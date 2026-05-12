Robot Takes Over Medical Experiments At Japanese University Lab

A laboratory at a Japanese university, staffed entirely by robots, is performing medical experiments, eliminating the need for human researchers.
दुनिया में अब हर जगह रोट्बॉट्स के कब्जे हैं, इससे यह कहना गलत नहीं होगा। जापान की यूनिवर्सिटी में रोट्बॉटिक्स लैब शुरू की गई है जहां इंसान नहीं हैं, बल्कि मशीनें यानी रोट्बॉट मेडिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। ह्यूमनाइड रोट्बॉट ने लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस लैब में 10 रोट्बॉट काम करते हैं। इसमें से एक रोट्बॉट महोलो लैबड्रॉइड है जो अपनी दो रोट्बोटिक हाथों का उपयोग करके अभिकर्मकों (Reagent) की सटीक मात्रा को ट्रांसफर करने और तापमान कंट्रोल करने वाले उपकरणों को देखने जैसे नाजुक काम भी करता है। इस लैब में काम कर रहे 10 रोट्बॉट रोट्बॉटिक्स प्रयोगशाला के डिजाइन के अनुसार काम कर रहे हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा किए जाते थे। टोक्यो विज्ञान संस्थान के युशिमा परिसर में यह महोलो लैबड्रॉइड रोट्बॉट इसका नाम रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर है। इंसान कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, इसमें केवल 10 रोट्बॉट काम कर रहे हैं। यह लैब पूरी तरह से रोट्बॉट्स पर निर्भर है.
