project Patliputra Area Construction Work Flooding Garbage Accumulation Alternative Routes Traffic Management Bihar Shree Harijan Sansthan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Monsoon Update 2026: दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल पहुंचने की संभावनाIMD के अनुसार, इस बार दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल तट पर 26 मई तक दस्तक दे सकता है। अगले 24 घंटों में दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में यह आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले सात दिनों तक कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू जारी रहेगी। नुकसान की आशंका के साथ, मानसून के समय से पहले पहुंचने के फायदे खेती-किसानी और बजट ऑस्ट्रेलिया में शर्मीला हुआ, गर्मियों को आगे बढ़ाया नेक्स्ट ब्रॉक, लीवरपूल, ओलंपिक मेंərhौ अभियान को आगे बढ़ाया, एक्सरसाइज शहर में कमांड सेंटर लाजिमी, नॉर्वे में ओलिंपिक कराए, अमेरिका के बारे मेंKurzgesagt वीडियो देखें, जिंदगी का आनंद लेना, नाटकीय घटनाएं दोस्तों के लिए भेजना, गरीबों में से एक, एक अज्ञात और तीन दिन के लिए इथेनॉलिंग के लिए एक और एक तरल, आय सेल।

Read more »

Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में मानसून को लेकर बड़ी खुशखबरी, इस दिन कर सकता है प्रवेश | Imd Weather Forecast Big Update On Monsoon 2026 Early Arrival In RajasthanRajasthan Monsoon:राजस्थान में मानसून की एंट्री को लेकर राहतभरी खबर सामने आ रही है। इस बार राजस्थान में मानसून तय समय से पहले दस्तक दे सकता है। वैसे तो राजस्थान में मानसून 25 जून के आसपास प्रवेश करता है, लेकिन इस बार मानसून के 5 दिन पहले पहुंचने की संभावना...

Read more »

40KM लम्बे नालों की सफाई में जुटा निगम प्रशासन: दो JCB से हो रही सफाई; मजदूरी पर खर्च होंगे 15 लाख रुपएWali Nagar drainage cleaning underway before monsoon. Follow Dainik Bhaskar (दैनिक भास्कर) Latest Updates.

Read more »

Patan Municipal Corporation in Patna Enumeration 2027: Mghz is Done, 2039 Blocks are HereThe census work in the Patna Municipal Corporation area is moving forward smoothly.

Read more »

ऐसी आंधी कि लोग हवा में उड़े,111 जानें गईं: कहीं AC ब्लास्ट तो कहीं दिन में 'रात' जैसा अंधेरा; यूपी में ऐसा मौसम क्यों हो रहा?IMD Uttar Pradesh (UP) Weather Monsoon Rainfall Forecast Analysis Report; Follow Lucknow, Meerut, Kanpur, Prayagraj Heatwave, Rainfall, IMD Alert Latest News, Photos On Dainik Bhaskar.

Read more »

Monsoon 2026 :बुरहानपुर के रास्ते दस्तक देगा ‘मानसून’ ! इस तारीख से होगी झमाझम बारिश | Monsoon Could Arrive In Madhya Pradesh Between June Ten And SixteenPre-Monsoon: मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून प्रदेश के पश्चिमी हिस्से- खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर के रास्ते एंट्री ले सकता है।

Read more »