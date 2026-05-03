RAnts: चीटियों की तरह मिलकर स्वतः घर बनाने वाले रोबोट्स की अद्भुत तकनीक

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने RAnts नामक रोबोट्स को विकसित किया है, जो चीटियों की तरह मिलकर स्वतः ही घर बनाते हैं। ये रोबोट्स एक्सबॉडीड इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करते हैं और भविष्य में अंतरिक्ष में मानव बस्तियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

RAnts निर्माण रोबोट्स: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि छोटे-छोटे रोबोट्स चीटियों या दीमकों की तरह मिलकर स्वतः ही घर बनाएं?

यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने रोबोटिक चींटियों या RAnts को वास्तविकता में बदल दिया है। इन रोबोट्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे बिल्कुल असली चीटियों की तरह काम करते हैं और किसी मानव सहायता की आवश्यकता नहीं होती। रिपोर्टों के अनुसार, इस तकनीक को एक्सबॉडीड इंटेलिजेंस का एक शानदार उदाहरण माना जा रहा है। ये रोबोट केवल बुद्धि के मामले में खास नहीं हैं, बल्कि इनका आपस में मिलकर स्वतंत्र रूप से काम करना उन्हें विशेष बनाता है। क्या हैं चीटियों जैसे रोबोट्स RAnts?

शोधकर्ताओं के अनुसार, एक्सबॉडीड इंटेलिजेंस का अर्थ उस समझ से है जो केवल रोबोट के अंदर नहीं, बल्कि उनके आसपास के पर्यावरण में भी होती है। वैज्ञानिक रोबोट्स के आस-पास के पर्यावरण में कुछ ऐसे निशान छोड़ते हैं, जो उन्हें अगले कदम उठाने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिकों ने स्टिगर्मी का नाम दिया है। असली चीटियां फेरोमोन नाम के रसायन का उपयोग करती हैं, जबकि RAnts फोटोर्मोन नामक तकनीक का उपयोग करते हैं। इसमें जब एक रोबोट किसी जगह पर प्रकाश का निशान छोड़ता है, तो दूसरे रोबोट उस निशान को देखकर समझ जाते हैं कि वहां कुछ बनाना है या तोड़ना है। RAnts को विशेष बनाता है उनका स्वतंत्र रूप से काम करने का फीचर। इसमें किसी केंद्रिय कमांड या कंट्रोलर की आवश्यकता नहीं होती। जब रोबोट किसी विशेष मार्कर के पास इकट्ठा होते हैं, तो वे अपनी गति बढ़ा देते हैं और निर्माण का काम शुरू कर देते हैं। आसान नियमों का पालन करते हुए, ये रोबोट्स बिना किसी नेता के जटिल संरचनाएं खड़ी कर लेते हैं। भविष्य में, जब मानव चांद या मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी करेंगे, तो वहां का माहौल बेहद खतरनाक होगा। रेडिएशन, ऑक्सीजन की कमी और भीषण तापमान के बीच इंसानों का घर बनाना लगभग असंभव होगा। यहां RAnts जैसे रोबोट्स काम आएंगे। रिपोर्टों के अनुसार, इंसानों के ग्रहों पर बसने से पहले, ये नन्हे इंजीनियर खुद ही बुनियादी ढांचे और रहने की जगह तैयार कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि यह तकनीक अंतरिक्ष में भविष्य की बस्तियों को सच बनाने का सबसे विश्वसनीय रास्ता साबित हो सकती है





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Rants रोबोट्स एक्सबॉडीड इंटेलिजेंस चांद पर बस्ती मंगल ग्रह रोबोटिक निर्माण

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