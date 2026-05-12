Rubina Dilaik on Body Shaming: TV Actress Opens Up About the Negative Comments on Her Looks During her Early Career

रुबीना दिलैक ने खुलासा किया कि इंडस्ट्री में आने के बाद लोगों ने उनकी 'बेबी चेहरा' और 'बेबी फैट' होने के लिए उन्हेंávkyदार दिया। उन्होंने डायरेक्टर से ऐसे शब्दों को भी याद किया, जो उन्हें नकारात्मक भूमिकाएं करने के लिए कह रहे थे। इससे उन्हें काफी समय तक बुरा असर डाला जिससे वह अपने होने के लिए संघर्ष कर रही थीं। उन्होंने अपनी बेटियों के लिए अच्छी मिसाल बनने के लिए खुद को माना।

टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने अपने करियर के शुरुआती सालों में अपनी शक्ल-सूरत को लेकर झेले नेगटिव कमेंट्स के बारे में खुलकर बात की है। जल्द ही ''खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में एक बार फिर से नजर आने वाली एक्ट्रेस ने उस डर और आत्मविश्वास की कमी के बारे में बताया, जब लोगों ने कहा कि उनका चेहरा लीड हीरोइन जैसा नहीं है। जानकारी के लिए बता दें, रुबीना, इससे पहले 2022 में इसी शो के 12वें सीजन में नजर आ चुकी हैं, और अब वो रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो के नए सीजन में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट्स में से एक हैं.

टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने अपने करियर के शुरुआती सालों में अपनी शक्ल-सूरत को लेकर झेले नेगटिव कमेंट्स के बारे में खुलकर बात की है। जल्द ही ''खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में एक बार फिर से नजर आने वाली एक्ट्रेस ने उस डर और आत्मविश्वास की कमी के बारे में बताया, जब लोगों ने कहा कि उनका चेहरा लीड हीरोइन जैसा नहीं है। जानकारी के लिए बता दें, रुबीना, इससे पहले 2022 में इसी शो के 12वें सीजन में नजर आ चुकी हैं, और अब वो रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो के नए सीजन में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट्स में से एक हैं





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rubina Dilaik Body Shaming Early Career TV Actress Khatris Players Negative Comments

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

काशी में जम्मू-तवी एक्सप्रेस में यात्री की हत्या: गोली मारकर शव नीचे फेंका; ट्रेन में हत्या की दो दिन में द...Varanasi train murder: Body of a man from Ghazipur thrown on railway track after being shot on a moving train. Follow Latest Updates.

Read more »

राजस्थान हाईकोर्ट बैन हॉट सीट, असहाय करना गलत हल: पीठThe Rajasthan High Court has severely criticized the state government's attitude regarding the delay in conducting panchayat and local body elections.

Read more »

कांस-2026, सेक्स वर्कर्स पर बनी भारतीय फिल्म की स्क्रीनिंग होगी: 2KM के रेडकार्पेट में आलिया, ऐश्वर्या पहुं...Cannes 2026 (Film Festival and Cultural Event) Special Story; Follow Cannes 2026 Indian Celebrities, Red Carpet Looks, Selfie Ban Rule Details On Dainik Bhaskar.

Read more »

कांस-2026, सेक्स वर्कर्स पर बनी भारतीय फिल्म की स्क्रीनिंग होगी: 2KM के रेडकार्पेट में आलिया, ऐश्वर्या पहुं...Cannes 2026 (Film Festival and Cultural Event) Special Story; Follow Cannes 2026 Indian Celebrities, Red Carpet Looks, Selfie Ban Rule Details On Dainik Bhaskar.

Read more »

'पेट की कटीं 7 परतें, 1 लीटर बहा खून...', इस एक्ट्रेस ने बयां किया मां बनने का दर्दRubina Dilaik 1 Litre Blood Loss For Kids: रुबीना दिलैक ने C-सेक्शन डिलीवरी को लेकर बात की है. उन्होंने बताया कि कैसे वो दर्द सहकर दो बच्चों की मां बनीं. मनोरंजन | बॉलीवुड

Read more »

Rubina Dilaik's career struggles revealed: TV actress reveals body shaming and insecurity in her career journeyActress Rubina Dilak opened up about her career struggles and talked about facing body shaming and insecurity in the industry. She shared her desperate search for confidence and her struggles with being unsure about her fitness for the industry. The actress took a long time to feel confident and accept herself.

Read more »