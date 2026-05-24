Russia launches nuclear-capable hypersonic missile attack on Kyiv

Russian President Vladimir Putin's 'Braveheart' missile attack on Kyiv has caused widespread destruction and loss of life. The attack was carried out using a nuclear-capable hypersonic missile, capable of carrying both nuclear and conventional weapons. The missile was launched from Russia and targeted Kyiv, causing significant damage to the city and its infrastructure. The attack has resulted in the loss of life and property, and has raised serious concerns about the escalation of the conflict between Russia and Ukraine.

पुतिन के 'ब्रह्मास्त्र' से दहला कीव, रूस ने चलाई परमाणु हमला करने में सक्षम ओरेशनिक मिसाइल, जानें कितनी खतरनाकयूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि राजधानी कीव पर रविवार को हुए भीषण हमले में रूस ने ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। रूस की यह मिसाइल परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है।रूस ने शनिवार और रविवार की दरमियानी रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से भीषण हमला किया है। स्थानीय अधिकारियों ने शुरुआती आंकड़ों में बताया है कि कम से कम 4 लोग मारे गए हैं, जबकि 80 से ज्यादा घायल हुए हैं। रात पर कीव में हवाई हमले के सायरन बजते रहे और हमलों से पूरी राजधानी में धुआं उठता दिखा। रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस ने कीव पर हुए भीषण हमले में ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने इस मिसाइल से कीव क्षेत्र के बिला त्सेर्कवा जिले में हमला किया। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि मिसाइल का लक्ष्य क्या था। यह तीसरी बार है जब रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में किया है। रूस की यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है।रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले के जवाब में शनिवार और रविवार की रात कीव पर कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कीव के ऊपर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी, जिससे शहर के मध्य में स्थित सरकारी कार्यालय, आवासीय भवन और स्कूल के पास की इमारतें प्रभावित हुईं। रविवार सूर्योदय तक हमला जारी था। कीव पर और अधिक मिसाइल एवं ड्रोन से हमले की आशंका है।कीव के सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने ‘टेलीग्राम’ पर एक पोस्ट में बताया कि राजधानी के कम से कम नौ जिलों में आवासीय भवनों सहित कई जगहों पर नुकसान हुआ है। मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि कीव के शेवचेंको जिले में एक स्कूल की इमारत पर हमला हुआ जिसमें लोग शरण लिए हुए थे। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि कीव में सुपरमार्केट और गोदामों को भी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्रीय गवर्नर मायकोला कलाश्निक के अनुसार, कीव क्षेत्र में कई समुदायों को नुकसान पहुंचा है।रूस ने यूक्रेन के खिलाफ तीसरी बार ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है।दूसरी बार इसका इस्तेमाल जनवरी में पश्चिमी लवीव क्षेत्र में किया गया था।यह मैक 10 (ध्वनि की गति से 10 गुना तेज) की स्पीड से चलती है। यह शक्तिशाली हथियार जमीन के नीचे तीन, चार या उससे भी ज्यादा मंजिल नीचे बने बंकरों को तबाह करने में सक्षम है.

पुतिन के 'ब्रह्मास्त्र' से दहला कीव, रूस ने चलाई परमाणु हमला करने में सक्षम ओरेशनिक मिसाइल, जानें कितनी खतरनाकयूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि राजधानी कीव पर रविवार को हुए भीषण हमले में रूस ने ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। रूस की यह मिसाइल परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है।रूस ने शनिवार और रविवार की दरमियानी रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से भीषण हमला किया है। स्थानीय अधिकारियों ने शुरुआती आंकड़ों में बताया है कि कम से कम 4 लोग मारे गए हैं, जबकि 80 से ज्यादा घायल हुए हैं। रात पर कीव में हवाई हमले के सायरन बजते रहे और हमलों से पूरी राजधानी में धुआं उठता दिखा। रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस ने कीव पर हुए भीषण हमले में ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने इस मिसाइल से कीव क्षेत्र के बिला त्सेर्कवा जिले में हमला किया। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि मिसाइल का लक्ष्य क्या था। यह तीसरी बार है जब रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में किया है। रूस की यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है।रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले के जवाब में शनिवार और रविवार की रात कीव पर कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कीव के ऊपर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी, जिससे शहर के मध्य में स्थित सरकारी कार्यालय, आवासीय भवन और स्कूल के पास की इमारतें प्रभावित हुईं। रविवार सूर्योदय तक हमला जारी था। कीव पर और अधिक मिसाइल एवं ड्रोन से हमले की आशंका है।कीव के सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने ‘टेलीग्राम’ पर एक पोस्ट में बताया कि राजधानी के कम से कम नौ जिलों में आवासीय भवनों सहित कई जगहों पर नुकसान हुआ है। मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि कीव के शेवचेंको जिले में एक स्कूल की इमारत पर हमला हुआ जिसमें लोग शरण लिए हुए थे। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि कीव में सुपरमार्केट और गोदामों को भी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्रीय गवर्नर मायकोला कलाश्निक के अनुसार, कीव क्षेत्र में कई समुदायों को नुकसान पहुंचा है।रूस ने यूक्रेन के खिलाफ तीसरी बार ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है।दूसरी बार इसका इस्तेमाल जनवरी में पश्चिमी लवीव क्षेत्र में किया गया था।यह मैक 10 (ध्वनि की गति से 10 गुना तेज) की स्पीड से चलती है। यह शक्तिशाली हथियार जमीन के नीचे तीन, चार या उससे भी ज्यादा मंजिल नीचे बने बंकरों को तबाह करने में सक्षम है





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