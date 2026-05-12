Rise in Gold and Silver Prices: PM Modi's appeal falls on deaf ears

Despite Prime Minister Narendra Modi's appeal to not buy gold and silver, prices have been rising this year. The one-kilogram gold price has increased by ₹37,000. The 10-gram silver price has also increased by ₹1,592 and touched ₹1.52 lakhs per kg.
इस साल 37,000 रुपये का उछाल, 10 ग्राम सोना ₹1,592 चढ़कर ₹1.52 लाख पर आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से सोना न खरीदने की अपील के बावजूद आज 12 मई को सोना-चांदी में तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, एक किलो चांदी 11,620 रुपये बढ़कर 2,67,820 रुपये पर पहुंच गई है। इससे पहले सोमवार को इसकी कीमत 2.
56 लाख रुपये प्रति किलो थी। वहीं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,592 रुपये चढ़कर 1,51,954 रुपये पर पहुंच गया है। इससे पहले 11 मई को इसकी कीमत 1,50,362 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। इस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 18,755 रुपये और चांदी 37,400 रुपये महंगी हुई है। 31 दिसंबर 2025 को 10g सोना 1.33 लाख रुपये पर था, जो अब 1.52 लाख रुपये पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी 2.30 लाख रुपये किलो थी, जो अब 2.68 लाख रुपये पर पहुंच गई है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपये और चांदी ने 3.86 लाख रुपये का ऑलटाइम हाई भी बनाया था। मीडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने में निवेश कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की वैल्यू घटने से ग्लोबल मार्केट में सोने की मांग बढ़ी है। इससे घरेलू बाजार में भी कीमतें बढ़ गई हैं। चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और सोलर पैनल बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। ग्लोबल लेवल पर बढ़ती मांग से चांदी की कीमतों में तेज उछाल आया है। दुनिया के प्रमुख एक्सचेंजों पर चांदी का इन्वेंट्री स्टॉक घटा है। इससे 'शॉर्ट कवरिंग' (तेजी से खरीदारी) बढ़ी है। अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग-अलग होता है। भारतीय घरों में देश की GDP से ज्यादा का सोना: 34,600 टन गोल्ड की कीमत ₹450 लाख करोड़ है। देश की GDP ₹370 लाख करोड़ के धनी भारतीय परिवारों के पास मौजूद कुल सोने की वैल्यू 5 ट्रिलियन डॉलर (₹450 लाख करोड़) के पार निकल गई है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के कारण यह हुआ है। मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में लगभग 34,600 टन सोना जमा है
PM Modi's Appeal Not Impacting Gold Prices on Monday - Gold Falls, Metal Stocks Retreat
Prime Minister Narendra Modi's appeal not to buy gold for a year is not having the desired effect on gold prices. Gold spot prices have fallen on the Indian Stock Exchange (MCX) and Metal Stocks. The jewellery industry is also meeting PMO officials, discussing supply-related challenges and import concerns. Meanwhile, the balance of foreign exchange reserves is under pressure, with India relying on gold imports to meet its dollar demand. If the gold reserves deplete, it may lead to a significant economic downturn.
PM Modi की सोना ना खरीदने, घर से काम की अपील पर भयंकर भड़के राहुल-अखिलेश, क्या बोले?
PM Modi Gold News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Latest Speech) के एक बयान ने देश की राजनीति और सोशल मीडिया में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। PM Modi ने देशवासियों से अपील की है कि सोना (PM Modi Gold News) खरीदना बंद करें, विदेश यात्रा से बचें, पेट्रोल कम खर्च करें और जरूरत हो तो Work From Home अपनाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने कोरोना काल (PM Modi...
Think Tank GARI Supports Modi's Appeal to Not Buy Non-Essential Gold for One Year; Concerns Rise in Gold Imports, Forex Reserves
The Indian Institute of Metals (IIM) has backed PM Modi's recommendation to refrain from buying non-essential gold for one year amid rising global economic uncertainty and the impact on the country's forex reserves due to increased gold imports.
