Release Date of Upcoming Aashiq x Anees Bazme x Dil Raju Film Announced

The makers have announced the release date of Aashiq x Anees Bazme x Dil Raju Film, a horror comedy film starring Akshay Kumar, directed by Anees Bazmee, and written by Dil Raju. The film will be released in theaters worldwide on December 4, 2026. Stay tuned for more updates.

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में अक्षय कुमार का नाम हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला की सफलता को लेकर चर्चा में बना हुआ है। इसके अलावा वेलकम फिल्म निर्देशक अनीस बज्मी संग आने वाली अगली फिल्म को लेकर भी अक्की बीते समय से सुर्खियां बटोर रहा है। इस बीच मेकर्स की तरफ से अक्षय कुमार की इस अनटाइटल अपकमिंग फिल्म की रिलीज डेट का एलान कर दिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अभिनेता की ये मूवी कब रिलीज होगी। अक्षय और अनीस बज्मी की फिल्म डायरेक्टर अनीस बज्मी की वेलकम और सिंह इज किंग जैसी फिल्मों में अक्षय कुमार बतौर लीड एक्टर काम कर चुके हैं। उनकी ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुईं। अब इन दोनों की जोड़ी लंबे समय बाद वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है और अनटाइटल मूवी की रिलीज डेट भी फाइनल हो गई है।.





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