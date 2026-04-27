RBI के नए नियम: बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए 14 नए नियम लागू किए हैं। ये नियम एसेट क्लासिफिकेशन और लोन प्रोविजनिंग से जुड़े हैं और बैंकों को भविष्य के जोखिमों का आकलन करने और उनके लिए पहले से ही प्रावधान करने के लिए कहते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने देश के बैंकिंग क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 27 अप्रैल को, RBI ने परिसंपत्ति वर्गीकरण (एसेट क्लासिफिकेशन) और ऋण प्रावधानों (लोन प्रोविजनिंग) से संबंधित 14 नए और कड़े नियम लागू किए हैं। इन नियम ों का सीधा प्रभाव बैंकों द्वारा उनके खराब ऋण ों (बैड लोन) की पहचान करने और उनके लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंधन करने की प्रक्रिया पर पड़ेगा। यह बदलाव भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक मजबूत और भविष्य के आर्थिक झटकों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अभी तक, बैंक 'इनकर्ड लॉस' मॉडल का पालन करते थे, जिसका अर्थ है कि वे केवल नुकसान होने के बाद ही उसके लिए धन अलग रखते थे। यह एक प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण था। अब, RBI ने 'एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (ECL)' मॉडल को अपनाने का निर्देश दिया है। ECL मॉडल एक 'फॉरवर्ड लुकिंग' दृष्टिकोण है, जिसमें बैंकों को भविष्य में संभावित नुकसान का अनुमान लगाने और उसके अनुसार पहले से ही प्रावधान करने की आवश्यकता होती है। सरल शब्दों में, बैंकों को अब संभावित जोखिमों का आकलन करना होगा और यदि किसी ऋण में डिफ़ॉल्ट का थोड़ा भी जोखिम दिखाई देता है, तो उन्हें पहले से ही उसके लिए धन सुरक्षित रखना होगा। यह मॉडल बैंकों को अधिक सक्रिय रूप से जोखिमों का प्रबंधन करने और संभावित नुकसान को कम करने में मदद करेगा। नए नियम ों के अनुसार, ऋणों को क्रेडिट जोखिम के आधार पर तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाएगा। स्टेज 1 में वे ऋण शामिल होंगे जिनमें जोखिम बहुत कम है। इन ऋणों के लिए, बैंक अगले 12 महीनों में डिफ़ॉल्ट की संभावना के आधार पर धन अलग रखेंगे। स्टेज 2 में वे ऋण शामिल होंगे जिनमें जोखिम बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यहां, पूरे ऋण की अवधि के दौरान खतरे का आकलन किया जाएगा। स्टेज 3 में वे ऋण शामिल होंगे जो पूरी तरह से खराब (क्रेडिट इम्पेयर्ड) हो चुके हैं। यह वर्गीकरण बैंकों को जोखिम के स्तर के अनुसार उचित प्रावधान करने में मदद करेगा। हालांकि ऋणों का मूल्यांकन करने का तरीका बदल गया है, RBI ने स्पष्ट किया है कि NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) की परिभाषा अपरिवर्तित रहेगी। इसका मतलब है कि यदि किसी ऋण की किस्त 90 दिनों तक नहीं चुकाई जाती है, तो उसे डिफ़ॉल्ट या NPA माना जाएगा। यह स्पष्टता बैंकों के लिए नियम ों को समझने और लागू करने में आसानी प्रदान करेगी। RBI ने बैंकों को इन नए नियम ों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया है। ये नियम अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे। इससे पहले, RBI ने अक्टूबर में एक मसौदा जारी किया था और बैंकों से उनकी राय मांगी थी। इस व्यापक परामर्श प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि नियम व्यावहारिक और प्रभावी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन 14 नए नियम ों से बैंकों की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी और वे भविष्य में आने वाले किसी भी आर्थिक संकट से निपटने में अधिक सक्षम होंगे। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि यह बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। इन नियम ों के कार्यान्वयन से बैंकों को जोखिमों का बेहतर प्रबंधन करने, पूंजी को अधिक कुशलता से आवंटित करने और समग्र आर्थिक विकास में योगदान करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा, जिससे निवेशकों और जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। RBI का यह निर्णय भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक बनाने और वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के बैंकिंग क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 27 अप्रैल को, RBI ने परिसंपत्ति वर्गीकरण (एसेट क्लासिफिकेशन) और ऋण प्रावधानों (लोन प्रोविजनिंग) से संबंधित 14 नए और कड़े नियम लागू किए हैं। इन नियमों का सीधा प्रभाव बैंकों द्वारा उनके खराब ऋणों (बैड लोन) की पहचान करने और उनके लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंधन करने की प्रक्रिया पर पड़ेगा। यह बदलाव भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक मजबूत और भविष्य के आर्थिक झटकों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अभी तक, बैंक 'इनकर्ड लॉस' मॉडल का पालन करते थे, जिसका अर्थ है कि वे केवल नुकसान होने के बाद ही उसके लिए धन अलग रखते थे। यह एक प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण था। अब, RBI ने 'एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (ECL)' मॉडल को अपनाने का निर्देश दिया है। ECL मॉडल एक 'फॉरवर्ड लुकिंग' दृष्टिकोण है, जिसमें बैंकों को भविष्य में संभावित नुकसान का अनुमान लगाने और उसके अनुसार पहले से ही प्रावधान करने की आवश्यकता होती है। सरल शब्दों में, बैंकों को अब संभावित जोखिमों का आकलन करना होगा और यदि किसी ऋण में डिफ़ॉल्ट का थोड़ा भी जोखिम दिखाई देता है, तो उन्हें पहले से ही उसके लिए धन सुरक्षित रखना होगा। यह मॉडल बैंकों को अधिक सक्रिय रूप से जोखिमों का प्रबंधन करने और संभावित नुकसान को कम करने में मदद करेगा। नए नियमों के अनुसार, ऋणों को क्रेडिट जोखिम के आधार पर तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाएगा। स्टेज 1 में वे ऋण शामिल होंगे जिनमें जोखिम बहुत कम है। इन ऋणों के लिए, बैंक अगले 12 महीनों में डिफ़ॉल्ट की संभावना के आधार पर धन अलग रखेंगे। स्टेज 2 में वे ऋण शामिल होंगे जिनमें जोखिम बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यहां, पूरे ऋण की अवधि के दौरान खतरे का आकलन किया जाएगा। स्टेज 3 में वे ऋण शामिल होंगे जो पूरी तरह से खराब (क्रेडिट इम्पेयर्ड) हो चुके हैं। यह वर्गीकरण बैंकों को जोखिम के स्तर के अनुसार उचित प्रावधान करने में मदद करेगा। हालांकि ऋणों का मूल्यांकन करने का तरीका बदल गया है, RBI ने स्पष्ट किया है कि NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) की परिभाषा अपरिवर्तित रहेगी। इसका मतलब है कि यदि किसी ऋण की किस्त 90 दिनों तक नहीं चुकाई जाती है, तो उसे डिफ़ॉल्ट या NPA माना जाएगा। यह स्पष्टता बैंकों के लिए नियमों को समझने और लागू करने में आसानी प्रदान करेगी। RBI ने बैंकों को इन नए नियमों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया है। ये नियम अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे। इससे पहले, RBI ने अक्टूबर में एक मसौदा जारी किया था और बैंकों से उनकी राय मांगी थी। इस व्यापक परामर्श प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि नियम व्यावहारिक और प्रभावी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन 14 नए नियमों से बैंकों की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी और वे भविष्य में आने वाले किसी भी आर्थिक संकट से निपटने में अधिक सक्षम होंगे। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि यह बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। इन नियमों के कार्यान्वयन से बैंकों को जोखिमों का बेहतर प्रबंधन करने, पूंजी को अधिक कुशलता से आवंटित करने और समग्र आर्थिक विकास में योगदान करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा, जिससे निवेशकों और जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। RBI का यह निर्णय भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक बनाने और वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है





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