‘गिन्नी वेड्स सनी 2’ से वापसी कर रहे अविनाश तिवारी का शादी पर दिलचस्प बयान

अभिनेता अविनाश तिवारी की फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' 24 अप्रैल को रिलीज हो रही है। फिल्म के प्रचार के दौरान अविनाश ने अपनी शादी को लेकर भी दिलचस्प बातें बताईं।

अभिनेता अविनाश तिवारी , जिन्होंने फिल्म 'ओ रोमियो' में नकारात्मक भूमिका निभाकर दर्शकों को प्रभावित किया था, अब एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार हैं। उनकी आगामी फिल्म ' गिन्नी वेड्स सनी 2 ' 24 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ '12वीं फेल' की लोकप्रिय अभिनेत्री मेधा शंकर मुख्य भूमिका में नज़र आएंगी। ' गिन्नी वेड्स सनी 2 ' एक ऐसी कहानी बुनती है जो दिल्ली की एक जीवंत और चुलबुली युवती और एक शर्मीले, छोटे शहर के युवक के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में उनके परिवारों द्वारा तय किए गए विवाह की जटिलताओं और चुनौतियों को दर्शाया गया है, जो अक्सर भारतीय समाज में देखने को मिलती हैं। यह फिल्म न केवल प्रेम कहानी है, बल्कि दो अलग-अलग संस्कृतियों और जीवनशैली के बीच के टकराव और सामंजस्य को भी खूबसूरती से चित्रित करती है। फिल्म के ट्रेलर और प्रचार सामग्री से पता चलता है कि यह एक मनोरंजक और दिल को छू लेने वाली फिल्म होगी, जो दर्शकों को हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर करेगी भी। अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की जोड़ी को लेकर भी दर्शकों में काफी उत्साह है, क्योंकि दोनों ही अपनी पिछली फिल्म ों में दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या अविनाश तिवारी अपनी वास्तविक जिंदगी में भी विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं?

इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने न्यूज18 के साथ एक साक्षात्कार में कहा, 'अब तो शायद वो भी नहीं होगी, क्योंकि अगर मेरी अरेंज मैरिज होनी होती, तो अब तक हो गई होती।' अविनाश ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में उनके परिवार ने कई संभावित दुल्हनों को उनके सामने पेश किया, और उन्होंने उनसे मुलाकात भी की, लेकिन किसी भी रिश्ते को शादी तक ले जाने में सफलता नहीं मिली। उन्होंने एक विशेष मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी छोटी बहन ने उन्हें एक लड़की से मिलने के लिए काफी प्रेरित किया था। अविनाश ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा कि उन्होंने उस लड़की से शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन उसने उन्हें एहसान चुकाने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि वे उस लड़की के साथ लगभग साढ़े तीन घंटे तक बातें करते रहे, और बाद में उन्हें उसके घर छोड़ दिया। अविनाश ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ एक मुलाकात के आधार पर किसी के बारे में कोई फैसला लेना मुश्किल है। उनके परिवार ने उनसे दोबारा मिलने का आग्रह किया, लेकिन अविनाश को यह विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह शादी की दिशा में एक अनावश्यक दबाव होगा। उनका मानना है कि किसी व्यक्ति को जानने और उसके साथ जीवन बिताने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। अविनाश तिवारी का मानना है कि केवल बातचीत के आधार पर जीवनसाथी का चुनाव करना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा, 'मैं किसी से भी साढ़े तीन घंटे बात कर सकता हूं। छह-सात बार मिलने के बाद भी कैसे तय करें कि वही सही इंसान है?

मुझे नहीं लगता कि यह सिस्टम पूरी तरह काम करता है।' हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यदि आप लोगों से मिलना-जुलना बंद कर देंगे, तो सही साथी मिलने की संभावना भी कम हो जाएगी। अविनाश ने आगे कहा कि इस तरह की मुलाकातों से आत्मविश्वास तो बढ़ता है, लेकिन उनके पेशे में वे बहुत से लोगों से मिलते हैं, और किसी के साथ कुछ घंटे बिताने से यह तय करना मुश्किल है कि वह व्यक्ति उनके जीवनसाथी के रूप में उपयुक्त है या नहीं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि एक समय था जब वह खुद शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वह अभी बहुत छोटे हैं और उन्हें अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह वही समय था जब उन्होंने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। फिलहाल, अविनाश की शादी तो पर्दे पर फिल्मों में ही देखने को मिलेगी, लेकिन उनकी आगामी फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' निश्चित रूप से दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करेगी। यह फिल्म विवाह, परिवार और प्रेम के विषयों पर एक ताज़ा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, और अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की जोड़ी को देखने के लिए दर्शक उत्सुक हैं। फिल्म की कहानी, निर्देशन और संगीत सभी ने दर्शकों की उम्मीदों को बढ़ा दी है





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