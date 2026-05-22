Realme Buds Air 8 Pro ईयरबड्स का भारत में लॉन्च, 6,999 रुपये की कीमत

Realme ने vừa अपने ईयरबड्स बिक्री के लिए नए सिरे से शुरुआत की है। Realme Buds Air 8 Pro ईयरबड्स को भारत में लॉन्च किया गया है। इसमें LHDC 5.0 Hi-Res वायरलेस ऑडियो सपोर्ट और अडाप्टिव एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) का सपोजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में। इन ईयरबड्स में डुअल-ड्राइवर ऑडियो सिस्टम, लो-लेटेंसी गेमिंग फीचर्स और 50 घंटे तक की बैटरी लाइफ है। कंपनी ने इन ईयरबड्स को भारत में लॉन्च किया है। भारत भर में ये ईयरबड्स Flipkart, Amazon, Myntra, Realme.com और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। realme buds air 8 pro ईयरबड्स की कीमत 6,999 रुपये है। कंपनी ने इन ईयरबड्स को मास्टर व्हाइट और मास्टर ब्लैक कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है। इनकी पहली सेल 3 जून को दोपहर 12 बजे शुरू होगी।

Realme Buds Air 8 Pro ईयरबड्स को भारत में लॉन्च किया गया है। इसमें LHDC 5.0 Hi-Res वायरलेस ऑडियो सपोर्ट और अडाप्टिव एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) का सपोजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर मेंRealme ने Realme 16T और Realme Watch S5 के साथ भारत में Realme Buds Air 8 Pro लॉन्च कर दिए हैं। ये नए ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरफोन्स डुअल-ड्राइवर ऑडियो सिस्टम, LHDC 5.

0 Hi-Res वायरलेस ऑडियो सपोर्ट और अडाप्टिव एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) के साथ आते हैं। कंपनी ने इन ईयरबड्स में सिक्स-माइक्रोफोन कॉलिंग सिस्टम, Bluetooth 6.1 कनेक्टिविटी और लो-लेटेंसी गेमिंग फीचर्स भी दिए हैं। Buds Air 8 Pro में IP55-रेटेड डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस, वियर डिटेक्शन सपोर्ट, फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज और 50 घंटे तक की कुल बैटरी लाइफ भी है।भारत में Realme Buds Air 8 Pro की कीमत 6,999 रुपये रखी गई है। कंपनी के मुताबिक, बायर्स लॉन्च पीरियड के दौरान 300 रुपये के डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ये ईयरबड्स मास्टर व्हाइट और मास्टर ब्लैक कलर ऑप्शन्स में अवेलेबल हैं। इनकी पहली सेल 3 जून को दोपहर 12 बजे शुरू होगी और 5 जून को रात 11:59 बजे तक चलेगी। Realme Buds Air 8 Pro भारत भर में Flipkart, Amazon, Myntra, Realme.com और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।Realme Buds Air 8 Pro में कोएक्सियल डुअल-ड्राइवर ऑडियो सिस्टम दिया गया है, जिसमें 11mm डायनामिक बेस ड्राइवर और 6mm माइक्रो-प्लानर ट्वीटर शामिल है। Realme का कहना है कि ये ईयरबड्स लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑडियो रिप्रोडक्शन के लिए 20Hz से 40kHz की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेंज ऑफर करते हैं। हर ईयरबड में तीन माइक्रोफोन दिए गए हैं, जिससे ये एक सिक्स-माइक्रोफोन कॉलिंग सिस्टम बन जाता है। Realme का कहना है कि ये सेटअप कॉल्स के दौरान आवाज की क्लैरिटी को बेहतर बनाने और बैकग्राउंड नॉइज को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है।Realme के Buds Air 8 Pro 55dB तक के नॉइज रिडक्शन डेप्थ के साथ अडाप्टिव ANC को सपोर्ट करते हैं। Realme ने इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी शामिल किया है, जिससे यूजर्स ईयरबड्स हटाए बिना आसपास की आवाजें सुन सकते हैं। कॉल्स के दौरान बेहतर वॉयस पिकअप के लिए इसमें बोन-कंडक्शन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक डेडिकेटेड वॉयस प्रोसेसिंग यूनिट दी गई है। कंपनी का कहना है कि ये सिस्टम एनवायरनमेंटल नॉइज को 90dB तक कम कर सकता है और साफ बातचीत के लिए AI-पावर्ड नॉइज कैंसिलेशन और अडाप्टिव ऑडियो ऑप्टिमाइजेशन को सपोर्ट करता है। गेमिंग के लिए, Realme Buds Air 8 Pro 45ms जितनी कम लेटेंसी वाले एक डेडिकेटेड गेम मोड को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा, ईयरबड्स में Bluetooth 6.1, LHDC 5.0 हाय-रेस वायरलेस ऑडियो कोडेक, डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक प्ले और पॉज फंक्शनलिटी के लिए वियर डिटेक्शन, कंपैटिबल Realme स्मार्टफोन्स पर पर्सनलाइज्ड पेयरिंग पॉप-अप और Android डिवाइसेज के लिए Google Fast Pair का सपोर्ट है। Realme Buds Air 8 Pro मीडिया प्लेबैक, कॉल मैनेजमेंट, वॉल्यूम एडजस्टमेंट और ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच स्विच करने के लिए इंटेलिजेंट टच कंट्रोल्स को सपोर्ट करते हैं। ये ईयरबड्स OTA फर्मवेयर अपडेट और वॉयस असिस्टेंट फंक्शनैलिटी को भी सपोर्ट करते हैं। Realme ने हर एक Buds Air 8 Pro ईयरबड में 62mAh की बैटरी और चार्जिंग केस के अंदर 590mAh का सेल दिया है। दावा किया गया है कि ये ईयरबड्स सिंगल चार्ज पर 12 घंटे तक का प्लेबैक और चार्जिंग केस के साथ कुल 50 घंटे तक का प्लेबैक डिलीवर करते हैं, जिसमें एक USB Type-C पोर्ट मिलता है। Realme का कहना है कि सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में ये 11 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक दे सकता है। ईयरबड्स और चार्जिंग केस को लगभग दो घंटे में पूरी तरह से चार्ज किया जा सकता है, जबकि केस के अंदर ईयरबड्स को चार्ज होने में करीब एक घंटा लगता है। Realme Buds Air 8 Pro डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP55 रेटिंग के साथ आते हैं। हर एक ईयरबड का वजन लगभग 4.8 ग्राम है, जबकि ईयरबड्स और चार्जिंग केस का कुल वजन करीब 53 ग्राम है





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