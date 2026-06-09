Paytm 9 महीने में 4000 नई नौकरियां देगा, लगातार चार क्वार्टर में मुनाफा कमाया

पेटीएम ने लगातार चार तिमाहियों में मुनाफा कमाने का दावा किया है और अगले 9 महीनों में 4,000 नई नौकरियां देने की योजना बनाई है। कंपनी मर्चेंट नेटवर्क विस्तार और एआई आधारित सेवाओं पर फोकस कर रही है।

पेटीएम ( Paytm ) ने लगातार चार तिमाहियों में मुनाफा कमाने के बाद अपने बाजार में वापसी के रास्ते पर होने का इशारा दिया है। कंपनी अगले 9 महीनों में 4,000 नए कर्मचारियों को नौकरी देने की योजना बना रही है, जो कि मौजूदा 40,000 कर्मचारियों में लगभग 10 फीसदी की वृद्धि के बराबर है। यह भर्ती प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, एआई और सीनियर लीडरशिप रोल्स के लिए की जाएगी। पिछले दो महीनों में ही कंपनी ने 800 से ज्यादा लोगों को नए पदों पर लिया जा चुका है और बाकी भर्ती मार्च 2027 तक पूरी होनी है। यह कदम 2021 में कंपनी के आईपीओ के बाद शेयर बाजार में गिरावट आने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के 2024 के एक्शन के बाद किसी तरह की स्टैबलाइजेशन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी ने एक बार फिर अपने मर्चेंट नेटवर्क का विस्तार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सेवाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की घोषणा की है। पेटीएम की ओर से हालिया मुनाफे का दावा कि यह लगातार चार तिमाहियों में संचयी मुनाफा दर्ज कर रही है, जो कि कंपनी के एमडी विजय शेखर शर्मा की रणनीति में बदलाव के बाद की एक सफलता के रूप में दिखाई देता है। उनका लक्ष्य यह है कि कंपनी के करोड़ों रजिस्टर्ड यूजर्स लोन, इन्वेस्टमेंट और अन्य फाइनेंशियल उत्पादों को भी अपनाएं, जिससे कंपनी की आय डायवर्सिफिकेशन हो सके। इस तरह के पहलों के साथ ही कंपनी मौजूदा परफॉर्मेंस अप्रीजल साइकल के बाद करीब 400 कर्मचारियों (1 फीसदी स्टाफ) को हटाने की योजना भी बना रही है, जो पिछले साल की बड़ी छंटनी के मुकाबले काफी कम है। सेक्टर विश्लेषकों के अनुसार, पेटीएम की इस तरह की तैयारी बाजार विश्वास को बहुत गहराई से प्रभावित कर सकती है। कंपनी के शेयर 25.

05 रुपये यानी 2.43 फीसदी की तेजी के साथ 1,057.50 रुपये प्रति शेयर पर लिग्गत देख रहे हैं, हालांकि यह अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,381.75 रुपये से काफी नीचे है। आईपीओ के बाद से शेयर 50 फीसदी से ज्यादा गिरे हैं, लेकिन पिछले एक साल में 7 फीसदी की वृद्धि देखी गई है। पेटीएम की शुरुआत 2010 में विजय शेखर शर्मा ने मोबाइल रिचार्ज से की थी और 2016 की नोटबंदी ने इसे देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बना दिया। सॉफ्टबैंक और अलीबाबा जैसे बड़े निवेशकों के साथ पेटीएम 2021 में बाजार में उतरा था। अब कंपनी दक्षिण एशिया के सबसे बड़े इ-कॉमर्स बाजारों में अपना फिर से प्रभाव स्थापित करने के लिए तैयार है





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paytm नौकरी भर्ती मुनाफा एआई

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

बिहार में 4000+ पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रियाबिहार में 4000+ पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

Read more »

Smriti Mandhana: রাজকোটে ইতিহাস লিখলেন স্মৃতি মন্ধানা! ভারতের দ্রুততম মহিলা হিসেবে করলেন...Smriti Mandhana becomes fastest Indian woman to complete 4000 ODI runs

Read more »

Temple Found In Kuwait: ৪০০০ বছর আগেই কুয়েতে তৈরি হয় জোড়া মন্দির, সিন্ধ প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আরব মুলুকেরRare 4000 years old twin temple found in Kuwait Island

Read more »

घरेलू बाजार में 4000 रुपए से ज्यादा गिरे चांदी के दाम, सोना भी हुआ सस्ताघरेलू बाजार में 4000 रुपए से ज्यादा गिरे चांदी के दाम, सोना भी हुआ सस्ता

Read more »

West Bengal Landless Farmers Scheme: বড় খবর! মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা! লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথীর পাশাপাশি এবার এঁদের দেওয়া হবে ৪০০০ টাকা...West Bengal Govt announced 4000 rupees for Landless Farmers in budget before West Bengal Assembly Election

Read more »

अमेरिका में जमकर कमाते हैं टेलर, हर घंटे के लेते हैं ₹4000; जींस अल्टरेशन का चार्ज कितना? - how much are tailors paid in the usa tailor income in us per hourअमेरिका में टेलर को एक घंटे के काम के बदले 25 डॉलर तक मिल जाते हैं। भारतीय करेंसी में यह रकम करीब 2300 रुपये बैठती है। यानी जितना भारत में एक दिन की मजदूरी मानी जाती है, उतना वहाँ एक घंटे में कमाया जा सकता है।

Read more »