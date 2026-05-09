’राजा शिवाजी’ ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस पर दब गई, अब तक मिले 59.94 करोड़

रितेश देशमुख की मल्टीस्टारर फिल्म ‘राजा शिवाजी’ पिछले एक हफ्ते से बॉक्स ऑफिस पर अपनी पैठ बना रही है।brbrरितेश देशमुख द्वारा निर्देशित ‘राजा शिवाजी’ छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी पर आधारित है। फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका खुद रितेश देशमुख ने निभाई है। फिल्म में कई कलाकार, फिल्मफेयर अवॉर्ड के विजेता अभिनेत्री विद्या बालन के साथ संजय दत्त, जेनेलिया देशमुख, अभिषेक बच्चन, फरदीन खान, महेश मांजरेकर, बोमन ईरानी और अमोल गुप्ते भी अहम भूमिकाओं में हैं।brbrइस शुक्रवार भी बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में रिलीज हुईं थीं, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ‘मैं एक्टर नहीं हूं’ और कपिल शर्मा व नीतू कपूर की ‘दादी की शादी’ शामिल हैं। वहीं अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ भी अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है।brbrफिल्म ‘राजा शिवाजी’ अभी तक के प्रदर्शन के मामले में कई हिंदी फिल्मों की चुनौती भी बन गई है। हालांकि, यह अभी तकRelease Pata है।

रितेश देशमुख की मल्टीस्टारर फिल्म ‘ राजा शिवाजी ’ बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते का समय पूरा कर चुकी है। हालांकि, फिल्म अभी भी अच्छे नंबर्स हासिल कर रही है। अब फिल्म के 9वें दिन की कमाई भी सामने आ गई है। जानते हैं कि नौवें दिन कैसा रहा फिल्म का प्रदर्शन?

नौवें दिन की कमाई ‘राजा शिवाजी’ के 9वें दिन की कमाई सामने आ गई है। खबर लिखे जाने तक सैकनिल्क के मुताबिक, ‘राजा शिवाजी’ ने 9वे दिन दूसरे शनिवार को 4.09 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ये उसके 8वें दिन की कमाई से ज्यादा है। इस तरह से 9 दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 59.94 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ‘राजा शिवाजी’ का कलेक्शन सामने है कई फिल्मों की चुनौती ‘राजा शिवाजी’ नई रिलीज फिल्मों के बीच भी अच्छे नंबर हासिल कर रही है। इस शुक्रवार भी बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में रिलीज हुई हैं। इनमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ‘मैं एक्टर नहीं हूं’ और कपिल शर्मा व नीतू कपूर की ‘दादी की शादी’ शामिल हैं। वहीं अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ भी अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है। रितेश देशमुख ने किया है निर्देशन रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित ‘राजा शिवाजी’ छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी पर आधारित है। फिल्म में रितेश ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका भी निभाई ह





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